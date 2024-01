Cuộc thi vẽ tranh Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" khơi dậy đam mê cho trẻ em Việt

Tại Việt Nam, "Chiếc ô tô mơ ước" năm 2023 thu hút hàng trăm nghìn học sinh tham gia với hơn 550.000 tác phẩm dự thi.

Hơn 8 triệu trẻ em khắp thế giới tham gia cuộc thi

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" tổ chức lần đầu vào năm 2004 và được coi là cuộc thi thường niên quy mô lớn khi thu hút hơn 8 triệu trẻ em ở khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Sân chơi giúp các em nhỏ thể hiện năng khiếu hội họa, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, cuộc thi còn là một trong những hoạt động giáo dục, phát triển nguồn nhân lực có sức lan tỏa lớn của Toyota. Đồng thời đây cũng là nơi các em học sinh tìm hiểu, trao đổi về văn hóa, vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Mỗi năm, lễ trao giải vòng thi quốc tế tổ chức tại Nhật Bản đi cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như tham quan nhà máy và khám phá thiết kế xe Toyota, thăm quan bảo tàng Toyota Kaitan hay xưởng nhuộm Kyo-Zuzen… sẽ mang đến cho các em những góc nhìn khác nhau về cuộc sống và hiểu hơn về quá trình chế tạo ra một phương tiện di chuyển.

Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh "Chiếc ô tô mơ ước" 2023 tại Hoàng Thành Thăng Long.

Cuộc thi đến với Việt Nam từ năm học 2011 - 2012, từ đây đã trở thành sân chơi bổ ích và lý thú, giúp khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, thiết kế những chiếc ô tô trong tương lai của học sinh dưới 15 tuổi.

Năm 2023, ban tổ chức nhận được số bài dự thi kỷ lục lên tới hơn 550.000 tác phẩm trong chưa đầy 3 tháng phát động cuộc thi - con số này là minh chứng to lớn cho thấy sức sáng tạo vô hạn của học sinh.

Tại cuộc thi cấp quốc tế tổ chức ở Nhật Bản, Việt Nam cũng đã đạt được thành tích đáng kể với 1 giải vàng, 1 giải bạc, 1 giải đồng và 4 giải khuyến khích.

Viết tiếp giấc mơ hội họa của trẻ em Việt Nam

Năm nay, cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" phát động tại Việt Nam từ 15/9 đến hết tháng 12/2023, đã thu hút hơn 550 nghìn bài dự thi. Lễ trao giải cuộc thi tổ chức vào ngày 21/1/2024 tại Hoàng Thành Thăng Long với sự quan tâm và tham gia của nhiều em học sinh cùng các bậc phụ huynh.

Tại đây, 15 tác phẩm đạt giải nhất, 15 tác phẩm đạt giải nhì, 30 tác phẩm đạt giải ba và 90 tác phẩm đạt giải khuyến khích đã được vinh danh. Ban tổ chức đã lựa chọn 9 bức tranh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 2/2024.

Tác phẩm đạt giải nhất "Chiếc xe cảnh sát an ninh mạng" của học sinh Tạ Diệp Chi - Trường Tiểu học Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Kei Nishikawa - Trưởng khối Hành chính, Toyota Việt Nam chia sẻ: "Thật may mắn, tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm xuất sắc với ý tưởng độc đáo của học sinh như: chiếc xe chạy bằng năng lượng gió, chiếc xe tái chế rác thải công nghiệp,… Và tôi rất vui mừng khi buổi lễ ngày hôm nay được tổ chức để vinh danh những thí sinh có các phẩm xuất sắc nhất tại cuộc thi năm 2023".

Các tác phẩm dự thi với đa dạng chủ đề trong cuộc sống, được thể hiện sinh động qua lăng kính đầy màu sắc với góc nhìn trẻ thơ của học sinh, qua đó gửi gắm thông điệp về một thế giới tươi sáng và hài hòa, một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Với chủ đề xe điện hóa và bảo vệ môi trường, một số bức tranh nổi bật như "Xe Toyota chuyển hóa đa năng" của học sinh Đinh Quang Hưng, bức tranh "Xe tái chế rác thải công nghiệp thành công cụ lao động cho công nhân, nông dân" của em Nguyễn Minh Trang, bức tranh "Chiếc xe Toyota vì một trái đất xanh chạy bằng năng lượng gió" của em Diệp Anh, hay bức tranh "Chiếc xe dọn rác vũ trụ và chỉnh sửa tầng Ôzôn giữ bình yên cho trái đất" của em Đồng Anh...

Hay với chủ đề về chiếc xe tương lai hạnh phúc, mong muốn một cuộc sống an toàn với các bức tranh "Chiếc xe hình trứng di chuyển tuyệt đối an toàn trên mọi cung đường" của em Trịnh Khánh Vy, bức tranh "Xe trái tim đem hạnh phúc cho mọi gia đình" của em Vũ Linh Chi, bức tranh "Ô tô đèn kỳ diệu thắp sáng tâm hồn cho thế hệ trẻ" của em Nguyễn Hoàng An Khánh, bức tranh "Chuyến xe hạnh phúc" của học sinh Nguyễn Ngọc Hân…

Bức tranh "Chuyến xe hạnh phúc" của học sinh Nguyễn Ngọc Hân - Trường THCS Trường Sơn, tỉnh Bắc Giang.

"Cuộc thi Chiếc ô tô mơ ước là minh chứng cho những cam kết của Toyota khi vừa phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn chú trọng phát triển thế hệ tương lai của Việt Nam, như lời khẳng định của lãnh đạo Toyota Việt Nam: Toyota sẽ không ngừng nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển văn hóa, xã hội Việt Nam", đại diện thương hiệu chia sẻ.