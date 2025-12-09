Cùng con hội nhập quốc tế: Góc nhìn mới từ sự kiện giáo dục BMS Cambridge Day

Xu hướng đó được thể hiện tại BMS Cambridge Day - sự kiện do Hệ thống Trường liên cấp BMS tổ chức ngày 6/12 dành cho phụ huynh và học sinh 4-14 tuổi, với mục tiêu giúp cha mẹ hiểu rõ lộ trình chương trình song bằng quốc tế Cambridge và cách đồng hành cùng con trong hành trình hội nhập.

Trải nghiệm lớp học quốc tế tại BMS

Không gian sự kiện được thiết kế như một “bản đồ học tập quốc tế”, mô phỏng các lớp học Cambridge thông qua hoạt động khám phá môn học, dự án STEAM, bài tập tư duy sáng tạo và trải nghiệm thực hành. Học sinh tiếp cận phương pháp học dựa trên thực chứng, phân tích và tự chủ - những năng lực cốt lõi để hình thành phong cách học thuật bền vững và khả năng hội nhập trong tương lai.

Cha mẹ và học sinh cùng kết nối và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại BMS Cambirdge Day.

Giải mã lộ trình Cambridge trong thời đại hội nhập

Điểm nhấn của BMS Cambridge Day là hội thảo “Chương trình quốc tế - Cánh cửa cho kỷ nguyên hội nhập”. Tại đây, các chuyên gia giáo dục quốc tế phân tích cấu trúc Cambridge theo từng cấp độ và giải đáp những vấn đề được phụ huynh quan tâm nhiều nhất: chuẩn bị gì để học sinh thích nghi với chuẩn đầu ra quốc tế; ý nghĩa của dữ liệu học thuật trong định hướng tương lai học tập; vai trò của tiếng Anh học thuật trong việc tiếp cận các môn khoa học.

Ông Nguyễn Sỹ Hiếu, chuyên gia triển khai chương trình quốc tế tại Việt Nam, chia sẻ: “Chương trình Cambridge tạo nên sự khác biệt nhờ hệ thống đánh giá dựa trên dữ liệu chuẩn hóa quốc tế. Cấu trúc hình xoắn ốc với độ khó tăng dần giúp học sinh xây dựng nền tảng kiến thức và năng lực ngôn ngữ vững chắc ở các bậc học thấp, từ đó tiếp cận các nội dung chuyên sâu ở cấp học cao hơn. Tại BMS, chương trình được tích hợp hài hòa với chương trình Bộ GD&ĐT, đảm bảo tính liên thông và cho phép cá nhân hóa việc học”.

Các chuyên gia giáo dục và phụ huynh cùng chia sẻ tại hội thảo.

Không chỉ tiếp cận góc nhìn chuyên môn, phụ huynh còn được định hướng phương pháp đồng hành cùng con khi học chương trình quốc tế: khuyến khích đặt câu hỏi, tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, duy trì văn hóa đọc và cho trẻ trải nghiệm đa dạng để hình thành sự tự tin và chủ động.

Bà Đào Thu Hiền - Phó tổng giám đốc BMS nhấn mạnh: “Học chương trình quốc tế không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Bản lĩnh của một công dân toàn cầu chính là giữ được giá trị của mình khi bước ra thế giới”. Đó cũng là kim chỉ nam để BMS xây dựng mô hình tích hợp Cambridge với chương trình MOET nhằm giúp học sinh vừa hội nhập thuận lợi vừa gìn giữ bản sắc và văn hóa Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Linh Nữ, phụ huynh học sinh lớp 10i, chia sẻ: “Sau 4 năm học Cambridge tại BMS, điều khiến tôi an tâm nhất là con đã thật sự tự chủ. Con biết đặt mục tiêu, chủ động trao đổi với giáo viên và thể hiện sự tự tin trong các dự án. Tôi nhìn thấy ở con tư duy mở và nền tảng học thuật vững để thích nghi với mọi môi trường tương lai”.

Cha mẹ và các học sinh có cơ hội chia sẻ, kết nối quốc tế.

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm giáo dục quốc tế

Song song với hội thảo, hai khu vực trải nghiệm thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh: Cambridge Fair: cung cấp thông tin chính thống về cấp độ học, tài nguyên môn học và hệ thống thi quốc tế. Creative Zone: mang đến hoạt động STEAM, mô phỏng thực hành và những bài học tư duy giúp học sinh vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế.

Không gian kết nối mở giúp các học sinh thỏa sức sáng tạo tại các trạm trải nghiệm.

Những hoạt động này giúp phụ huynh quan sát rõ hơn phong cách học tập của Cambridge, môi trường coi trọng trải nghiệm, phản biện và năng lực giải quyết vấn đề.

BMS sẽ tiếp tục mở rộng môi trường học tập quốc tế, tăng cường trải nghiệm học thuật và đầu tư vào năng lực nghiên cứu, giảng dạy của đội ngũ giáo viên nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện trong hệ sinh thái giáo dục chất lượng cao.

Hệ song bằng quốc tế Cambridge tại BMS

BMS là một trong những Hệ thống Trường liên cấp tiên phong tại Hà Nội với 7 năm triển khai chương trình quốc tế Cambridge xuyên suốt từ bậc tiểu học đến THPT.

Nhiều học sinh BMS đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế của Cambridge như Primary Checkpoint, Lower Secondary Checkpoint, IGCSE và A Level.

Học sinh hệ song bằng quốc tế Cambridge tại BMS là những người có tinh thần học tập chủ động, năng lực học thuật vững vàng, tư duy quốc tế, sẵn sàng chinh phục môi trường học tập toàn cầu và tương lai nghề nghiệp quốc tế.