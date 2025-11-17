CTI HSK Việt Nam kiến tạo môi trường học tiếng Trung theo chuẩn quốc tế

Giáo viên theo chuẩn quốc tế - Nền tảng của chất lượng

Từ khi thành lập, CTI HSK Việt Nam đã đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Toàn thể đội ngũ giảng viên đều được tuyển chọn khắt khe, đào tạo chuyên nghiệp theo chuẩn CTI - tiêu chuẩn từ đơn vị độc quyền sở hữu kỳ thi HSK trên toàn thế giới: Có nền tảng kiến thức sư phạm tiếng Trung Quốc, ứng dụng các phương pháp giảng dạy tiếng Trung hiệu quả, có khả năng tổ chức và quản lý lớp học chuyên nghiệp, hiểu biết về văn hóa và giao tiếp liên văn hóa; cùng với đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phát triển chuyên môn.

Đội ngũ giảng viên tại CTI HSK Việt Nam (Ảnh: CTI HSK Việt Nam).

Đội ngũ giảng viên đang giảng dạy tại nhiều trường đại học trên cả nước, đồng thời có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo tiếng Trung ở nhiều cấp độ khác nhau.

Nhờ quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế phong phú, đội ngũ giảng viên có khả năng nắm bắt nhanh tâm lý, đặc điểm tiếp thu và nhu cầu học tập của người học Việt Nam. Từ đó vận dụng linh hoạt các phương pháp sư phạm hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giữa học thuật và ứng dụng, giúp người học tiếp cận kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu và có tính thực tiễn cao.

Phương châm giảng dạy tại CTI HSK Việt Nam không dừng lại ở việc “học để thi”, mà hướng đến mục tiêu “học để ứng dụng”. Các bài học được thiết kế nhằm khuyến khích tư duy độc lập, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng dụng tiếng Trung trong công việc cũng như đời sống hằng ngày.

Hội đồng chuyên môn - Bảo chứng học thuật và uy tín

Hội đồng chuyên môn với vai trò định hướng cho toàn bộ hoạt động học thuật của CTI HSK Việt Nam, quy tụ đội ngũ phó giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành Hán ngữ tại Việt Nam và quốc tế.

Hội đồng chuyên môn trực tiếp tham gia giám sát và bảo chứng chất lượng, từ khâu biên soạn, thẩm định giáo trình cho đến đánh giá phương pháp giảng dạy. Đồng thời, thường xuyên cập nhật những xu hướng giáo dục mới trên thế giới, tổ chức các buổi giao lưu học thuật chuyên sâu nhằm đem lại cho học viên tại CTI HSK Việt Nam môi trường học theo chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam.

Giáo viên CTI HSK Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế, nhằm mục tiêu cập nhật tin tức và xu hướng giảng dạy mới (Ảnh: CTI HSK Việt Nam).

CTCSOL - Bồi dưỡng giảng viên tiếng Trung theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Hệ thống tiếng Trung CTI HSK Việt Nam là một trong hai đơn vị tại Việt Nam được cấp phép tổ chức khóa bồi dưỡng chứng chỉ quốc tế giảng dạy tiếng Trung (CTCSOL) - chương trình được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, dành cho những người mong muốn trở thành giáo viên tiếng Trung chuyên nghiệp.

Một buổi học online tại khóa bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng Trung Quốc quốc tế CTCSOL (Ảnh: CTI HSK Việt Nam).

Điểm nổi bật của khóa bồi dưỡng CTCSOL do CTI HSK Việt Nam triển khai nằm ở sự kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia quốc tế và giám sát học thuật từ Hội đồng chuyên môn CTI HSK Việt Nam, mang lại sự đảm bảo kép về chất lượng đào tạo.

Việc triển khai thành công chương trình bồi dưỡng CTCSOL tại Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong nước, mà còn đặt nền tảng cho việc hình thành một thế hệ giảng viên tiếng Trung chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hướng đến chuẩn đào tạo toàn cầu

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực học viên và tạo nền tảng phát triển cho cộng đồng tiếng Trung tại Việt Nam, CTI HSK Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột: giảng viên theo chuẩn quốc tế - hội đồng chuyên môn uy tín - chương trình đào tạo theo chuẩn CTI.

Bên cạnh đó, CTI HSK Việt Nam luôn coi trọng việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu mới trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung, thường xuyên đồng hành, bảo trợ và tham gia các hội thảo khoa học, diễn đàn học thuật trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Mục tiêu dài hạn là góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong mạng lưới hợp tác giáo dục toàn cầu, kiến tạo môi trường học thuật mở, nơi các giảng viên, nhà nghiên cứu và người học có thể trao đổi, sáng tạo và phát triển tri thức không biên giới.

Chiến lược này không chỉ giúp CTI HSK Việt Nam bắt nhịp với tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu, mà còn tạo dựng một hướng đi bền vững, nơi mỗi học viên được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng ứng dụng và cơ hội vươn ra thế giới.

Với triết lý “học để sử dụng, học để hội nhập”, CTI HSK Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đào tạo tiếng Trung hàng đầu, nơi học viên không chỉ học ngoại ngữ, mà còn học cách mở rộng cánh cửa tương lai cho chính mình.