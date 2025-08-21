Công chúa Hà Lan trở thành nạn nhân của công nghệ “deepfake”

Mới đây, nhà chức trách Hà Lan phát hiện hình ảnh của công chúa Catharina-Amalia bị cắt ghép, đưa vào các clip khiêu dâm sử dụng công nghệ “deepfake”. Ngay lập tức, nhà chức trách và các cơ quan liên quan đã có biện pháp xử lý các trang web đăng tải những nội dung độc hại.

Theo truyền thông Hà Lan, đây không phải lần đầu công chúa Catharina-Amalia trở thành nạn nhân của các clip cắt ghép dạng này. Hồi năm 2022, một số clip cắt ghép tương tự cũng đã được phát hiện.

Công chúa Hà Lan Catharina-Amalia đang theo học tại Đại học Amsterdam (Ảnh: DM).

Từ câu chuyện của bản thân, trong năm học vừa qua, công chúa Catharina-Amalia đã viết một bài luận về quyền cá nhân trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển bùng nổ.

Hiện tại, công chúa Catharina-Amalia theo học chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành chính trị, tâm lý, luật và kinh tế tại Đại học Amsterdam (Hà Lan).

Theo luật Hà Lan, việc tạo ra nội dung khiêu dâm bằng công nghệ “deepfake”, cắt ghép hình ảnh của người khác khi không được cho phép, là hành vi phạm tội, có thể bị phạt tù đến một năm.

Hoàng gia Hà Lan thừa nhận rằng cuộc sống của công chúa Catharina-Amalia không giống như những sinh viên bình thường khác.

Cô từng là mục tiêu nhắm tới của những băng nhóm tội phạm, những kế hoạch bắt cóc đã được lập ra. Dù vậy, nhà chức trách Hà Lan đã phát hiện kịp thời để có các biện pháp bảo vệ công chúa.

Công chúa Catharina-Amalia (ngoài cùng bên trái) xuất hiện bên cha mẹ và em gái (Ảnh: DM).

Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc sống của công chúa Catharina-Amalia có những thời điểm gắn liền với sự bất an và thiếu tự do.

Hoàng hậu Maxima từng tiết lộ: “Có những thời điểm Catharina-Amalia không thể ra ngoài một cách thoải mái. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của con. Con sẽ không thể có những năm tháng tuổi trẻ tận hưởng cuộc sống của một sinh viên giống như các bạn bè đồng trang lứa”.

Chính công chúa Catharina-Amalia cũng từng chia sẻ rằng cô rất muốn có một cuộc sống bình thường giống như nhiều bạn bè khác, nhưng cô cũng dần học cách chấp nhận thực tế rằng, mình có một cuộc sống khác biệt.

Ngoài những vấn đề kể trên, Catharina-Amalia còn từng phải chịu đựng những bình luận ác ý về vấn đề ngoại hình trên không gian mạng.

Dù phải đối diện với không ít chuyện đau đầu, nhưng công chúa Catharina-Amalia luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh vui vẻ, tích cực. Điều này khiến cô được truyền thông và công chúng Hà Lan dành nhiều thiện cảm.