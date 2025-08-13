Có thí sinh bài thi 1,1 điểm tăng lên 8,75 sau phúc khảo tốt nghiệp THPT

Trả lời phóng viên Dân trí sáng nay (13/8), bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai xác nhận có sự việc thí sinh được tăng từ 1,1 điểm lên 8,75 điểm sau phúc khảo tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân thí sinh này tô nhầm mã đề được phát, dẫn đến máy chấm theo đáp án của mã đề khác.

Cụ thể theo Sở GD&ĐT Lào Cai, em N.V.S là học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lào Cai. Năm nay em dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội. Đặc biệt, S. có tật loạn thị.

Sau khi thi xong, em so sánh đáp án thấy điểm thi không đúng với kết quả đã so sánh trước đó nên làm đơn xin phúc khảo.

Đại diện Sở GD&ĐT Lào Cai cho hay, theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm nay có 48 mã đề. Ca thi 1 sẽ có mã đề 01-24. Ca hai mã đề 25-48.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Thí sinh S. thi ca 2, số báo danh 0403 nhưng tô nhầm mã đề 0430 nên máy chấm theo kết quả của mã đề 0430.

"Sau khi chúng tôi xác định chỗ ngồi của em và đối chiếu lại bài thi cho thấy, S. đúng với số báo danh 0403", đại diện này cho hay.

Cũng theo vị đại diện này, khi thí sinh nộp bài, giám thị không được cầm tờ đề nên chỉ so sánh số tờ bài làm và các thủ tục khác, sau đó thu bài như thường lệ nên không phát hiện được bất thường.

“Chúng tôi đã báo cáo ngay sự việc đến Bộ GD&ĐT, xin ý kiến chỉ đạo xử lý trường hợp bất thường này.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT, phải đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh. Do vậy, Sở GD&ĐT Lào Cai đã lập hội đồng phúc khảo với các thành phần theo quy định như: Công an, thanh tra tỉnh…, để chấm lại.

Chúng tôi rất lo đến không ngủ được bởi sợ phầm mềm có lỗi gì, liệu hàng nghìn bài thi sẽ thế nào.

Tuy nhiên, sau khi phúc khảo 350 bài thi (11 bài thuộc chương trình phổ thông 2006 và 339 bài thuộc chương trình phổ thông 2018), chỉ có S. và một thí sinh nữa có thay đổi. 348 bài thi còn lại của tỉnh Lào Cai giữ nguyên điểm số sau phúc khảo.

Trong đó, bài thi văn của một thí sinh từ 6,75 lên 7,0 điểm và bài thi sinh của S. tăng từ 1,1 lên 8,75 điểm. Còn lại các bài thi khác điểm số không thay đổi so với trước khi phúc khảo”, đại diện Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết.

Được biết, S. là học sinh chuyên hóa nên điểm thi tốt nghiệp THPT các môn khác của em khá cao: toán 7,75 điểm, ngữ văn 7,25, hóa 8,5 điểm.

Trả lời với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban đề thi, Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cho rằng, có trường hợp tô nhầm hoặc tô mờ mã đề như trên.

“Chẳng hạn có những em mã đề 1234 nhưng khi tô lại nhầm sang 4321 hoặc tô mờ. Mặc dù trước khi thi, các hội đồng đã nhắc nhở nhiều nhưng do tâm lý, nhiều em vẫn sai như vậy.

Do đó, quan điểm của Bộ GD&ĐT, cho dù có sai sót chủ quan hay khách quan, phương án giải quyết trước hết phải đứng trên quyền lợi của thí sinh”, ông Hà cho hay.

Cũng theo ông Hà, việc thi trắc nghiệm giúp các em biết được điểm thi của mình ngay khi so đáp án nên khi điểm thi quá thấp, các em sẽ thắc mắc. Vậy nên trong mọi văn bản giấy tờ, Bộ GD&ĐT luôn nhắc nhở các em thận trọng và nếu thấy bài thi có gì bất thường, phải báo ngay đến hội đồng thi để xử lý.