Cơ hội nhận học bổng toàn phần tại Hội thảo Đại học Quản lý Singapore

Tại sự kiện, phụ huynh và học sinh sẽ được đại diện SMU chia sẻ trực tiếp nguồn thông tin quan trọng về tuyển sinh, học bổng - trong đó có học bổng toàn phần ASEAN danh giá và hơn 400 loại học bổng khác, chính sách vay học phí của Chính phủ Singapore.

Ngoài ra, sự kiện còn mang đến những định hướng chiến lược để tiếp cận SMU - nơi trang bị nền tảng cốt lõi về kiến thức, bộ kỹ năng theo nhu cầu của kỷ nguyên công nghiệp, làm bệ phóng cho sự nghiệp toàn cầu.

Đại học SMU Singapore góp mặt tại Triển lãm Giáo dục Singapore do INEC tổ chức vào cuối tháng 9 (Ảnh: SMU).

SMU - Đại học đẳng cấp quốc tế ngay trung tâm Singapore

Là trường công lập lâu đời thứ ba của Singapore, SMU phát triển với tầm nhìn gắn liền sự đổi mới kinh doanh - kinh tế của đảo quốc sư tử. Từ khi thành lập vào năm 2000, Đại học SMU Singapore đã vươn lên mạnh mẽ trong số những đại học hàng đầu thế giới với thế mạnh đào tạo vượt trội về quản lý, kinh doanh, kinh tế, luật, công nghệ…

Đại học SMU tọa lạc tại trung tâm Singapore - thành phố toàn cầu hiện đại, năng động (Ảnh: SMU).

SMU cũng là trường đại học đạt Triple Crown Accreditation (AACSB, AMBA, EQUIS) - bộ ba chứng nhận uy tín toàn cầu dành cho những trường đào tạo kinh doanh và quản trị hàng đầu thế giới. Với vị trí trung tâm Singapore - một thành phố toàn cầu năng động, hiện đại, gần gũi với Việt Nam, sinh viên SMU có nhiều điều kiện học tập, kết nối và trải nghiệm thực tiễn thuận lợi.

Giáo dục theo chuẩn Mỹ, trải nghiệm toàn cầu

SMU áp dụng mô hình giáo dục theo phong cách Mỹ với các lớp học nhỏ, tương tác cao. Sinh viên được rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và có thể tự thiết kế chương trình học nhờ hơn 500 lựa chọn liên ngành, từ kinh doanh kỹ thuật số, luật và công nghệ đến khoa học dữ liệu và quản trị bền vững.

100% sinh viên SMU có trải nghiệm quốc tế tại hơn 220 trường đối tác ở 45 quốc gia. Những trải nghiệm này giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn, gia tăng kết nối và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động.

Phụ huynh, học sinh tư vấn trực tiếp với Đại học SMU tại Triển lãm Giáo dục Singapore vừa qua tại TPHCM (Ảnh: SMU).

Học bổng đa dạng - gồm học bổng toàn phần ASEAN

SMU cung cấp hơn 400 loại học bổng cử nhân, từ bán phần đến toàn phần. Trong đó, học bổng ASEAN do Chính phủ Singapore tài trợ là một trong những học bổng hàng đầu khu vực, bao gồm 100% học phí, sinh hoạt phí, trợ cấp laptop và nhiều hỗ trợ khác.

Nhiều sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành học bổng ASEAN tại SMU, khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế và mở ra hành trình học tập, sự nghiệp triển vọng.

Sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp săn đón

Theo Khảo sát việc làm sau tốt nghiệp do SMU và các trường đại học công lập thực hiện, tỷ lệ tuyển dụng của sinh viên SMU dao động từ 86% đến 100% (tùy ngành). Mức lương khởi điểm từ 4.350 SGD đến 7.000 SGD một tháng. Cựu sinh viên SMU đảm nhiệm vai trò quan trọng trong 40 ngành nghề khác nhau trên toàn cầu.

Điểm nổi bật của SMU là sinh viên được khuyến khích tham gia thực tập, trải nghiệm quốc tế đa dạng. Dù trong bối cảnh kinh tế biến động, khảo sát năm 2024 vẫn cho thấy sinh viên SMU được doanh nghiệp đánh giá cao nhờ kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

Sinh viên tốt nghiệp SMU được nhiều nhà tuyển dụng săn đón (Ảnh: SMU).

Hiện SMU có mạng lưới hơn 40.000 cựu sinh viên toàn cầu, được hỗ trợ kết nối nghề nghiệp ngay cả sau khi tốt nghiệp, điều ít trường đại học quốc tế làm được.

INEC là đại diện tuyển sinh chính thức lâu năm của Đại học SMU. Trong gần hai thập kỷ, các chuyên viên của INEC đã đồng hành cùng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam cập bến SMU thành công, nhận được nhiều suất học bổng.

Phụ huynh và học sinh muốn nắm bắt cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Đại học Công lập SMU Singapore có thể đăng ký tham dự miễn phí tại đây.

Tại Hà Nội:

Thời gian: 14h thứ bảy, ngày 11/10

Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam

Tại TPHCM:

Thời gian: 9h30 chủ nhật, ngày 12/10

Địa điểm: Khách sạn Liberty Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn

Hotline: 093 409 4411 - 093 409 9770 - 093 409 0249

Website: duhocinec.com

Email: inec@inec.vn