Cơ hội học ngành công nghệ bán dẫn tại Đại học Thái Bình Dương

Trước nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Đại học Thái Bình Dương tiên phong hợp tác chiến lược với Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan - Trung Quốc), triển khai chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn chuẩn quốc tế ngay tại khu vực Nam Trung Bộ.

Đây là cánh cửa cho các bạn trẻ yêu thích công nghệ tiếp cận ngành học thời thượng, vững tay nghề, sẵn sàng gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành "xương sống" của nền kinh tế số, Việt Nam đứng trước cơ hội vàng để gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là bài toán nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này.

Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) dự đoán thị trường bán dẫn Việt Nam sẽ đạt 7,01 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 6,69% trong giai đoạn 2023-2028. Một số nguồn khác ước tính thị trường có thể đạt từ 8 đến 10 tỷ USD trong vài năm tới, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trung bình khoảng 6,8% từ năm 2023 đến 2030. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu nhân lực trình độ cao đang tăng trưởng.

Thấu hiểu nhu cầu cấp thiết đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21-9-2024, phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050". Mục tiêu đến năm 2030 là đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực từ trình độ đại học trở lên, tiến tới xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh đủ sức đáp ứng cả chất lượng và số lượng cho ngành công nghiệp mũi nhọn này.

Nắm bắt xu thế, Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD) tiên phong triển khai chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn chất lượng cao ngay tại khu vực Nam Trung Bộ. Nhà trường đã ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân (Minghsin University of Science and Technology - MUST), Đài Loan (Trung Quốc) nhằm phát triển chương trình liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ cao (high-tech) như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, và đặc biệt là công nghệ bán dẫn - ngành học đang thu hút sự quan tâm lớn từ xã hội.

Đây là trường đại học uy tín tại Đài Loan (Trung Quốc), nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và quản trị. Trường tọa lạc gần Khu Công nghệ cao Tân Trúc - "Thung lũng Silicon của châu Á", tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận các tập đoàn công nghệ lớn. MUST cung cấp đa dạng chương trình đào tạo, đặc biệt mạnh về kỹ thuật điện tử, cơ điện tử, CNTT và quản lý công nghiệp.

Trường Đại học Thái Bình Dương ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân (Minghsin University of Science and Technology - MUST), Đài Loan.

Ông Liêu Tín Đức - Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Quan hệ quốc tế Trường Đại học MUST chia sẻ: "Chương trình hợp tác giữa MUST và Đại học Thái Bình Dương không chỉ giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục công nghệ tiên tiến của Đài Loan, mà còn tạo cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp lớn trong ngành bán dẫn, chuẩn bị sẵn sàng cho một sự nghiệp vững chắc".

Sinh viên được học và thực hành trong các phòng nghiên cứu với công nghệ hiện đại tại MUST.

Điểm sáng nổi bật trong hợp tác này là chương trình INTENSE (chương trình đặc biệt giáo dục tài năng công nghiệp quốc tế) do Đài Loan (Trung Quốc) tài trợ. Theo đó, sinh viên ngành công nghệ bán dẫn tại TBD có thể lựa chọn lộ trình học linh hoạt:

2+2+i: 2 năm học tại TBD, 2 năm tại trường đối tác Đài Loan, thực tập tại doanh nghiệp Đài Loan.

3+1+i: 3 năm học tại TBD, 1 năm tại Đài Loan, thực tập doanh nghiệp.

Các chương trình dành cho thạc sĩ (1+1+i) và tiến sĩ (2 năm trở lên). Không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc, sinh viên còn nhận ưu đãi tài chính hấp dẫn: miễn học phí tối đa 2 năm đầu tại Đài Loan, hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 10.000 đài tệ/tháng (khoảng 8 triệu đồng); cơ hội làm thêm 20 giờ/tuần với thu nhập 12 triệu đồng/tháng; việc làm ngay sau tốt nghiệp tại các doanh nghiệp lớn của Đài Loan, mức lương khởi điểm 28-30 triệu đồng/tháng.

Sinh viên học ngành công nghệ bán dẫn tại Trường Đại học Thái Bình Dương sẽ được tiếp cận với công nghệ tiên tiến của Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Trùng Lập - Trưởng Khoa CNTT và Bán dẫn - Trường Đại học Thái Bình Dương chia sẻ: "Chúng tôi xác định đào tạo ngành công nghệ bán dẫn là định hướng mũi nhọn, đồng hành cùng chủ trương Nhà nước và doanh nghiệp. Bằng việc hợp tác quốc tế sâu rộng, Trường Đại học Thái Bình Dương mong muốn mang đến cho sinh viên khu vực Nam Trung Bộ cơ hội tiếp cận các lĩnh vực công nghệ cao ngay tại quê hương, với chi phí phù hợp, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực bán dẫn của khu vực".

Với những nỗ lực không ngừng trong hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thái Bình Dương đang từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ bán dẫn, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.