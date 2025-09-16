Chương trình MBA trường đại học FPT được công nhận chuẩn quốc tế ACBSP

Đại diện Trường Đại học FPT nhận chứng nhận kiểm định ACBSP (Ảnh: ĐH FPT).

Chứng nhận ACBSP được cấp sau quá trình đánh giá toàn diện, nghiêm ngặt kéo dài nhiều tháng và qua nhiều vòng bao gồm báo cáo tự đánh giá, thẩm định sơ bộ và chuyến thăm thực địa của đoàn chuyên gia quốc tế.

Tại FSB, đoàn đánh giá đã tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên, cựu học viên và đối tác doanh nghiệp để đảm bảo sự khách quan và toàn diện trong kiểm định.

ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là tổ chức kiểm định chuyên biệt hàng đầu thế giới cho các chương trình đào tạo kinh doanh từ cao đẳng đến tiến sĩ.

Được thành lập năm 1988 tại Mỹ và được công nhận bởi Hội đồng Công nhận Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA), ACBSP hiện có hơn 1.200 thành viên tại hơn 60 quốc gia và cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế cho khoảng 300 chương trình MBA trên toàn cầu. Khác với các tổ chức tập trung vào nghiên cứu học thuật, ACBSP hướng đến sự xuất sắc trong giảng dạy, lấy người học làm trung tâm và cam kết cải tiến liên tục.

Chương trình MBA tại FSB đáp ứng 7 tiêu chuẩn kiểm định khắt khe bao gồm: năng lực lãnh đạo, hoạch định chiến lược, sự hài lòng của học viên và các bên liên quan, hiệu quả giảng dạy, chất lượng đội ngũ giảng viên, thiết kế chương trình đào tạo và hiệu quả hoạt động tổng thể của đơn vị đào tạo.

Trong đó, ACBSP ghi nhận chương trình MBA tại FSB ở các tiêu chí về mức độ hài lòng cao từ học viên, hệ thống phản hồi linh hoạt, chính sách phát triển giảng viên rõ ràng và việc áp dụng hệ thống đo lường hiệu quả đào tạo dựa trên dữ liệu như tỷ lệ tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp và chỉ số hài lòng học viên.

Học viên MBA tại FSB cơ sở Hà Nội tham gia hoạt động kết nối trong lễ khai giảng (Ảnh: ĐH FPT).

Chương trình MBA tại FSB nổi bật với tính thực tiễn thông qua hàng trăm tình huống quản trị thực tế, dự án nhóm giải quyết bài toán doanh nghiệp và dự án chẩn đoán doanh nghiệp, trong đó học viên MBA trực tiếp tư vấn chiến lược và giải pháp cho các doanh nghiệp trong cộng đồng. Đây là điểm cộng quan trọng giúp chương trình đáp ứng tiêu chí về trách nhiệm xã hội và sự gắn kết thực tiễn, một trong những yếu tố nổi bật của chuẩn ACBSP.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên bao gồm các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước của FSB được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa kiến thức học thuật chuyên sâu và kinh nghiệm thực chiến nhiều năm trong đa lĩnh vực từ kinh doanh, quản trị đến công nghệ. FSB cũng là một trong số ít các đơn vị giáo dục tại Việt Nam thiết lập quy trình cải tiến chương trình MBA định kỳ 2 năm/lần, tích hợp các xu hướng mới như AI, chuyển đổi số, quản trị bền vững vào chương trình MBA.

Trước đó, với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khác, FSB là đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp hạng trong top 24 trường đào tạo kinh doanh hàng đầu Đông Á và top 200 thế giới về đào tạo MBA theo hệ thống Eduniversal. FSB cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt 3 Palmes of Excellence Business School do hệ thống Eduniversal xếp hạng và là một trong ba đại diện của Việt Nam có mặt trong Hiệp hội các Trường Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (AAPBS).

Học viên MBA tại FSB trên toàn quốc tham gia chương trình học trao đổi MBA Local Exchange tại Đà Nẵng (Ảnh: ĐH FPT).

Chương trình MBA tại FSB hiện đã thu hút gần 20.000 học viên, trong đó phần lớn đang giữ vị trí quản lý hoặc điều hành tại các doanh nghiệp lớn trong nước và khu vực. FSB cũng là đơn vị giáo dục tiên phong tại Việt Nam triển khai chương trình MBA Local Exchange, giúp học viên từ các cơ sở học tập khác nhau trên cả nước gặp gỡ, kết nối và chia sẻ kiến thức thực tiễn trong môi trường trải nghiệm đa vùng miền.

Thông qua việc đạt chuẩn kiểm định ACBSP, FSB tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc cung cấp một chương trình MBA chất lượng quốc tế, thực tiễn và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển nhân lực quản trị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và công nghệ.

Độc giả quan tâm tìm hiểu chi tiết chương trình gọi hotline 093 293 9981.