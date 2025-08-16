CEO tập đoàn danh tiếng tiết lộ kỹ năng quan trọng nhất để thắng AI

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC (Mỹ) mới đây, ông Matt Garman nhận định các nhà tuyển dụng sẽ ngày càng ưu tiên những ứng viên có khả năng sáng tạo, thích ứng linh hoạt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được tích hợp sâu vào môi trường làm việc.

Lời khuyên ông dành cho con trai ông - một nam sinh trung học - là hãy rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện thật tốt, bất kể theo đuổi ngành học nào.

Ông Matt Garman - CEO phụ trách mảng dịch vụ web của công ty công nghệ Amazon (Ảnh: CNBC).

Ông Garman nhấn mạnh: “Theo tôi, điều quan trọng nhất trong quá trình học đại học là rèn luyện cách tư duy, đặc biệt là tư duy phản biện. Thậm chí, tôi cho rằng tư duy phản biện là kỹ năng quan trọng nhất để một người trẻ có thể tiến xa.

Bên cạnh đó, bạn cần phải có tư duy sáng tạo và năng lực thích ứng. Điều này cho phép bạn có khả năng học được những điều mới, linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh sống đang ngày càng biến đổi nhanh chóng. Những kỹ năng này quan trọng không kém gì những kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ".

Theo ông Garman, tư duy phản biện sẽ dần trở thành yếu tố quyết định thành công của hầu hết mọi người trong thời đại AI.

Những công việc mà AI có thể làm thay con người đang tăng lên nhanh chóng. Amazon - công ty công nghệ mà ông Garman công tác - nằm trong số nhiều doanh nghiệp đang dự kiến tinh giản nhân sự, sau khi áp dụng thử nghiệm nhiều công cụ AI vào công việc.

Tuy nhiên, các thử nghiệm cũng cho thấy AI vẫn không thể thay thế hoàn toàn trí tuệ con người. Chẳng hạn, AI chưa thể sử dụng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để đưa ra những ý tưởng mới, cũng như chưa thể đánh giá và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp.

Đồng quan điểm với ông Garman, ông Sam Altman - CEO của công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI - cũng từng nhấn mạnh trong một buổi hội thảo do Đại học Howard (Mỹ) tổ chức trong năm 2024 rằng, tư duy phản biện và sáng tạo chính là kỹ năng giá trị nhất trong tương lai.

Nhìn chung, các "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ đều nhìn nhận kỹ năng tư duy và năng lực thích ứng chính là yếu tố then chốt và giá trị nhất đối với người lao động trong kỷ nguyên AI. Bởi trong tương lai, người lao động chủ yếu sẽ được giao nhiệm vụ đánh giá, hiệu chỉnh các kết quả công việc do AI thực hiện.

“AI có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng hay, nhưng vẫn cần con người quyết định đâu là điều mà chúng ta thực sự cần”, ông Altman từng nói.

Sinh viên có thể trau dồi tư duy phản biện trong quá trình học tập, còn người đã đi làm có thể luyện tập bằng cách đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

Ngoài năng lực tư duy phản biện và sáng tạo, ông Garman còn nhấn mạnh hai kỹ năng mềm đặc biệt quan trọng, đó là khả năng thích ứng với công nghệ mới, đặc biệt công nghệ AI, cùng khả năng giao tiếp hiệu quả với những người xung quanh.

Khả năng giao tiếp là điểm mạnh vượt trội của con người so với AI, nhất là trong việc nắm bắt tín hiệu, thể hiện sự đồng cảm, năng lực trí tuệ cảm xúc, khả năng lắng nghe tích cực và đưa ra phản hồi sâu sắc.

“Những kỹ năng này vốn đã quan trọng từ trước đến nay và sẽ càng quan trọng hơn trong tương lai”, ông Garman nói.

Theo một báo cáo của LinkedIn - đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối mạng lưới công việc toàn cầu - các nhà tuyển dụng đang gia tăng xu hướng tìm kiếm những ứng viên có khả năng thích ứng nhanh nhạy, để bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

AI có thể xử lý nhiều công việc, nhưng phần lớn khách hàng vẫn muốn giao tiếp trực tiếp với con người, để nhận được sự tư vấn và quan tâm từ... con người. Ông Garman nhận định: “Những kỹ năng giao tiếp và phong cách ứng xử của con người sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong một thời gian dài nữa. Những điều này AI chưa thể nào thay thế”.