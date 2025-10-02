Cen Group sắp ra mắt trường cao đẳng Cen EcoTech

Nghịch lý thị trường lao động

Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài Chính, chỉ riêng quý II, cả nước có hơn 1,06 triệu người thất nghiệp. Lực lượng thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm và cũng không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nào chiếm 10,1% lực lượng lao động trẻ.

Ở chiều ngược lại, báo cáo thị trường lao động quý II cho thấy 56,2% doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng quy mô nhân sự ngay trong năm nay, dù theo hướng cẩn trọng và chọn lọc hơn. Nhu cầu tập trung nhiều nhất ở các nhóm ngành kinh doanh - bán hàng, chiếm đến 54%, đặc biệt các lĩnh vực dịch vụ như: bất động sản, nhà hàng, khách sạn, điều dưỡng, chăm sóc khách hàng… đều trong tình trạng “khát” nhân lực. Nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại từ đầu, làm tăng chi phí nhân sự và kéo chậm tốc độ phát triển.

Điều này tạo nên một nghịch lý kéo dài: xã hội thừa nhân lực muốn tìm việc nhưng thiếu những lao động đáp ứng được yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Vấn đề không nằm ở số lượng việc làm hay số lượng lao động, mà ở chất lượng đào tạo và sự lệch pha giữa giáo dục với nhu cầu thị trường.

Trong bối cảnh ấy, các bạn trẻ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: thất nghiệp hoặc làm trái ngành, thu nhập bấp bênh, trong khi doanh nghiệp tuyển dụng không đủ.

Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô nhân sự trong năm 2025 (Ảnh: Cen EcoTech).

Cen EcoTech ra đời từ chiến lược kiến tạo nhân lực vì sứ mệnh an sinh

Nhận diện rõ khoảng trống của thị trường lao động, Cen Group - doanh nghiệp 23 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản kiên định với sứ mệnh góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực của thị trường.

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến các giải pháp an cư bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, Cen Group tiếp tục trăn trở với những vấn đề an sinh: định hướng nghề nghiệp, chú trọng đào tạo thực hành, hỗ trợ việc làm, giải quyết vấn đề thiếu việc làm cho lực lượng lao động trẻ, từng bước xây dựng hệ sinh thái an cư - an sinh một cách chiến lược và dài hạn.

Vì vậy, Cen Group cho ra mắt Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ (Cen EcoTech) với sứ mệnh kiến tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường lao động.

Lấy chất lượng đào tạo làm giá trị cốt lõi, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Cen EcoTech hướng đến nhóm lao động trẻ - lực lượng đang chịu áp lực lớn về việc làm và thu nhập. Điểm khác biệt lớn nằm ở cách tiếp cận theo mô hình đào tạo kép: 70% thực hành và 30% lý thuyết, kết nối sinh viên với môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình học. Việc học được thiết kế linh hoạt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, giúp người học chủ động thời gian, tiết kiệm chi phí, đồng thời tiếp cận doanh nghiệp sớm hơn.

Cen EcoTech là trường cao đẳng tiên phong tại miền Bắc đào tạo quản trị kinh doanh bất động sản (Ảnh: Cen EcoTech).

Bên cạnh các ngành học có nhu cầu nhân lực lớn như Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Điều dưỡng và Ngôn ngữ, Cen EcoTech khẳng định vị thế tiên phong bằng việc chú trọng đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản.

Cen EcoTech là trường cao đẳng tiên phong tại miền Bắc mở ngành học này. Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản sẽ được đào tạo theo mô hình thực chiến ngay tại hệ thống các công ty thành viên và mạng lưới hàng trăm đối tác của tập đoàn Cen Group. Điều này mở ra cơ hội nhận thu nhập ngay từ kỳ học đầu tiên, một lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường lao động.

Với cách tiếp cận này, Cen EcoTech không chỉ đào tạo ra nguồn nhân lực biết việc - làm được việc, mà còn đồng hành trực tiếp cùng doanh nghiệp trong việc tuyển chọn, đào tạo và sử dụng lao động phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thị trường.

Tại Cen EcoTech, lực lượng lao động trẻ được dẫn dắt bằng tư duy nghề nghiệp vững vàng, có kỹ năng và cơ hội việc làm. Việc Cen Group mở rộng hệ sinh thái với Trường Cao đẳng Cen EcoTech, kiến tạo nguồn nhân lực theo hướng thực hành - thực nghiệp, gắn đào tạo với tuyển dụng, học với làm, góp phần tạo nền tảng để các bạn trẻ tự tin chinh phục thị trường lao động, làm chủ tương lai.

