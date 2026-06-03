Cần Thơ có hơn 34.200 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 3/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ÐT) thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT Cần Thơ cho biết thành phố có trên 34.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thành phố bố trí 80 điểm thi chính thức, với hơn 1.500 phòng thi; có 33 phòng chờ và nhiều điểm thi dự phòng.

“Tất cả các điểm thi này đều đảm bảo là khu vực biệt lập, an toàn và thuận tiện giao thông”, theo Sở GD&ĐT Cần Thơ.

Thành phố dự kiến huy động trên 5.000 cán bộ, giám thị, lực lượng công an, y tế, bảo vệ và nhân viên phục vụ cho kỳ thi.

Ngoài ra, chương trình “Tiếp sức mùa thi” cũng được triển khai tại 80 điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ dụng cụ học tập, suất ăn, chỗ ở cho thí sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh công tác chuẩn bị nguồn lực cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục Cần Thơ đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, thực hiện phân loại học sinh để phụ đạo, hỗ trợ hiệu quả.

Cùng với đó công tác tư vấn hướng nghiệp cũng được ngành đẩy mạnh nhằm giúp học sinh lựa chọn môn thi, ngành nghề phù hợp.

Sở GD&ĐT Cần Thơ cũng thông tin kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 dự kiến có trên 45.200 học sinh tham gia.

Nét mới của kỳ thi này là áp dụng song song 2 phương thức tuyển sinh, gồm thi tuyển tại 59 trường, với chỉ tiêu 23.120 học sinh và xét tuyển tại 32 trường, với chỉ tiêu 9.184 học sinh.

“Các trường sẽ chủ động lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với điều kiện thực tế”, theo Sở GD&ĐT Cần Thơ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 1/7.