Thầy hiệu trưởng nói lý do xin trở lại bục giảng sau gần 20 năm làm quản lý

Trước chủ trương sắp xếp hệ thống trường học, nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã tự nguyện viết đơn xin thôi giữ chức vụ. Trong số đó có thầy giáo Nguyễn Hữu Danh (56 tuổi), Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đổng Chi, xã Đông Kinh - đơn vị sẽ được sáp nhập với Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, xã Mai Phụ.

Gần 20 năm làm công tác quản lý

Năm 1993, thầy Danh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy bộ môn sinh học tại Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê). Trong quá trình công tác, ông phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, cốt cán của ngành giáo dục Hà Tĩnh.

Năm 2008, thầy Danh được điều động về làm chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Tĩnh, phụ trách môn sinh học.

Trong thời gian thầy công tác tại Sở, chất lượng môn sinh học của tỉnh có nhiều chuyển biến, đạt kết quả cao trong các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học và học sinh giỏi quốc gia.

Thầy Nguyễn Hữu Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đổng Chi (Ảnh: Văn Nguyễn)

Năm 2018, thầy Danh được điều động làm Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh cũ). Trong thời gian này, trường có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đến năm 2022, thầy Danh được điều động làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đổng Chi. Cơ sở giáo dục này có tiền thân là trường bán công, chất lượng đầu vào trước đây còn hạn chế.

Sau 4 năm công tác, thầy Danh cùng tập thể nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; trong 2 năm liên tiếp, trường có học sinh đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Cơ sở vật chất cũng được đầu tư, nâng cấp, giúp trường đạt chuẩn quốc gia.

"Tôi muốn tạo cơ hội cho cán bộ trẻ"

Khi Hà Tĩnh triển khai chủ trương sắp xếp hệ thống trường học, thầy Danh nhận thấy việc sáp nhập đồng nghĩa với việc có nhiều số lượng cán bộ quản lý dôi dư.

Theo thầy, quyết định rời vị trí hiệu trưởng không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các văn bản, chủ trương và phương án sắp xếp, ông quyết định viết đơn xin thôi giữ chức vụ, trở lại bục giảng làm giáo viên môn sinh học.

"Tôi đã nghiên cứu và nhận thấy mục tiêu của việc sắp xếp là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo", thầy Danh chia sẻ.

Hà Tĩnh sẽ giảm 414 đầu mối cơ sở giáo dục (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo thầy Danh, bản thân đã có gần 20 năm làm công tác quản lý nên muốn tạo cơ hội cho những cán bộ trẻ có năng lực tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục.

"Trên cơ sở sáp nhập, số lượng cán bộ quản lý dôi dư nhiều. Tôi muốn quay lại bục giảng để tiếp tục bồi dưỡng các lớp kế cận, tất cả vì mục tiêu chung", thầy Danh nói.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đến nay đơn vị đã tiếp nhận hàng chục đơn xin thôi giữ chức vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Thời gian Sở tiếp nhận đơn đến hết ngày 25/8 và đang tổng hợp số liệu cụ thể.

Theo phương án điều chỉnh, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, toàn tỉnh sẽ giảm từ 649 xuống còn 235 trường học và trung tâm, tương ứng giảm 414 đầu mối (tỷ lệ 63,79%).

Sau sắp xếp, bậc mầm non giảm từ 233 xuống 70 trường; tiểu học từ 220 xuống 56 trường; THCS và trường liên cấp TH-THCS từ 148 xuống 74 trường. Toàn tỉnh còn 30 trường THPT, giảm 8 trường; khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 5 trung tâm, giảm 5 đầu mối.

Quy mô sắp xếp lớn kéo theo yêu cầu bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên. Toàn tỉnh dự kiến sắp xếp 3.006 người; sau sắp xếp bố trí 2.214 người, dôi dư 792 người. Trong số nhân sự dôi dư có 623 cán bộ quản lý, gồm 353 hiệu trưởng và 270 phó hiệu trưởng, số còn lại là nhân viên.