BUV đạt kiểm định quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa công bố danh sách 17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín. Trong số này, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường tư thục có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất được ghi nhận.

Sự công nhận từ Bộ GD&ĐT giúp giá trị kiểm định quốc tế của trường được bảo đảm về giá trị pháp lý tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp cả trong và ngoài nước.

BUV vừa là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận (Ảnh: BUV).

Căn cứ Điều 51 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục có thể sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục.

Đây là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Các đơn vị đạt tiêu chuẩn sẽ được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn.

BUV là trường đại học duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ QAA. Đây là đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục của Anh Quốc với thang đánh giá dựa trên 10 tiêu chí khắt khe, được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường đại học top đầu thế giới như Oxford, Cambridge, Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE)…

Cơ quan này không chỉ xem xét chương trình đào tạo và năng lực giảng viên, mà còn đánh giá cách trường đại học quản lý chất lượng nội bộ, hỗ trợ sinh viên và cải tiến liên tục. QAA yêu cầu các trường minh chứng được sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp, cũng như khả năng tạo ra trải nghiệm học tập toàn diện cho người học.

BUV mang lại chất lượng chuẩn Anh Quốc cho sinh viên tại Việt Nam (Ảnh: BUV).

Bên cạnh đó, BUV cũng được tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) xếp hạng 5 sao toàn diện. Cùng với ghi nhận từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, BUV đã xây dựng thành công mô hình Triple Quality Assurance - đảm bảo chất lượng theo ba cấp độ: quốc gia, khu vực và quốc tế.

BUV đặt mục tiêu mang lại cơ hội học tập trong môi trường giáo dục theo chuẩn Anh Quốc ngay tại Việt Nam, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để đóng góp vào sự phát triển đất nước, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện BUV là trường quốc tế duy nhất ở Việt Nam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ 6 đại học uy tín tại Anh.

Sinh viên BUV nhận bằng trực tiếp từ 5 đại học uy tín tại Anh, được công nhận toàn cầu (Ảnh: BUV).

Tọa lạc tại Ecopark với vốn đầu tư 85 triệu USD cho đến nay, BUV hiện có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của 5.500 sinh viên trong và ngoài nước. Trường chú trọng gắn kết lý thuyết với thực tiễn, hợp tác cùng hơn 500 doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực tập và việc làm. BUV cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là AI trong giảng dạy và vận hành.

Gần đây, BUV đã nhận giải thưởng Đơn vị Giáo dục Ứng dụng AI Tiêu biểu tại Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo. Trường cũng liên tiếp ghi dấu ấn quốc tế khi được vinh danh trong Top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tại Global Student Satisfaction Awards 2025, chương trình MBA xếp hạng 43 châu Á theo QS Ranking, vào Top 9 hạng mục Đổi mới Trí tuệ Nhân tạo trong giáo dục tại giải thưởng EDUtech Asia 2025.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hợp tác giáo dục xuyên biên giới, sự hiện diện của những trường đại học quốc tế chất lượng như BUV được coi là minh chứng cho khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, cho thấy hệ thống giáo dục đại học trong nước ngày càng tiệm cận hơn với các chuẩn mực toàn cầu.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên thế giới. Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

