Bố mẹ nghèo khóc đỏ mắt khi 2 con gái sinh đôi cùng đậu đại học

Trong căn nhà còn dang dở, chưa kịp sơn phết ở xóm Trung Phong, xã Vạn An, vợ chồng anh Bùi Trọng An (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1982) không giấu nổi niềm xúc động xen lẫn nỗi lo sau khi 2 con gái sinh đôi đậu đại học.

Vợ chồng anh An gắn bó với đồng ruộng, làm thuê đủ nghề để nuôi 3 con ăn học, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Năm nay, niềm vui lớn khi 2 con gái sinh đôi của ông bà cùng trúng tuyển đại học.

Anh An và các con trải lòng về tương lai khi hai con gái cùng đỗ đại học (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bùi Thị Thắm (SN 2007) đậu Trường Đại học Vinh với hơn 21 điểm, trong khi em gái Bùi Thị Trang (SN 2007) cũng trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với hơn 19 điểm.

“Ngày nhận tin cả 2 đứa cùng đậu đại học, vợ chồng tôi mừng lắm, rưng rưng cả nước mắt. Bao nhiêu năm vất vả nuôi các con, giờ cũng thấy có chút thành quả”, anh An chia sẻ.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị phủ bóng bởi gánh nặng tài chính. Chuyến nhập học của Trang tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã tiêu tốn gần một triệu đồng tiền tàu xe, gần 10 triệu đồng cho đồ dùng, sách vở và 15 triệu đồng học phí phải nộp ngay.

Hai chị em sinh đôi vượt khó đậu đại học, bố mẹ nghèo thắt lòng vì học phí (Video: Nguyễn Phê - Cẩm Tiên).

“Cầm hóa đơn đóng tiền học mà tay tôi run run, nghĩ đến cảnh phải vay mượn khắp nơi mới xoay xở nổi, thật sự lo lắm”, anh An nghẹn ngào.

Gia đình anh An còn có con út Bùi Thị Thanh Lịch (SN 2009) đang học lớp 11. Chi phí học hành cho cả 3 con khiến vợ chồng anh An nhiều đêm trằn trọc.

“Dù biết trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng tôi động viên nhau phải cố. Chỉ mong các con trưởng thành, có công việc ổn định để không khổ như bố mẹ nữa”, người cha tâm sự.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Bùi Thị Thắm cho biết em cùng một bạn khác thuê trọ gần trường, mỗi tháng hết khoảng 1,5 triệu đồng.

Không chỉ chăm học, Thắm và Trang còn khiến thầy cô, bạn bè nể phục bởi tinh thần vượt khó. Suốt 12 năm học, cả 2 đều duy trì thành tích học sinh tiên tiến, đặc biệt năm lớp 12, cả 2 chị em cùng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Tranh thủ chưa nhập học, Thắm thái chuối để chăm sóc cho con trâu duy nhất của gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Có lúc em nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mà muốn dừng lại, nhưng rồi lại tự nhủ phải cố gắng, vì chỉ có học mới có thể thay đổi tương lai. Chính vì thế, khi tốt nghiệp lớp 12, em tranh thủ đi làm thêm ở một nhà máy tại khu công nghiệp Vsip Nghệ An để kiếm thêm chút tiền cho bố mẹ đỡ vất vả hơn”, Thắm trải lòng.

Ông Nguyễn Thành Chiến, xóm trưởng xóm Trung Phong, chia sẻ: “Gia đình anh An có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng làm nông nghiệp, không có lương hay trợ cấp gì. Hai cháu sinh đôi đậu đại học nhưng để lo chi phí học tập, ăn ở hàng chục triệu đồng thực sự quá sức với gia đình này.

Nuôi một con đi học đã vất vả, đây 2 con cùng lúc vào đại học, đúng là niềm vui xen lẫn nỗi lo. Chúng tôi cũng mong cộng đồng, các mạnh thường quân có thể giúp đỡ phần nào để hai cháu tiếp tục theo học”, ông Chiến bày tỏ.

Người đàn ông gầy gò chỉ mong có tiền cho con tới trường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong niềm vui trúng tuyển của 2 con là đôi mắt đỏ hoe của người mẹ, nỗi trăn trở của người cha.

“Vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết sức, dù có phải vay mượn cũng quyết tâm cho con học đến cùng. Bởi chỉ có học hành mới giúp các cháu thoát khỏi cảnh nghèo mà gia đình đã gánh chịu bao năm qua”, anh An khẳng định.

Hiện nay, ngoài 6 sào ruộng khoán, anh An còn tranh thủ đi phụ hồ trong làng, xã để kiếm thêm thu nhập, trong khi chị Hiền làm công nhân nhà máy dệt với đồng lương ít ỏi, chẳng thấm vào đâu so với chi phí học hành của 3 con.