Con đậu đại học, dân hồi hương trở lại nơi từng "chạy dịch" để tìm việc

Định ở lại quê, "có gì ăn đó"

Đầu tháng 10/2021, đúng một năm trước, dịch Covid-19 bùng phát, nhiều lao động ở Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM… hồi hương về quê tránh dịch. Nhiều lao động đến giờ chưa thể quên cảnh "kẹt" mấy tháng trời ở khu trọ, không việc làm, cuộc sống hết sức khó khăn. Do đó, khi về được quê nhà, nhiều người không muốn quay trở lại thành phố nữa mà ở quê làm ăn, "có gì ăn đó".

Chị Nguyễn Thị Chi (38 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, năm trước, hai vợ chồng đi làm thuê ở Bình Dương, để lại con trai học lớp 12 ở nhà với ông bà nội. Đợt dịch năm rồi, sau mấy tháng "kẹt" ở Bình Dương, vào đầu tháng 10/2021, vợ chồng chị quyết định chạy xe máy hàng trăm cây số về quê nhà.

Một năm trước, dịch Covid-19 bùng phát ở Bình Dương, vợ chồng chị Chi trở về quê nhà Bạc Liêu tránh dịch, dự định không quay trở lại thành phố nữa (Ảnh: HH).

"Lần dịch Covid-19 đó, vợ chồng tôi may mắn về được tới nhà khỏe mạnh, bình an. Hai vợ chồng quyết định không quay trở lại trên đó làm nữa mà ở quê, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu để gần con cái, cha mẹ già cho an tâm", chị Chi chia sẻ.

Về quê nhà, chị Chi không việc làm, còn chồng chị làm thợ hồ, việc bữa có bữa không. Dù vậy, con chị học gần nhà nên ít tốn kém. Thu nhập làm thuê hàng ngày của chồng chị không dư giả nhưng cũng được coi là tạm có cái ăn qua ngày.

Bất đắc dĩ khăn gói quay lại nơi từng hối hả rời đi

Thế rồi, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2022, con trai chị Chi đậu đại học ở Cần Thơ. Lúc này, vợ chồng chị mới bắt đầu "tá hỏa" bởi chi phí học hành của con là khoản không hề nhỏ đối với gia đình.

"Thấy thông báo học phí kỳ đầu tiên ở trường đã gần chục triệu đồng. Rồi tiền ở trọ, ăn uống, sinh hoạt, dụng cụ học tập… mỗi tháng ngót nghét cả chục triệu nữa chứ không ít. Ở quê, chồng tôi làm thuê chỉ đủ cái ăn, còn tôi thì không việc làm. Với khoản tiền chục triệu phải lo đó, thực sự nhà tôi không kham nổi", chị Chi cho biết.

Con vào Đại học, ở quê không kiếm đủ tiền lo chi phí ăn học cho con, vợ chồng chị Chi lại đóng cửa nhà, khăn gói trở lại Bình Dương tìm việc (Ảnh: HH).

Sau khi suy đi tính lại, vợ chồng chị Chi đành quyết định đóng cửa nhà, khăn gói trở lại Bình Dương, nơi cả hai từng hối hả rời đi, để tìm việc làm lại. Ở quê không xong, ở xứ người, đi làm công nhân dù gì hai vợ chồng đều có thu nhập, sẽ có điều kiện lo cho con học đại học.

"Biết rằng quay lại tìm việc sẽ gặp nhiều khó khăn vì đã một năm qua rồi, không biết tình hình ở đó giờ ra sao nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng, xem như làm lại từ đầu, vì tương lai của con cái", chị Chi bày tỏ.

Theo anh Lâm Công, chồng chị Chi, trước đây ở Bình Dương, hai vợ chồng đều có việc làm, thu nhập của một người để lo ăn tiêu sinh hoạt, một người thì để ra, dành dụm được.

"Đợt này trở lại thành phố, nếu cả 2 vợ chồng kiếm được việc, thu nhập như trước thì có thể vừa mưu sinh, vừa tạm đủ lo cho con ăn học", anh Công nói về dự định.