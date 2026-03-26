Du học sinh Việt dạy hợp xướng "Trống cơm" ở đại học Mỹ gây sốt

Đưa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Đoạn clip ghi lại cảnh Dương Nhật Trường (23 tuổi, học viên thạc sĩ ngành Tâm lý học giáo dục tại Wichita State University, Mỹ) hướng dẫn sinh viên nước ngoài hát hợp xướng bằng tiếng Việt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Dương Nhật Trường hướng dẫn sinh viên nước ngoài hát hợp xướng bằng tiếng Việt (Nguồn: TikTok Dương Nhật Trường).

“Tôi muốn họ có cơ hội được trải nghiệm văn hóa Việt Nam”, Trường chia sẻ.

Để có được màn trình diễn đó, chàng du học sinh đã dành suốt mùa hè chuẩn bị, từ tìm bản nhạc, viết giáo án, thu âm mẫu, đến nghiên cứu văn hóa dân ca Việt Nam.

Trường trong buổi biểu diễn piano tại trường (Ảnh: NVCC).

Ý tưởng mang nhạc Việt đến dàn hợp xướng hình thành từ năm ba đại học, sau khi anh nhận ra khả năng tiếp cận những chất liệu âm nhạc đa dạng của các bạn quốc tế.

Anh lựa chọn ca khúc dân gian “Trống cơm” sau khi cân nhắc nhiều phương án như “Bèo dạt mây trôi”, “Inh lả ơi”… Thậm chí, để tìm được bản phối phù hợp, gia đình Trường đã phải liên hệ nhiều trường nhạc tại Hà Nội trước khi nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên trong nước.

Điều khiến Trường xúc động nhất không phải là buổi biểu diễn, mà là quá trình dạy từng âm tiết tiếng Việt cho các sinh viên quốc tế.

“Có những lúc tôi phải mất rất nhiều thời gian chỉ để chỉnh một âm, nhưng chính quá trình đó mới là điều ý nghĩa nhất”, anh nói.

Cân bằng bản sắc và văn hóa

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trường cho biết thách thức lớn nhất khi sống ở nước ngoài không phải là ngôn ngữ hay học tập, mà là sự cân bằng giữa bản sắc và văn hóa.

“Tôi phải đủ cởi mở để hiểu văn hóa của họ, nhưng cũng không được đánh mất bản thân. Phải biết bản thân là ai để không đánh mất mình”, anh nói.

Hành trình du học của Trường cũng không hề “dễ thở”. Ngay năm đầu, anh từng chuyển nhà 6 lần vì lựa chọn ở ngoài trường để tiết kiệm chi phí, gặp khó khăn trong di chuyển vì không có phương tiện riêng.

Bên cạnh khó khăn về đời sống, thử thách lớn nhất với Trường lại nằm ở việc thích nghi với hệ thống giáo dục. “Ở Việt Nam có lộ trình rõ ràng, còn ở đây tôi phải tự xây dựng. Tôi từng rất hoang mang vì không biết phải học gì, theo thứ tự nào”.

Ngay năm nhất, Trường đã đi làm thêm tại ký túc xá. Chỉ sau một học kỳ, anh là một trong 5 người trúng tuyển vị trí quản lý sinh viên trong hơn 120 ứng viên.

Trường trúng tuyển vị trí quản lý sinh viên ở học kỳ 2 năm 1 (Ảnh: NVCC).

Ở vai trò này, anh phụ trách 50-60 sinh viên, hỗ trợ cả học tập lẫn đời sống, từ tổ chức hoạt động đến tư vấn cho những bạn gặp khó khăn tâm lý. Theo Trường, công việc này không chỉ giúp anh rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết mà còn mở rộng các mối quan hệ.

Theo Trường, bài học “xương máu” của anh là không ngại hỏi và chủ động kết nối. Anh luôn tìm cách trao đổi với thầy cô, anh chị và bạn bè để mở rộng các mối quan hệ.

Trường luôn chủ động kết nối với mọi người để mở rộng vòng tròn quan hệ (Ảnh: NVCC).

Với Trường, du học không chỉ là học tập ở một quốc gia khác, mà là hành trình định hình bản thân. Đó là cách chàng du học sinh mang theo một phần Việt Nam ra thế giới, bằng chính âm nhạc và con đường của mình.

Như Ý