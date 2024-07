Bộ Công an công bố điểm thi đánh giá năng lực

Để biết điểm thi, thí sinh vào website của các trường CAND, nơi đăng ký dự thi để tra cứu.

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an tại website của các học viện, trường CAND.

Bước 2: Tại mục Tra cứu điểm thi chọn kỳ thi: Điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024.

Bước 3: Điền chính xác thông tin số báo danh, căn cước công dân và mã bảo vệ rồi bấm vào nút "Tra điểm" để tra cứu điểm thi.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá của Công an (Ảnh: Mỹ Hà).

Sau khi công bố điểm bài thi đánh giá, nếu có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thí sinh chú ý nắm lịch phúc khảo và mẫu đơn theo hướng dẫn của các trường CAND, nơi thí sinh đăng ký.

Thời gian nhận đơn phúc khảo của một số học viện, trường CAND dự kiến thực hiện từ khi biết điểm thi đến hết ngày 23/7 (nhận trực tiếp trong giờ hành chính).

Theo Bộ Công an, kỳ thi đánh giá năm nay có khoảng 18.000 thí sinh tham gia, tăng 20% so với năm 2023. Đây là năm thứ ba kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân (CAND).

Được biết, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh mới cho các học viện, trường CAND năm 2024 là 2.150 chỉ tiêu. Năm nay, công tác tuyển sinh của Bộ Công an cơ bản được giữ ổn định như năm 2023, thông qua ba phương thức tuyển sinh.

Qua thẩm định, đã có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 (đạt giải quốc gia, quốc tế), 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 (tuyển thí sinh có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.5 điểm trở lên).

Với phương thức 3 (tuyển sinh thông qua kỳ thi đánh giá của Bộ Công an), qua thẩm định hồ sơ, xét duyệt điều kiện thi tuyển, hiện có 17.927 thí sinh đủ điều kiện dự thi.