Bị tố "ăn chặn" 1kg thịt của học sinh: Nhà trường thừa nhận thiếu sót

Nhiều phụ huynh tại Trường Mầm non 19/5, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh không tương xứng với số tiền đóng góp, nghi ngờ có dấu hiệu cắt xén suất ăn và thiếu minh bạch trong thu chi.

Bà N.T.T.N., đại diện Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, cho biết phụ huynh liên tục kiến nghị nhà trường kiểm tra chất lượng bữa ăn. Nhiều học sinh về nhà than đói. Trưa 11/11/2025, bà N. cùng 4 phụ huynh khác đã bất ngờ kiểm tra bếp ăn của trường.

Bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Mầm non 19/5 (Ảnh: Chí Anh).

Tại thời điểm kiểm tra, có 121 học sinh đăng ký ăn bán trú, với tổng số tiền ăn phụ huynh đóng trong ngày là 2.420.000 đồng.

Theo bà N., danh sách kê khai 2,5kg thịt heo nhưng thực tế chỉ khoảng 1,5kg; tôm kê khai 1,5kg nhưng thực tế khoảng 1kg.

Ngoài ra, một số thực phẩm và gạo được cho là chưa đảm bảo chất lượng. Ước tính, giá trị bữa ăn thực tế chỉ khoảng 1.839.000 đồng, thấp hơn khoảng 500.000 đồng/ngày so với số tiền phụ huynh đóng góp.

Bên cạnh suất ăn, phụ huynh còn phản ánh về các khoản thu khác như tiền đồ dùng học tập 140.000 đồng/năm và chi phí thuê nhân công phục vụ bếp ăn, vệ sinh 150.000 đồng chưa rõ ràng, thiếu minh bạch.

Bà N. bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho học sinh.

Bà Thái Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, cho biết nhà trường thu tiền ăn bán trú theo thỏa thuận với phụ huynh. Việc mua thực phẩm căn cứ theo giá thị trường, được tổng hợp, quyết toán định kỳ vào cuối tháng.

Theo bà Tâm, trưa 11/11/2025, thời điểm phụ huynh kiểm tra, lượng thịt thiếu khoảng 1kg là do đơn vị cung cấp sẽ bổ sung vào chiều cùng ngày. Nhà trường thừa nhận còn thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm.

Trường Mầm non 19/5, xã Bờ Ngoong (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Nhà trường khẳng định không có việc cắt xén suất ăn của học sinh như phản ánh. Việc kiểm tra do phụ huynh tự thực hiện, không cân đo khối lượng thực phẩm, chủ yếu đánh giá bằng quan sát nên chưa thật sự chính xác. Nhà trường đã mời phụ huynh lên trao đổi, giải thích những thiếu sót trong khâu quản lý bếp ăn bán trú”, bà Tâm cho hay.

Liên quan đến phản ánh về việc thu, chi chưa minh bạch, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 cho biết nhà trường có đầy đủ hồ sơ, bảng kê và quyết toán theo năm học. Tuy nhiên, việc công khai thông tin đến phụ huynh chưa đầy đủ là nguyên nhân dẫn đến băn khoăn, thắc mắc.

Trước phản ánh của phụ huynh, UBND xã Bờ Ngoong đã thành lập tổ công tác để xác minh, đối chiếu nội dung phản ánh với hồ sơ, sổ sách của nhà trường.

Ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 11/11/2025, ban giám hiệu nhà trường không trực tiếp làm việc với đoàn phụ huynh do tham gia học tập nghị quyết theo kế hoạch. Việc kiểm tra bếp ăn do phụ huynh tự thực hiện, không cân đo thực phẩm, chủ yếu đánh giá bằng quan sát nên chưa bảo đảm tính chính xác.

Theo ông Tỵ, tổ công tác nhận định hiện chưa có căn cứ xác định Trường Mầm non 19/5 có hành vi “ăn chặn” suất ăn của học sinh. Các số liệu về việc cắt xén tiền ăn theo ngày nêu trong đơn phản ánh chưa đủ chứng cứ kèm theo để xem xét xử lý theo hướng vi phạm.

UBND xã Bờ Ngoong đã yêu cầu nhà trường khắc phục các thiếu sót, tăng cường công khai thông tin về hoạt động bán trú như mức thu, thực đơn, quyết toán định kỳ để phụ huynh giám sát.

Địa phương cũng khuyến nghị phụ huynh khi có phản ánh, kiến nghị cần cung cấp tài liệu, chứng cứ cụ thể và phối hợp với nhà trường, cơ quan quản lý nhằm bảo đảm việc kiểm tra, đối chiếu được khách quan, đúng quy định, qua đó bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của trẻ Mầm non.