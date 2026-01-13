Diễn biến mới ở ngôi trường từng gây xôn xao suất ăn với trứng, 3 lát chả

Ngày 13/1, lãnh đạo Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết nhà trường đã tạm dừng bữa ăn bán trú của học sinh do chưa thống nhất được phương án tổ chức. Nhà trường sẽ bàn bạc thêm để có hướng triển khai thời gian tới.

Tháng 10/2025, dư luận tại Quảng Trị xôn xao hình ảnh 2 khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn với khẩu phần ăn 25.000 đồng/bữa/em. Trong đó, một khay có cơm trắng, khoảng 3 lát chả, 1 quả trứng luộc, muối lạc; khay còn lại có thêm canh rau.

Hình ảnh khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn từng gây xôn xao dư luận vào tháng 10/2025 (Ảnh: Thanh Thảo).

Hình ảnh khay cơm nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều người cho rằng khẩu phần ăn như vậy quá ít và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh bán trú.

Liên quan đến vụ việc, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, cho biết bữa ăn nêu trên là của học sinh nhà trường vào trưa 6/10/2025 và thừa nhận chưa đạt yêu cầu.

Sau vụ việc, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đã xin lỗi phụ huynh, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục, tổ chức lại hoạt động bán trú. Nhà trường thực hiện việc chụp ảnh từng bữa ăn hằng ngày và gửi vào các nhóm phụ huynh để báo cáo, công khai suất ăn của học sinh.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2025, tiếp tục xuất hiện thông tin phản ánh liên quan đến chất lượng suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

UBND phường Ba Đồn đã làm việc với nhà trường và phụ huynh, yêu cầu đưa ra quan điểm chung. Trên cơ sở kết luận buổi làm việc, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đã tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú kể từ ngày 12/1.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, cho biết thời gian qua, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đã nỗ lực duy trì hoạt động bán trú, góp phần hỗ trợ phụ huynh và bảo đảm điều kiện dinh dưỡng cho học sinh. Thế nhưng qua kiểm tra và tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương nhận thấy vẫn còn một số hạn chế cần chấn chỉnh.

Theo ông Ninh, tại một số thời điểm, thực đơn bữa ăn của Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn chưa bảo đảm tính khoa học và cân đối dinh dưỡng. Khâu kiểm tra thực phẩm đầu vào, chế biến, chia khẩu phần, vận chuyển chưa được thực hiện đầy đủ theo quy trình.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Ảnh: Nhật Anh).

UBND phường Ba Đồn cũng đánh giá cơ sở vật chất hiện tại của Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức bữa ăn học đường. Khu bếp, kho bếp, khu chế biến và nhà ăn chưa bảo đảm yêu cầu.

Từ thực tế trên, UBND phường Ba Đồn đề nghị Ban giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tránh để hoạt động bán trú ảnh hưởng đến hoạt động dạy học cũng như uy tín của nhà trường.

Đối với việc tổ chức bữa ăn bán trú thời gian tới, nhà trường được yêu cầu nghiên cứu, lựa chọn một trong 2 phương án.

Phương án 1, phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất các nội dung gồm số lượng đăng ký, giá suất ăn, thực đơn, yêu cầu dinh dưỡng, quy trình tổ chức, giám sát và kiểm thực ba bước. Các nội dung thống nhất phải được lập biên bản và ký kết. Sau đó, nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn theo đúng quy định.

Phương án 2, nếu nhà trường không đủ điều kiện tổ chức trực tiếp nhưng phụ huynh có nhu cầu lớn, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ chủ trì lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn. Nhà trường hỗ trợ cơ sở vật chất hiện có, cung cấp tài liệu liên quan và cử giáo viên phối hợp giám sát từ khâu nhập nguyên liệu đến tổ chức ăn uống.