Ấn tượng lễ khai giảng năm học mới tại Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ

Năm nay, lễ khai giảng có ý nghĩa đặc biệt khi hơn 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước kết nối trực tuyến và truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng cấp Quốc gia, sự kiện quan trọng chào mừng 80 năm ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hòa chung dòng chảy giàu truyền thống ấy, lễ khai giảng tại Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ được tổ chức trang trọng nhưng không kém phần ấn tượng và độc đáo, khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong công tác dạy và học trên toàn hệ thống.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 với chủ đề “Đổi mới để bứt phá - Sáng tạo để tiên phong" (Ảnh: BTC).

Trống hội rộn rã ngày khai trường

Ngay từ những phút đầu, sân trường rộn vang với màn trống hội tưng bừng của cô và trò trường Mầm non Lý Thái Tổ, khởi đầu buổi lễ trong không khí rộn ràng.

Cô trò trường Mầm non biểu diễn trống hội chào mừng khai giảng năm học mới (Ảnh: BTC).

Khoảnh khắc xúc động nhất là màn chào đón 13 lớp Một của Tiểu học Lý Thái Tổ. Những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt trong veo của học sinh mới đã khiến cả sân trường tràn ngập niềm vui và kỳ vọng.

Chào đón một năm học đặc biệt, các tiết mục văn nghệ tại Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ đã hòa quyện hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống và sức trẻ hiện đại. Ở bậc Tiểu học, màn đồng diễn “Những trái tim Việt Nam” với sự tham gia của hơn một nghìn học sinh đã tạo nên hình ảnh rực rỡ và giàu cảm xúc. Trong khi đó, ở khối THCS - THPT, cuộc thi hát tiếng Anh “Shine on Mic” mang đến không khí trẻ trung, sôi động, khẳng định bản lĩnh và khả năng ngoại ngữ của học sinh hệ thống Lý Thái Tổ.

Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục tại cuộc thi Shine on Mic (Ảnh: BTC).

Lý Thái Tổ đưa chương trình quốc tế Oxford vào giảng dạy

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ nhấn mạnh năm học 2025-2026 là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới toàn diện: từ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo đến phát triển đội ngũ giáo viên.

Năm nay, hệ thống chính thức triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (OIC) của Nhà xuất bản Đại học Oxford. Với triết lý "Learning to learn - Learning to do - Learning to be", OIC mang đến lộ trình học tập hiện đại, cá nhân hóa và hội nhập, đồng thời tạo nền tảng để học sinh tiếp cận các chứng chỉ uy tín như IGCSE, A-Level hay hệ song bằng.

Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ nhấn mạnh: "Việc đưa OIC vào giảng dạy thể hiện cam kết mạnh mẽ của hệ thống trong việc mang đến cho học sinh môi trường học tập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn bản sắc Việt”.

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tặng hoa chúc mừng trường (Ảnh: BTC).

Với định hướng “Đổi mới để bứt phá - Sáng tạo để tiên phong”, năm học 2025-2026 mở ra một hành trình tràn đầy khát vọng và quyết tâm của gần 5.000 học sinh và giáo viên Hệ thống Lý Thái Tổ. Đổi mới không chỉ là thay đổi cách dạy, cách học, mà còn là sự chuyển mình toàn diện trong tư duy, trong cách tiếp cận tri thức và trong từng hoạt động giáo dục.

Sáng tạo chính là chìa khóa để mỗi thầy cô, mỗi học sinh khẳng định bản lĩnh, phát huy tiềm năng và trở thành những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt. Đây cũng là lời cam kết mạnh mẽ của Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ: không ngừng kiến tạo môi trường học tập nhân văn, khai phóng và đầy cảm hứng - nơi mỗi ước mơ được chắp cánh bay xa.