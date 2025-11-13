AI đang thay đổi lớp học, nhưng thầy - trò vẫn là trung tâm

Tuy nhiên, vai trò dẫn dắt của người thầy và sự tích cực từ học trò vẫn là yếu tố then chốt quyết định chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo.

Góc nhìn này sẽ được hơn 200 cán bộ, giáo viên, giảng viên cùng phân tích và chia sẻ với các chuyên gia giáo dục uy tín của Việt Nam và ĐH Monash Úc tại diễn đàn giáo dục FPT Educamp do Khối Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT tổ chức vào ngày 16/11.

Tại diễn đàn, TS. Guanliang Chen (Giảng viên cao cấp ĐH Monash, Úc) là một trong hai diễn giả phiên toàn thể. Ông sẽ chia sẻ tham luận về chủ đề: “Học tập cá nhân hoá trong kỷ nguyên AI: Từ góc nhìn đánh giá và phản hồi”.

TS Guanliang Chen, Giảng viên cao cấp ĐH Monash, Úc (Ảnh: FPT).

TS Guanliang Chen (Giảng viên cao cấp ĐH Monash, Úc) cho rằng sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo sinh (Generative AI) đang mở ra cơ hội mới, đồng thời đặt ra thách thức trong cách người dạy đánh giá và hỗ trợ người học. Dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm gần đây, ông phân tích cách công nghệ có thể giúp quá trình đánh giá trở nên mang tính hình thành hơn, tập trung vào hành trình học tập của từng cá nhân thay vì chỉ dừng ở kết quả cuối cùng.

Cùng tham gia với vai trò diễn giả tại phiên toàn thể, TS. Nguyễn Chí Hiếu (CEO IEG Global) chia sẻ góc nhìn thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ trong cá nhân hóa lộ trình học tập.

TS Nguyễn Chí Hiếu, CEO IEG Global (Ảnh: FPT).

Với nhiều năm nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam và quốc tế, TS. Nguyễn Chí Hiếu sẽ phân tích cách các nhà trường có thể thiết kế chương trình, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập giúp người học thật sự làm chủ quá trình học tập của mình.

Hai góc nhìn từ chuyên gia giáo dục Úc và Việt Nam sẽ được chia sẻ cùng hơn 200 cán bộ, giáo viên, giảng viên FPT. Từ trải nghiệm thực tiễn hoạt động chuyên môn tại FPT, các cán bộ và thầy cô sẽ cùng chia sẻ quan điểm xoay quanh chủ đề “Học tập cá nhân hoá”.

Thay vì áp đặt một khuôn mẫu chung, các giải pháp số đang giúp người học nói chung, học sinh và sinh viên FPT phát triển theo lộ trình riêng, phù hợp với năng lực, tốc độ và nhu cầu của từng cá nhân.

Tại khối Giáo dục FPT, công nghệ được ứng dụng để tối ưu trải nghiệm học tập (Ảnh: FPT).

Trong bức tranh giáo dục được cá nhân hoá ấy, vai trò của người thầy không bị lu mờ mà càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là người hướng dẫn, đồng hành và khơi gợi tiềm năng của học sinh, sinh viên. Tính tích cực, chủ động của người học, được sự hỗ trợ của công nghệ, sẽ có cơ hội phát huy tốt hơn trong quá trình học tập.

Không chỉ tại FPT, học tập cá nhân hoá cũng như ứng dụng công nghệ giáo dục vào hoạt động đào tạo, vận hành trường học đang là xu thế được nhiều đơn vị, tổ chức giáo dục quan tâm. Chọn trao đổi, chia sẻ ở quy mô diễn đàn giáo dục có sự tham gia của cán bộ, giáo viên, giảng viên và các chuyên gia trong và ngoài nước thể hiện sự tích cực của FPT trong việc đón đầu và ứng dụng các xu thế công nghệ giáo dục mới, hỗ trợ tốt hơn cho trải nghiệm học tập của người học.

Báo cáo viên trình bày tham luận tại FPT Educamp (Ảnh: FPT).

FPT Educamp 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 16/11 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình). Diễn đàn giáo dục FPT Educamp là hoạt động thường niên của khối Giáo dục FPT. Năm nay là lần thứ 10 diễn đàn được tổ chức.

Thông qua những chủ đề đã được lựa chọn để trao đổi ở các năm trước: Tự học và trải nghiệm, trường học 4.0, giáo dục đào tạo với phát triển bền vững… diễn đàn góp phần tạo cơ hội để những người làm giáo dục tiếp cận với những tri thức mới, chia sẻ, học hỏi, áp dụng kinh nghiệm, cách làm hay vào công tác của mình.