60 năm xây dựng và phát triển của Trường Trung học Cơ sở Sơn Vi

Trường THCS Sơn Vi mang tên của nền văn hóa Sơn Vi (cách đây 11 vạn năm), trung tâm của thời đại đồ đá cũ Việt Nam. Nơi đây tự hào với những địa danh như: Vườn Sầu, Sóc Lọ..., gắn với nguồn gốc người Việt cổ thời tiền Hùng Vương.

Trường được thành lập năm 1965, nguyên là trường phổ thông cấp 2 Sơn Vi. Sau đó, trường được đổi tên thành Trường THCS Sơn Vi.

Từ những ngày đầu mới được thành lập, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, trường chỉ có 5 lớp với 140-160 học sinh. Đến thời điểm hiện tại, trường có 17 lớp, 761 học sinh và 38 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trường có đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ đảm bảo đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Cổng trường THCS Sơn Vi (Ảnh: Trường cung cấp).

Quang cảnh sân trường (Ảnh: Trường cung cấp).

Qua các thời kỳ, các thầy cô, cán bộ quản lý đã có nhiều đóng góp xây dựng, củng cố và phát triển trường. Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tâm huyết với nghề, là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học, sáng tạo. Trường có nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp…

Ông Cao Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên tặng hoa chúc mừng trường nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh: Trường cung cấp).

Trải qua chiều dài gần 60 năm (1965 -2025) với nhiều thay đổi, Trường THCS Sơn Vi không ngừng trưởng thành và phát triển. Các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để đưa trường từng bước khẳng định chất lượng về giáo dục, nằm trong top đầu cấp THCS của huyện Lâm Thao (cũ).

Những năm qua, dưới mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã tham gia học tập và trưởng thành. Hàng năm, trường đều có học sinh giỏi cấp tỉnh, có từ 50 đến 80 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, chất lượng điểm thi vào các trường THPT công lập đứng ở vị trí top đầu của huyện.

Nhiều năm liền, Trường THCS Sơn Vi đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Năm 2022, trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được Sở GD&ĐT Phú Thọ kiểm tra, đánh giá “Đơn vị đạt kiểm định chất lượng mức độ 3”.

Trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Ảnh: Trường cung cấp).

Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, trường cũng không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, chất lượng thi vào lớp 10 THPT công lập.

Trường đã và đang tiếp tục chú trọng giáo dục hình thành 5 phẩm chất và 10 năng lực chung đặc thù cho học sinh theo mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2025 là dấu mốc khẳng định 60 năm - một chặng đường xây dựng và trưởng thành. Để thắp sáng ngọn lửa truyền thống 60 năm ấy, hướng tới tri ân, vinh danh các thế hệ thầy và trò, góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục đạo lý, tiếp thêm động lực cho các thế hệ học sinh, trường tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1965-2025) vào ngày 16/11.

Mục tiêu các năm tiếp theo, Trường THCS Sơn Vi phấn đấu duy trì chuẩn quốc gia mức độ 2, trường có chất lượng thuộc top đầu của xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, tiếp tục duy trì và phát triển mục tiêu giáo dục của trường, địa phương, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.