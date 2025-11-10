60 năm Trường THPT Nghi Lộc 2: Hành trình tự hào, tri ân và khát vọng vươn lên

Hành trình 60 năm tự hào và gian khó

Ngày 15/11, Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc cũ, tỉnh Nghệ An) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển (1965-2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ ba) và bằng công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Các giáo viên hiện tại gặp mặt các cựu giáo chức của Trường THPT Nghi Lộc 2 tại Hà Nội (Ảnh: Trường cung cấp).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở GD&ĐT Nghệ An, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đông đảo đại biểu, cựu học sinh qua các thời kỳ.

Trường cấp 3 Nghi Lộc 2 được thành lập vào tháng 8/1965 – giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt. Suốt hành trình 60 năm, ngôi trường đã 7 lần di chuyển địa điểm để bảo vệ sự nghiệp “trồng người”.

Vượt lên mọi gian khổ, các thế hệ thầy và trò đã bền bỉ xây dựng, vun đắp, biến ngôi trường nhỏ giữa vùng quê Nghệ An thành một trong những đơn vị có thành tích giáo dục nổi bật của tỉnh.

Toàn cảnh ngôi trường Nghi Lộc 2 (Ảnh: Trường cung cấp).

Đến nay, Trường THPT Nghi Lộc 2 đã đào tạo gần 20.000 học sinh trưởng thành, trong đó nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội, doanh nhân và trí thức.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, trường được Đảng và Nhà nước trao tặng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua các cấp.

Tri ân thế hệ thầy cô và học trò đi trước, khát vọng đổi mới, vươn tới tương lai

Những năm đầu thành lập, giữa khói lửa chiến tranh, nhiều thầy cô đã xếp bút nghiên lên đường ra trận, nhiều người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Những người ở lại tiếp tục bám trường, bám lớp, kiên cường giữ vững ngọn lửa tri thức giữa bom đạn, trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và tinh thần tận tụy vì học sinh.

Ông Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 2 tặng quà cho các cựu giáo viên (Ảnh: Trường cung cấp).

Không chỉ các thầy cô, nhiều cựu học sinh của trường cũng đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hơn 100 người đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn người mang trên mình vết thương chiến tranh.

Tấm gương của họ là bài học về lòng yêu nước, về khát vọng vươn lên từ gian khó của các thế hệ thầy và trò Nghi Lộc 2.

Từ mái trường tranh tre nứa lá thuở ban đầu, đến nay Trường THPT Nghi Lộc 2 đã vươn mình trở thành ngôi trường khang trang, hiện đại, đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2, là niềm tự hào của huyện Nghi Lộc và tỉnh Nghệ An.

Tại lễ kỷ niệm, ban giám hiệu trường khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm “Tự hào - tri ân - khát vọng”, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, xây dựng môi trường giáo dục nhân ái, sáng tạo và thích ứng với thời đại số.

Ông Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 2 xúc động chia sẻ, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Nghi Lộc 2 đã trở thành mái trường giàu truyền thống hiếu học, là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh Nghệ An.

Các giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2 thời chiến tranh đào đất xây nên ngôi trường hôm nay (Ảnh: Trường cung cấp).

Với gần 20.000 học sinh đã tốt nghiệp, nhiều người đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là niềm tự hào và cũng là động lực để thầy trò trường tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

Trong những năm qua, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, ba lần nhận Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Đặc biệt, hôm nay, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - một dấu mốc quan trọng trên hành trình đổi mới và phát triển.

Các giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2 giúp bà con miền tây Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ (Ảnh: Trường cung cấp).

Ông Phương khẳng định, tập thể sư phạm Trường THPT Nghi Lộc 2 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Tự hào - tri ân - khát vọng”, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học, để xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh, học sinh và chính quyền địa phương.

60 năm - một chặng đường dài, ghi dấu công sức của nhiều thế hệ thầy trò. Hôm nay, khi trường đón nhận Huân chương Lao động và danh hiệu Chuẩn Quốc gia mức độ 2, niềm tự hào ấy không chỉ thuộc về Nghi Lộc 2 mà còn là niềm vui chung của toàn ngành giáo dục Nghệ An.

Từ hành trình “trồng người” giữa bom đạn đến mái trường hiện đại hôm nay, Trường THPT Nghi Lộc 2 đã viết nên một bản hùng ca 60 năm rực rỡ - trọn nghĩa, vẹn tình và đầy khát vọng.