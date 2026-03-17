28 trường đại học dẫn dắt đào tạo tài năng về công nghệ 4.0

Ba lĩnh vực gồm: Công nghệ mạng thế hệ sau; công nghệ an ninh mạng thông minh; truyền thông đa phương tiện.

TS Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT cho rằng, việc tập trung phát triển nguồn nhân lực trong ba lĩnh vực trên đây phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ số và nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

28 đơn vị sẽ từng bước hình thành mô hình hợp tác mới trong giáo dục đại học Việt Nam, cùng nhau chia sẻ nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Ông cho rằng, trước hết mạng lưới cần hướng tới mục tiêu đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư và chuyên gia công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện.

Đặc biệt, các trường trong hệ thống cần từng bước hình thành nhiều nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận với các công nghệ mới, tham gia các dự án thực tiễn và phát triển năng lực sáng tạo, khởi nghiệp.

"Bộ GD&ĐT kỳ vọng hệ thống này sẽ trở thành nền tảng hợp tác quốc tế hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều chuyên gia và nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và nghiên cứu", TS Trần Nam Tú nói.

Việc ra mắt Ban điều phối nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án Phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 374), được Chính phủ phê duyệt hồi tháng 2/2025.

Đề án hướng đến phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trên cơ sở đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho một số cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh.

Nhóm này sẽ làm hạt nhân để kết nối, khai thác nguồn lực trong và ngoài nước cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ ở một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0.

Ở mỗi lĩnh vực công nghệ ưu tiên, Chính phủ yêu cầu hình thành 1-2 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng.

Riêng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và công nghệ sinh học cần có ít nhất 2-3 mạng lưới ở cả miền Bắc, Trung, Nam.

Việc ra mắt Ban điều phối là bước quan trọng cho việc kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Ban điều phối có nhiệm vụ điều hành, kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong toàn hệ thống, bao gồm phát triển chương trình đào tạo xuất sắc và tài năng, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.