Nữ sinh người Thái: "Giáo dục đã cho tôi cơ hội bước ra khỏi bản làng"

Lần đầu cầm trên tay lá phiếu cử tri, Mạc Lương Hà Anh (19 tuổi), sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao, đã cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của quyền công dân. Đối với Hà Anh, lá phiếu ấy không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước.

Hà Anh sinh ra và lớn lên tại xã Tương Dương, Nghệ An. Tuổi thơ của cô gắn liền với bản làng đồng bào Thái nơi đầu nguồn sông Lam.

Hà Anh bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Láng Hạ, Hà Nội (Ảnh: Hà Anh).

"Nhìn những con đường đất ngày trước dần được bê tông hóa, những lớp học vùng cao ngày càng khang trang hơn, tôi nhận ra rằng sự thay đổi ấy đến từ những chủ trương, chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước", Hà Anh chia sẻ.

Những năm theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An và Học viện Ngoại giao, giúp cô hiểu thêm về đất nước, thế giới và vai trò của mỗi cá nhân trong sự phát triển chung của xã hội.

Hà Anh cho rằng những cơ hội này không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. "Những chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao đã giúp nhiều bạn trẻ như tôi có cơ hội bước ra khỏi bản làng để tiếp tục học tập và đóng góp cho xã hội", cô nói.

Do đang học tập xa nhà, Hà Anh đã thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường Láng Hạ, Hà Nội. "Khi nhận tấm thẻ cử tri và bước vào khu vực bỏ phiếu, tôi cảm nhận rõ quyền công dân mà trước đây chỉ biết qua sách vở hoặc qua những lần chứng kiến ông bà, bố mẹ tham gia bầu cử", Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh (trang phục dân tộc Thái, đứng sát phía trái) chụp ảnh cùng Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại chương trình tuyên dương năm 2024 (Ảnh: Hà Anh).

Khoảnh khắc cầm lá phiếu trên tay, đọc kỹ danh sách ứng cử viên rồi tự tay bỏ phiếu đã để lại trong nữ sinh viên nhiều cảm xúc đặc biệt. "Tôi vừa tự hào vừa ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với đất nước", Hà Anh nói.

Ở góc nhìn của một sinh viên, Hà Anh cho rằng thế hệ trẻ ngày nay có nhiều cơ hội tham gia đóng góp vào đời sống xã hội. Môi trường đại học cùng các hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên đã tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho cộng đồng.

Bản thân Hà Anh cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động tập thể như thành viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao, cộng tác viên Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, thành viên Ban Truyền thông Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, và các câu lạc bộ của Học viện Ngoại giao.

Hà Anh còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như dự án "Hành trình Sol Do - Nghệ thuật cho em", chiến dịch "Mùa hè xanh: Hạ Dương" cùng nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Hà Anh lưu lại khoảnh khắc đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Hà Anh).

Thông qua những hoạt động này, nữ sinh cho rằng tinh thần tình nguyện không chỉ là sự sẻ chia với cộng đồng mà còn giúp người trẻ hiểu sâu hơn về xã hội và trách nhiệm của mình với đất nước.

"Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là lực lượng góp phần xây dựng tương lai của đất nước", Hà Anh bày tỏ.

Với nữ sinh, lá phiếu đầu tiên trong đời không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một công dân trẻ đối với Tổ quốc.