15 năm vững bước vươn xa: Trường Đại học Tân Tạo khẳng định tầm vóc mới

Từ chuyến thăm Đại học Oxford đến mô hình "giáo dục khai phóng" Hoa Kỳ

Trường Đại học Tân Tạo thành lập vào năm 2010, song cơ duyên sáng nghiệp được Chủ tịch Sáng lập, GS.TS. Đặng Thị Hoàng Yến ấp ủ trước đó cả thập kỷ, trong chuyến thăm con gái tại Đại học Oxford vào năm 2002. Xúc động trước lịch sử hơn 800 năm của ngôi trường đã đào tạo nên bao nhân tài thế giới, năm 2005, nữ giáo sư hiến tặng 56ha đất ở Long An (nay là Tây Ninh) để bắt đầu xây trường đại học tư thục, tiên phong theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng (Liberal Arts) chuẩn Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam.

Mang theo tâm huyết của chủ tịch sáng lập, Trường Đại học Tân Tạo khởi đầu với nền móng học thuật vững chãi, khi quy tụ các học giả quốc tế như GS. Malcolm Gillis, GS. Eugene H. Levy, AHLĐ.NGND.GS.TS. Võ Tòng Xuân, thành viên hội đồng tín thác - Đại sứ Michael W. Michalak (Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2011)… cùng đội ngũ cố vấn từ các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo mô hình “liberal arts” khác biệt, tập trung vào tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu, phương pháp học chủ động và giao tiếp học thuật quốc tế bằng tiếng Anh… nhằm khai mở và giải phóng mọi tiềm năng bên trong người học.

Ông Đoàn Trung Kiên (bên phải) Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng bằng khen cho tập thể Trường Đại học Tân Tạo (Ảnh: Trường cung cấp).

Ngôi trường vừa ra đời, cũng lựa chọn 8 ngành mũi nhọn đòi hỏi chuẩn kiểm định nghiêm ngặt và đội ngũ giảng viên đầu ngành - trong đó có Y khoa, trước khi mở rộng lên 20 ngành đào tạo chính quy như ngày nay. Song song đó, trường đầu tư xây dựng Trung tâm Y khoa và Công nghệ sinh học phục vụ đào tạo trị giá hơn 50 triệu USD vào năm 2015, tạo không gian thực hành chuyên nghiệp cho sinh viên ngay từ năm nhất. Cùng với nhiều chương trình trao đổi toàn cầu, sinh viên TTU còn được đến các bệnh viện Mỹ để thực tập trong quá trình học.

Nhiều thế hệ xuất sắc học tập dưới mái trường đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc, trong đó có không ít cựu sinh viên y khoa trúng tuyển hệ bác sĩ nội trú tại Hoa Kỳ và đạt chứng chỉ hành nghề y USMLE, cựu sinh viên các ngành khác nhận được học bổng toàn cầu... là minh chứng cho triết lý giáo dục khai phóng và chất lượng đào tạo của TTU.

Chia sẻ về trường, bác sĩ Lương Ngọc Tuyết Nhi - Cựu sinh viên TTU với thành tích trúng tuyển bác sĩ nội trú tại Hệ thống Y tế Geisinger của Bệnh viện Nhi Janet Weis (bang Pennsylvania, Hoa Kỳ) cho hay: “Những hỗ trợ trong suốt quá trình học tập, những cơ hội học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế mà nhà trường đã tạo điều kiện - đóng vai trò thiết yếu cho thành công của tôi hôm nay. Tất cả điều đó có được nhờ triết lý giáo dục khai phóng của nhà trường cùng sự tận tâm của các giáo sư và giảng viên TTU”.

Khẳng định tầm vóc mới sau 15 năm vững bước vươn xa

Trải qua 15 năm vững bước trên con đường khai phóng tiềm năng thế hệ trẻ, Trường Đại học Tân Tạo đến nay đã trao quyền tiếp cận nền tảng giáo dục khai phóng cho hàng nghìn thế hệ sinh viên. TTU còn ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục trong nước và cộng đồng chuyên môn toàn cầu.

Trường Đại học Tân Tạo vinh danh 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển (Ảnh: Trường cung cấp).

Năm 2025 đánh dấu bước nhảy vọt trong hành trình 15 năm vững bước vươn xa của TTU. Trường ghi nhận hơn 1.200 học viên theo học, tuyển sinh các chương trình đào tạo tăng trưởng ấn tượng gần 600% so với năm 2024. Con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của phụ huynh và sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Trường Đại học Tân Tạo (TTU) khi đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định 3 chương trình đào tạo: Khoa học Máy tính, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Kinh doanh. Cũng trong năm này, TTU lần đầu mở rộng đào tạo sau đại học với 2 chương trình thạc sĩ đầu tiên là Quản trị Kinh doanh và Khoa học Máy tính; dự kiến năm 2026 sẽ tiếp tục tuyển sinh đa ngành cho người học.

Bên cạnh phát triển học thuật, TTU duy trì Quỹ học bổng ITA do GS.TS Đặng Thị Hoàng Yến sáng lập, đã vinh danh hơn 10.000 học sinh - sinh viên và hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng trong hơn 10 năm, đồng thời triển khai nhiều chính sách học bổng, ưu đãi học phí cho tân sinh viên.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, 10 cá nhân tiêu biểu và tập thể TTU đã được lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen, ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Những thành tựu này tiếp tục khẳng định vị thế và định hướng phát triển của TTU theo triết lý giáo dục khai phóng và hội nhập quốc tế.