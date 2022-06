YOLA góp phần mở tương lai vươn xa cho học sinh Việt

Trau dồi ngoại ngữ là cần thiết, nhưng đừng quên phát huy cả tư duy và tiềm năng cá nhân

Bước vào thời kỳ hội nhập toàn cầu, các bậc phụ huynh đều hy vọng trao con cơ hội vươn xa bằng cách cho con tiếp xúc với nền giáo dục quốc tế. Vì lẽ đó, nhu cầu học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cũng ngày một tăng cao.

Thế nhưng, kỹ năng ngoại ngữ chỉ mới là bước đầu giúp trang bị nền tảng cần có. Để vượt qua sự e ngại khi vận dụng và giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như sự thiếu tự tin khi tiếp xúc với môi trường mới, các em cần được phát huy lối tư duy và tiềm năng của chính mình. Chỉ khi đó, học sinh Việt mới sẵn sàng chinh phục mục tiêu trong tương lai.

YOLA dẫn lối đến những cơ hội mới với thông điệp "Cất bước mở hành trình".

Hiểu rõ được điều đó, YOLA đã lan tỏa thông điệp "Cất bước mở hành trình" để thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân ngay từ những bước đầu tiên. Đi cùng với thông điệp đó là hình ảnh những cánh cửa xuất hiện xuyên suốt trên các phương tiện truyền thông, tượng trưng cho những khám phá mới của các em trong hành trình chinh phục mục tiêu của mình.

Và để những cánh cửa ấy rộng mở, YOLA là cánh cửa giúp các em định hướng bản thân và trang bị những kỹ năng cần thiết để nắm bắt tương lai. Bước cùng YOLA vào hành trình này, các em sẽ được dẫn lối đến với những trải nghiệm quý giá và các kiến thức thực tiễn.

YOLA - Cất bước mở hành trình

Học sinh cần mở ra cánh cửa đầu tiên với phương pháp học tập phù hợp

Khi kỹ năng ngôn ngữ được kết hợp với các kỹ năng mềm như tư duy phản biện, tư duy công nghệ, các em sẽ được kích thích tìm tòi và tiếp thu kiến thức một cách chủ động hơn. Những chương trình học phù hợp không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn phát huy kỹ năng xã hội và sự tự tin của mỗi cá nhân.

Và đó chính là những điều các em sẽ nhận được khi mở ra cánh cửa YOLA. "Các thầy cô YOLA không chỉ mang đến kiến thức theo cách thông thường mà còn áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác để bọn em hiểu và nhìn thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của sự việc" - lời chia sẻ từ bạn Bảo Châu, học viên YOLA đạt 8.0 IELTS.

Với triết lý "Beyond scores - Vượt trên điểm số", YOLA cung cấp các khóa học phù hợp với mọi độ tuổi và mục tiêu học tập. Trong mỗi chương trình học, học viên YOLA sẽ được tiếp cận những phương pháp học thực tiễn, chẳng hạn như học qua hoạt động tương tác, học qua truyện kể, học qua lồng ghép kiến thức,... Nhờ đó các em tiếp cận ngoại ngữ theo cách gần gũi hơn, tự nhiên hơn và sẽ dần rèn luyện được tư duy tiếng Anh như người bản xứ.

Mô hình Hybrid cho phép học viên YOLA học mọi nơi.

Đồng thời, YOLA còn triển khai mô hình đào tạo Hybrid, tích hợp phương pháp học truyền thống và lớp học trực tuyến YOLA SMART Learning. Đây chính là giải pháp học tiếng Anh hiệu quả, tạo môi trường học tập thú vị cũng như giúp học viên tối ưu thời gian và linh hoạt tài chính.

Nhờ vào những phương pháp giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa bổ ích, YOLA đã thành công tạo những trải nghiệm quý giá cho các học viên, giúp nhiều khóa học viên khai phóng được tiềm năng của chính mình và phát triển vượt bậc.

"Chính lòng nhiệt thành và sự yêu thương của Yola đã giúp em thoát khỏi giới hạn của bản thân và đạt lấy được điều mà em mong ước: được đi đến một chân trời mới và gắn bó với ngôi trường mơ ước trên quãng đường tiếp theo." - lời nhắn gửi từ học viên Yến Phương khi đã thành công chinh phục ước mơ du học nhờ có YOLA đồng hành.

Và hiện nay, YOLA đang trao cơ hội chinh phục bản thân cho hàng nghìn bạn học sinh với cuộc thi The Power Within You. Nhằm khích lệ tinh thần học hỏi, YOLA sẽ dành tặng những suất học bổng và nhiều quà tặng đặc biệt trong tháng 6 này cho những bạn đã xuất sắc lọt vào vòng 2. Thí sinh toàn thành phố trúng tuyển vòng 2 hãy đăng ký tham gia để có 100% cơ hội nhận được 1 trong những phần quà cho hành trình cất bước vươn xa.

Với quan điểm trong mỗi con người đều tồn tại những điểm mạnh nhất định và lý tưởng, sứ mệnh của YOLA chính là giúp các bạn trẻ khai phóng điểm mạnh và sử dụng tối đa khả năng của mình để theo đuổi định hướng tương lai.