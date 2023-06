Xét xử hai giáo viên vụ lộ đề thi sinh: Người tố cáo thoát "án miệng"!

Trên đây là chia sẻ của thầy giáo Đinh Đức Hiền, giáo viên dạy môn sinh học ở Hà Nội, người đầu tiên phát hiện và đăng tải vụ việc lộ đề thi sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

"Tôi cởi bỏ được nhiều nút thắt"

Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử là bà Phạm Thị My (60 tuổi) và ông Bùi Văn Sâm (74 tuổi), nguyên là giáo viên. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thầy Đinh Đức Hiền, người đầu tiên phát hiện ra lộ đề thi sinh (Ảnh: Đ.H).

Dự kiến phiên tòa diễn ra ngày 29/6. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Đình Tiến. Bị cáo Phạm Thị My có ba luật sư đăng ký bào chữa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước ngày diễn ra phiên tòa, thầy Hiền cho biết bản thân rất hồi hộp.

Vụ án đã được khởi tố cách đây một năm. Một năm qua, thầy giáo này không còn dành nhiều thời gian theo dõi, bám sát sự việc vì anh nhận thấy nhiệm vụ của mình đã kết thúc.

"Tôi tin tưởng vào cơ quan pháp luật. Sự việc với tôi khép lại, giờ tôi chỉ tập trung mỗi ngày cho công việc giảng dạy, mong cống hiến nhiều hơn cho giáo dục, xã hội.

Khi biết tin vụ việc sẽ được đưa ra xét xử, những ký ức về thời gian đấu tranh, đưa vụ việc ra ánh sáng cũng gợi lại.

Tôi cũng như nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh đang rất trông chờ xem thực sự đằng sau vụ việc đó là gì", thầy Hiền chia sẻ.

Được biết từ khi phát hiện vụ lộ đề thi môn sinh học đến phiên tòa lần này là hành trình dài của thầy Hiền.

Ban đầu, anh gần như đơn độc trong cuộc chiến. Chia sẻ với phóng viên Dân trí thời điểm đó, thầy giáo này cho biết, anh đã từng bị tấn công trên mạng xã hội bằng lời lẽ xúc phạm cá nhân và gia đình, cho rằng vì kém tài năng, ghen ghét, đố kị mới làm vậy.

Sau khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ việc, thầy giáo này mới cởi bỏ được nhiều nút thắt.

Anh đã có thể sống thoải mái hơn trước sau bao áp lực, nghi kị và quan trọng hơn là những đòn tấn công trên mạng xã hội không còn.

"Áp lực khi đó rất nhiều, từ mạng xã hội, từ đồng nghiệp, học sinh, gia đình nhưng áp lực lớn nhất có lẽ vẫn là chính bản thân mình.

Đôi khi tôi tự nghi vấn chính mình bởi con đường đấu tranh dài quá. Liệu tôi có thể theo đuổi được bao lâu, liệu có kết quả hay không? Nếu vì việc này mà sự nghiệp ảnh hưởng, gia đình bất ổn thì thế nào?

Đôi khi tôi tự hỏi việc có đáng phải vậy không? Và câu trả lời luôn là: Đáng! Tôi làm vì sự công bằng, minh bạch trong giáo dục, vì quyền lợi của hàng triệu học sinh, vì lương tâm của một người làm giáo dục", thầy Hiền nói.

Đề thi và đề ôn tập của một thầy giáo ở Hà Tĩnh giống nhau đến cả thí nghiệm (Ảnh: Đ.H).

Cần đưa đề thi trở lại danh mục "tối mật"

Trước khi diễn ra phiên tòa và cận ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, thầy Hiền cho hay, sau vụ lộ đề thi sinh, Bộ GD&ĐT đã có nhiều thay đổi về công tác làm đề và bảo mật đề thi. Đây là tín hiệu tích cực rất đáng ghi nhận.

Năm 2022, nhiều thầy cô, học sinh đã chứng kiến sự thay đổi lớn về đề thi, không chỉ ở sự phân hóa mà cách thức tiếp cận không còn theo lối mòn như trước. Đó vốn là một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ việc đáng tiếc ở môn sinh năm 2021.

Điều mà thầy Đinh Đức Hiền mong mỏi là ngân hàng câu hỏi đề thi chuẩn hóa phục vụ thi tốt nghiệp THPT cần phải đưa trở về danh mục bí mật Nhà nước cấp độ "tối mật" như những năm 2019 trở về trước.

Theo thầy, đó là hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho việc bảo mật đề thi. Năm 2020, ngân hàng câu hỏi đề thi đã bị loại khỏi danh mục và đến năm 2021 thì xảy ra vụ việc.

Đề thi và đề ôn tập của một giáo viên ở Hà Tĩnh giống nhau (Ảnh: Đ.H).

"Quy trình có kín kẽ đến đâu thì cũng do con người tạo ra. Chính vì thế trước hết đạo đức, lương tâm người làm giáo dục phải đặt lên hàng đầu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi lớn nhất cả nước, ảnh hưởng đến hàng triệu thí sinh. Mọi nỗ lực phát triển giáo dục, mọi điều tốt đẹp cho con trẻ sẽ không đạt được nếu không đảm bảo được sự công bằng chính bên trong ngành giáo dục", thầy Hiền nhấn mạnh.

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, ông Sâm là thành viên tổ thẩm định đề thi môn sinh học, bà My là tổ trưởng tổ ra đề môn này.

Khi có dư luận về vụ việc, Bộ Công an đề nghị Bộ GD&ĐT lập tổ công tác liên ngành vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh đã phát hiện một số tồn tại, sơ hở trong quá trình ra đề và xây dựng ngân hàng đề nên công tác tổ chức thi và ra đề thi được kiến nghị chấn chỉnh.

Hai cựu giáo viên là bà Phạm Thị My và ông Bùi Văn Sâm bị Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố ngày 10/6/2022.