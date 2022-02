Vụ xâm hại học sinh: Cần loại bỏ những người thầy thiếu đạo đức

Vừa qua, một vụ xâm hại học sinh xảy ra ngay tại trường học. Theo đó, vào ngày 17/2, Công an xã An Vinh nhận được đơn trình báo của bà N.T.N. tố cáo việc cháu gái đang học lớp 4 tại Trường tiểu học xã An Vinh bị ông N.B.N. là giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường xâm hại. Trong đơn, bà N. cho biết, khi tắm cho cháu gái thì thấy cháu kêu đau vùng kín, gặng hỏi thì cháu cho biết bị thầy N. xâm hại.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã An Vinh đã triệu tập thầy giáo N. lấy lời khai và giáo viên này bước đầu thừa nhận có việc xâm hại học sinh nên Công an xã An Vinh chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra theo thẩm quyền. Hiện nay, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự ông N.B.N. (45 tuổi, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) vì liên quan đến vụ việc xâm hại học sinh.

Vụ việc nêu trên không khỏi làm cho dư luận xót xa, bởi nó xảy ra trong môi trường giáo dục, nơi mà các em được học kiến thức, được rèn luyện đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử...để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đáng ra, người thầy phải là tấm gương sáng, mẫu mực để học sinh noi theo, phải dạy dỗ những điều hay, lẽ phải để học sinh trưởng thành. Thế nhưng, với hành vi "không chuẩn mực", thì thầy giáo này không còn xứng đáng đứng trên bục giảng để dạy dỗ học sinh.

Để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại thì môi trường an toàn nhất đối với học sinh, nhất là học sinh nữ, trước hết phải là gia đình. Gia đình là chỗ dựa chắc chắn nhất, các em được bao bọc, che chở bởi tình thương yêu của ông, bà, cha, mẹ,... Môi trường an toàn thứ hai đó là nhà trường, nơi mà phụ huynh gửi gắm trách nhiệm cho thầy cô giáo trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh.

Hầu hết các trường học hiện nay đang làm tốt vai trò bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh; có những giáo viên đang công tác ở địa phương miền núi không quản ngại mưa gió để chăm lo cho học sinh của mình từ miếng cơm manh áo, từ cái bút đến quyển vở;... Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những giáo viên thiếu chuẩn mực đạo đức, đã có hành vi phản giáo dục như bạo lực, xâm hại đối với chính học sinh của mình, họ là những "con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng rất lớn đến uy tín ngành giáo dục và những giáo viên chân chính đang hàng ngày, hàng giờ cống hiến không mệt mỏi cho ngành giáo dục.

Sau vụ việc nêu trên, thì đạo đức nhà giáo phải đặt biệt coi trọng, phải đặt lên hàng đầu trong công tác đào tạo ngành Sư phạm hiện nay. Ngành Giáo dục thường xuyên rà soát đội ngũ nhà giáo, sẵn sàng loại bỏ những giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, không còn xứng đáng đứng trên bục giảng. Nhà trường không vì bệnh thành tích mà bao che, dung túng cho những giáo viên có hành vi vi phạm và phải có biện pháp phòng tránh, ngăn chặn, không để xảy ra những sự việc đáng buồn nêu trên.