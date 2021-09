Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn nơi an toàn, "vùng xanh" có thể đi học

Kết luận cuộc họp ngày 23/9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; hoàn thiện và khẩn trương ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin cho trẻ em.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc đi học rất linh hoạt, những nơi an toàn, đã chuyển sang "vùng xanh" có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 25 tỉnh, thành cho 100% học sinh đến trường; 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.

Riêng Hà Nội và TPHCM, chủ yếu dạy học trực tuyến và kết hợp dạy học qua truyền hình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn những nơi an toàn, "vùng xanh" đi học trở lại.

Đáng nói, một số địa phương chỉ có một vài ca bệnh trong cộng đồng nhưng cho học sinh toàn tỉnh, thành nghỉ học thay vì khoanh vùng để cho học sinh được đến trường.

Tỉnh Hưng Yên dù đã khống chế được dịch bệnh và không có ca mắc mới trong cộng đồng cả tháng qua nhưng vẫn cho học sinh học trực tuyến.

Trong khi đó, tâm dịch Bình Dương đã xây dựng tới 4 phương án dạy học tương ứng với 4 cấp độ kiểm soát dịch, để các nhà trường linh hoạt thực hiện...

Trao đổi với PV Dân trí ngày 24/9, Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đã trình UBND thành phố các kịch bản để học sinh trở lại trường học.

Trong đó, Sở có tính toán phương án cho học sinh các khối lớp đầu cấp như lớp 6,9,12 tại "vùng xanh" trở lại trường học trước.

Qua trao đổi với PV, nhiều lãnh đạo Phòng GD-ĐT trên địa bàn Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai…, rất mong muốn cho học sinh lớp đầu cấp đi học trở lại bởi việc học trực tuyến chắc chắn không thể hiệu quả bằng trực tiếp.

Các địa phương cho biết, ở đây đã nhiều ngày không có ca F0. Đặc biệt như ở Ba Vì, học sinh chủ yếu học trong xã, ít trường hợp liên xã nên có thể ít nguy cơ lây lan dịch bệnh hơn khu vực nội thành.

Vì vậy, lãnh đạo các Phòng GD-ĐT rất mong muốn được "khoanh vùng" để học sinh các "vùng xanh" này tận dụng thời gian vàng đi học trở lại.

Trước đó, trong buổi giao ban báo chí tại Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 21/9, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Việc cho học sinh trở lại trường học là điều thành phố "rất mong muốn, nhưng cũng phải rất cân nhắc".

Cũng theo ông Chử Xuân Dũng, trong phương án sắp tới, Hà Nội sẽ yêu cầu các trường, các địa bàn đánh giá tiêu chí an toàn, từ đó sẽ xem xét thí điểm triển khai tại một số vùng đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố.

Tại TPHCM, một số địa phương "vùng xanh" như quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi cũng đang thực hiện thí điểm nới lỏng giãn cách nên nhiều phụ huynh mong muốn con họ sớm được quay trở lại trường học.

Sở GD-ĐT TPHCM đã đưa ra dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học để chuẩn bị cho phương án học sinh đi học trở lại. Những trường có điểm đánh giá từ 50% trở lên sẽ được mở cửa đón học sinh.

Theo Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 73.253 trường hợp mắc Covid-19 mới, giảm 10,6% so với tuần trước đó. Số tử vong trong tuần giảm 15,8 % so với tuần trước đó. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 10,7% so với 7 ngày.

Trên phạm vi cả nước tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực.