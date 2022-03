Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Chấp nhận F0, F1 lây nhiễm khi mở cửa trường học

Sau một thời gian dài do dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương chuyển sang dạy học trực tuyến, học trên truyền hình đã phần nào duy trì nhịp độ học tập và bảo đảm tiến độ, kế hoạch năm học.

Tuy nhiên, nếu kéo dài việc dạy học trực tuyến, học trên truyền hình thì tác động tiêu cực sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần của cả người dạy, người học và các đối tượng liên quan.

Đến thời điểm này, khi tỷ lệ tiêm vaccine trong cộng đồng cao, trong đó có đối tượng học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi (mũi 1 đạt 98,8%, mũi 2 đạt 94%); kinh nghiệm phòng chống dịch, điều kiện y tế dự phòng, thuốc chữa đã được tăng cường; chúng ta có đầy đủ căn cứ, kinh nghiệm, điều kiện để quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc đưa học sinh quay trở lại trường học. Đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh.

Do vậy, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ hướng dẫn tạm thời thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã chủ động phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành thực hiện việc mở cửa trường học trở lại đảm bảo an toàn. Đối với các địa bàn "vùng xanh", "vùng vàng" (tính đến địa bàn cấp xã, phường) sẽ tổ chức dạy học trực tiếp hoàn toàn; "vùng cam", "vùng đỏ" sẽ học trực tuyến, trên truyền hình và có thể kết hợp học trực tiếp nếu đảm bảo các điều kiện an toàn.

Đồng thời Bộ GD-ĐT thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh/thành phố để theo dõi, đánh giá tình hình, chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ diễn biến của dịch bệnh tại địa phương, số ca F0, F1 trong giáo viên, học sinh để linh hoạt chuyển đổi các hình thức dạy học.

Khi mở cửa trường học trên quan điểm "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh", chúng ta phải chấp nhận sẽ có ca F0, F1 lây nhiễm trong trường học. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh cần bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.

Phụ huynh cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và Y tế địa phương để xử lý các tình huống phát sinh theo đúng quy trình và linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học phù hợp với sự phức tạp của dịch bệnh.

Các trường học cần thực hiện thường xuyên, nghiêm túc quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp; có sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh và y tế địa phương để theo dõi sức khỏe của học sinh, giáo viên, chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa để giảm lây nhiễm khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp.

Bộ GD-ĐT ghi nhận và rất chia sẻ với khó khăn, vất vả của giáo viên dạy học trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Nhiều thầy, cô là F0 không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ vẫn cố gắng tham gia giảng dạy trực tuyến cho học sinh để các em không bị gián đoạn việc học, thể hiện lòng yêu nghề và trách nhiệm rất cao với công việc được giao, được xã hội, phụ huynh học sinh, các cấp quản lý ghi nhận, biểu dương.

Theo thống kê từ các địa phương, cơ sở giáo dục báo cáo về Bộ GD-ĐT, từ đợt dịch thứ 4 (04/2021) đến nay có 860.062 ca F0, trong đó CBGV là: 96.931 ca và HSSV là 763.131 ca. Hiện nay số ca F0 đang điều trị là 137.949 ca (trong đó CBGV: 12644 ca, HSSV: 125.305 ca)

Bên cạnh những vất vả của các thầy cô giáo, trong thời gian qua, ngành Y tế cùng các ngành, các cấp cũng dốc toàn lực chống dịch. Các y sỹ, bác sỹ ở tuyến y tế cơ sở ngày đêm vất vả phối hợp với các cơ sở giáo dục để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, truy vết, khoanh vùng, dập dịch nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục.

Vì vậy, trong bối cảnh dịch bệnh đòi hỏi sự đồng lòng, cảm thông, chia sẻ của tất cả các lực lượng, mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để chúng ta bước vào cuộc sống bình thường mới.

Đối với việc kiêm dạy trực tiếp và trực tuyến, việc sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy hoàn toàn thuộc sự chủ động của các cơ sở giáo dục.

Trong trường hợp dịch bệnh phức tạp, có nhiều học sinh, giáo viên là F0, F1, Hiệu trưởng nhà trường sẽ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương để linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học phù hợp với từng khối, lớp trên cơ sở đảm bảo kế hoạch giáo dục và an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Về phía Bộ GD-ĐT, chúng tôi đang tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung hướng dẫn cụ thể hơn về chế độ làm việc của giáo viên trong bối cảnh dịch bệnh, trong đó tính đến cả các trường hợp thầy cô phải kiêm cả dạy trực tiếp và trực tuyến để có hướng dẫn thực hiện phù hợp.

Bộ GD-ĐT đã kịp thời ban hành các hướng dẫn, cập nhật quy định của Bộ Y tế về việc xử trí đối với F0, F1 trong trường học (Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 về việc sửa đổi bổ sung Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong trường học; Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 về việc sửa đổi, bổ sung lần 2 Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong trường học).

Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT được áp dụng chung trên toàn quốc nên khi áp dụng vào một số tình huống cụ thể, trước tình huống dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp, đòi hỏi có sự linh hoạt, chủ động cao của mỗi cơ sở giáo dục để áp dụng phù hợp, tránh bị động, lúng túng.

Bộ GD-ĐT luôn phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh/thành phố để theo dõi sát sao tình hình tổ chức thực hiện của các địa phương, cơ sở giáo dục để kiến nghị với Bộ Y tế có điều chỉnh phù hợp, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy việc mở cửa trường học an toàn.

Căn cứ Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức hoạt động dạy, học trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức bán trú cho học sinh khi tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh (tại Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 về việc sửa đổi, bổ sung lần 2 Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong trường học).

Trong đó, Bộ GD-ĐT đề nghị: khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp, các cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú cho trẻ em mầm non, học sinh đảm bảo một số yêu cầu phòng chống dịch như:

- Nhà trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và ngành Giáo dục, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp.

- Ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học; học sinh lớp nào ăn, ngủ riêng theo lớp đó.

- Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn.

- Vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn (nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường).

- Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục cần căn cứ vào tình hình thực tiễn và hướng dẫn của Bộ để triển khai thực hiện ăn bán trú cho HS đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh.

Chủ trương mở cửa trường học để tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp được chỉ đạo đồng bộ, thống nhất ở tất cả các địa phương, các cấp học, trình độ đào tạo, trong đó kể cả trẻ em đã được tiêm hay chưa được tiêm vaccine cũng cần được đến trường học tập trực tiếp trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine cần phải đặc biệt quan tâm và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, trong đó phải đề cao mạnh mẽ vai trò phối hợp đảm bảo an toàn cho trẻ của các bậc phụ huynh.

Đối với trẻ em mầm non, ngoài hướng dẫn, quy định chung cho các cấp học, Bộ GD-ĐT đã ban hành Công văn số 5969/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/2021 về đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện phù hợp với đặc thù của cấp học.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đang tích cực phối hợp với Bộ Y tế để triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi, thực hiện ngay sau khi nhập khẩu nguồn vaccine (dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2022).

Trân trọng cám ơn Thứ trưởng!