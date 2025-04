Trở thành triệu phú nhờ giúp con nhà giàu đỗ đại học top đầu

Thu nhập "triệu đô"

Christopher Rim (29 tuổi) tốt nghiệp Đại học Yale danh tiếng của Mỹ. Anh trúng tuyển dù điểm số không thực sự lý tưởng. Bù lại, Rim đã chú trọng vào hoạt động ngoại khóa.

Thời trung học, Rim từng thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chống lại nạn bắt nạt học đường. Anh còn là thành viên trong hội đồng tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu niên của quỹ Born This Way, do nữ ca sĩ người Mỹ Lady Gaga sáng lập.

Từ kinh nghiệm cá nhân, ngay từ khi còn là sinh viên, Rim đã cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ học sinh thực hiện hồ sơ ứng tuyển vào những trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Thời điểm ấy, Rim thu mức phí 50 USD/giờ, bao gồm việc giúp học sinh có kỹ năng viết bài luận và chuẩn bị hồ sơ.

Khi tốt nghiệp Đại học Yale năm 2017, Rim quyết định biến công việc làm thêm trở thành công việc toàn thời gian. Ban đầu, anh tính phí 75 USD/giờ. Tuy nhiên, một phụ huynh là tỷ phú USD đã khuyên anh nên nâng giá dịch vụ, nếu anh muốn được những khách hàng giàu có nhìn nhận là chuyên nghiệp. Từ đó đến nay, Rim đã nâng mức phí lên 1.500 USD/giờ tư vấn.

Hiện tại, các khách hàng của Rim sẵn sàng chi trả cho anh gói tư vấn trị giá 120.000 USD/năm. Dịch vụ tư vấn trọn gói bắt đầu từ khi học sinh học lớp 7 có giá lên tới 750.000 USD.

Rim cho biết 94% học sinh được anh tư vấn đã đỗ vào một trong 3 trường đại học hàng đầu mà các em mong muốn.

Christopher Rim - chuyên gia tư vấn ứng tuyển vào các trường đại học top đầu của Mỹ (Ảnh: Telegraph).

Nếu phụ huynh tìm đến Rim sau khi con của họ đã bị trượt trong đợt xét tuyển sớm của các trường, họ sẽ phải chi mức phí cao hơn, lên tới 250.000 USD để Rim gấp rút "tái cấu trúc" toàn bộ hồ sơ của em học sinh đó và sớm nộp lại trong đợt tuyển sinh chính.

Công ty tư vấn giáo dục do Rim sáng lập thu về hơn 20 triệu USD mỗi năm. Trong quá trình làm việc với giới nhà giàu, Rim có nhiều trải nghiệm lạ lùng. Chẳng hạn, một gia đình giàu có sống tại New York từng đề nghị trả cho anh 1,5 triệu USD với điều kiện anh không nhận tư vấn hỗ trợ cho bất cứ học sinh nào là bạn cùng lớp với con của họ. Rim đã từ chối yêu cầu lạ lùng này.

Có nhiều gia đình còn chuẩn bị sẵn thỏa thuận không tiết lộ thông tin, để đảm bảo Rim không bao giờ được nói bất cứ điều gì liên quan tới họ sau quá trình đôi bên hợp tác.

Mức độ cạnh tranh vào các trường đại học top đầu ngày càng khốc liệt

Rim cho biết: "Tôi ngày càng tiếp nhận nhiều học sinh nhỏ tuổi, gia đình các em muốn lộ trình chuẩn bị hồ sơ được thực hiện từ sớm. Họ hiểu rằng sự cạnh tranh đầu vào ở các trường đại học top đầu tại Mỹ hiện tại quá khốc liệt. Điểm số và thành tích học thuật chỉ còn là nền tảng. Điều thực sự giúp một em học sinh nổi bật là hoạt động ngoại khóa và tác động mà em đó tạo ra cho cộng đồng".

Theo Rim, điều quan trọng của một bộ hồ sơ ứng tuyển vào trường đại học top đầu nằm ở việc từng chi tiết phải phù hợp với câu chuyện tổng thể, để có thể thuyết phục hội đồng tuyển sinh.

"Nếu em học sinh muốn học ngành khoa học máy tính, thì việc đi phát đồ ăn từ thiện không thực sự phù hợp. Sẽ tốt hơn, nếu em đó tổ chức dạy kỹ năng máy tính cơ bản cho những trẻ em không có điều kiện tiếp cận công nghệ", Rim lấy ví dụ.

Những học sinh có "hồ sơ hoàn hảo" đã trở nên phổ biến hơn nhiều, trong khi tỷ lệ trúng tuyển vào các trường Ivy League vẫn ở mức thấp (Ảnh minh họa: iStock).

Không có công thức chung cho một bộ hồ sơ ấn tượng. Rim từng khuyên một nữ sinh mê trang điểm hãy lập tài khoản TikTok và YouTube để chuyên thực hiện các clip "review" (đánh giá) mỹ phẩm. Sau đó, lượng tài khoản người theo dõi nữ sinh này đã tăng lên tới hơn 80.000 lượt.

Nữ sinh này thường xuyên quyên góp các mẫu mỹ phẩm đã review và gần như còn mới nguyên cho các tổ chức từ thiện, để họ đem bán và gây quỹ. Đây là một minh chứng của việc tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng từ niềm đam mê của cá nhân. Nữ sinh mê trang điểm này sau cùng đã trúng tuyển Đại học Pennsylvania danh tiếng.

Trước đây, điểm GPA 4.0 và điểm SAT 1600 được xem là "giấy thông hành" bảo đảm cho những học sinh xuất sắc vào được các trường đại học top đầu tại Mỹ. Những thí sinh thể hiện năng lực học thuật vượt trội, có vai trò lãnh đạo và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng thường có cơ hội cao trúng tuyển vào nhóm trường Ivy League (8 trường đại học danh tiếng tại Mỹ).

Nhưng thời đó đã qua, giờ đây, những học sinh có "hồ sơ hoàn hảo" đã trở nên phổ biến hơn nhiều, trong khi tỷ lệ trúng tuyển vào các trường Ivy League vẫn ở mức thấp.

Ngay cả những trường "hạng hai" so với nhóm trường Ivy League hiện cũng có tỷ lệ trúng tuyển ở mức thấp. Đại học New York từng nhận 34% lượng hồ sơ ứng tuyển trong năm 2014, nhưng hiện tại, con số ấy chỉ còn ở mức 7,7%.

Trong bối cảnh tuyển sinh hiện tại, một học sinh chỉ có điểm cao, tham gia nhiều câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa là chưa đủ. Các trường top đầu kỳ vọng sinh viên trúng tuyển phải nổi bật hơn thế nữa.

Hiện tại, học sinh cần chuẩn bị hồ sơ cá nhân độc đáo, thể hiện điểm mạnh ở đa ngành, đa lĩnh vực, có sáng kiến độc lập tạo được tác động tích cực tới cộng đồng, có dấu ấn cá nhân mang tính sáng tạo riêng...

Những ứng viên nổi bật là những người biết thể hiện góc nhìn độc đáo, cá tính riêng qua từng chi tiết trong bộ hồ sơ của mình (Ảnh minh họa: iStock).

Trong thế giới toàn cầu hóa và công nghệ phát triển mạnh như hiện nay, các em học sinh cần biết tận dụng sáng tạo công nghệ, mạng xã hội và các mối quan hệ trực tuyến để phục vụ cho mục tiêu tạo nên ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Làm được thế, các em sẽ có lợi thế rõ rệt.

Các trường đại học danh giá hiện không chỉ tìm kiếm những học sinh học giỏi, mà còn tìm những người biết kết hợp giữa đam mê cá nhân và hành động thực tế để tác động tích cực tới cộng đồng.

Rim thừa nhận rằng để vào được các trường Ivy League hiện nay, học sinh cần đạt thành tích cao hơn trước, tạo ra được những tác động tích cực tới cộng đồng rõ rệt hơn trước.

Tuy nhiên, theo Rim, cách đánh giá của các hội đồng tuyển sinh hiện nay không chỉ nhìn vào độ "nặng ký" của một hồ sơ, mà còn quan tâm đến tính sáng tạo, tư duy đột phá và dấu ấn cá nhân của ứng viên, để nhìn ra những tiềm năng phát triển trong tương lai. Những ứng viên nổi bật là những người biết thể hiện góc nhìn độc đáo, cá tính riêng qua từng chi tiết trong bộ hồ sơ của mình.

Nhóm Ivy League bao gồm 8 trường đại học danh tiếng hàng đầu ở vùng đông bắc nước Mỹ. Đây được xem là những trường đi đầu xét về thành tích học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Nhóm trường này có sự lựa chọn đầu vào rất gắt gao, hấp dẫn nhiều cá nhân được đánh giá là trí thức tinh hoa trong tương lai của nước Mỹ cũng như của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Thuật ngữ nhóm trường Ivy League đã được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Mỹ từ năm 1933. Nhóm 8 trường này bao gồm Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton và Đại học Yale.

Theo Telegraph/Forbes