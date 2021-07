Thủ khoa khối B ở TP.HCM: Từng từ chối thi học sinh giỏi vì… "nhát"

Dân trí Kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Nguyễn Vân Ngọc Châu (trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến) đã trở thành thủ khoa khối B tại TP.HCM và đứng thứ 4 toàn quốc khi đạt 9,8 điểm môn Toán; 9,75 Sinh và điểm 10 Hóa.

"Em vui… nhưng không quá bất ngờ"

Chia sẻ với PV Dân Trí, Ngọc Châu cho biết, sau khi biết điểm thi, em đã "vỡ òa" trong sung sướng. Tuy nhiên, việc đạt điểm cao khiến Châu không quá bất ngờ.

"Lúc đi thi về, em nghĩ mình đạt điểm cao vì chất lượng bài làm của em khá ổn. Sau khi dò với đáp án của Bộ, em cũng phần nào "nhắm đoán" được điểm của mình. Em chỉ băn khoăn, lo lắng không biết mình có tô lệch chỗ nào hay không. Còn đến đêm biết điểm, em khá vui. Và điều làm em bất ngờ hơn cả chính là điểm thi khối B của em lại đứng đầu TP.HCM và xếp thứ 4 toàn quốc".

Với tổng điểm 29,55, Nguyễn Vân Ngọc Châu đã trở thành thủ khoa khối B tại TP.HCM.

Theo lời Ngọc Châu, em có niềm say mê đặc biệt với môn Sinh học. Tuy nhiên, vì một chút bất cẩn và vội vàng, em đã làm sai một câu trong đề. Kết quả 9,75 môn Sinh khiến Châu tiếc nuối nhưng bù lại, em rất hãnh diện khi đạt điểm tuyệt đối ở môn Hóa.

Ngoài 3 môn khối B, các môn thi còn lại của nữ sinh này đều gây ấn tượng khi đạt điểm số lần lượt là 9,00 (Ngoại ngữ); 8,00 (Ngữ văn) và 7,75 (Vật lý).

Không chỉ sở hữu điểm số cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, những năm cấp 3, Nguyễn Vân Ngọc Châu cũng luôn gây chú ý khi thường xuyên dẫn đầu lớp, khối về thành tích học tập. Mặc dù có niềm yêu thích với môn Sinh nhưng Châu chia sẻ, môn học mà em giỏi nhất lại chính là… Hóa học. Năm lớp 12, trước lời động viên vào đội tuyển thi học sinh giỏi Hóa của thầy chủ nhiệm, Châu đã từ chối.

"Lúc đó, em đã từ chối, một phần vì trước giờ em chưa từng tham dự kỳ thi học sinh giỏi nên em không tự tin mình sẽ làm được bài. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là em muốn dành toàn tâm, toàn sức cho kỳ thi THPT" - Ngọc Châu tâm sự.

Thầy Trần Thanh Hưng, giáo viên chủ nhiệm của Châu cho biết, Châu là một học sinh có năng lực. Suốt 3 năm học, em học đều các môn, và luôn là học trò có thành tích cao của lớp.

Theo thầy Hưng, bên cạnh học lực, Châu còn có ý thức học tập rất tốt. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua thời gian học trực tuyến do dịch Covid. Nhà giáo này tâm sự:

"Tháng cuối, cận kề ngày thi, vì dịch bệnh phức tạp nên đã chuyển sang học online. Thực chất, hình thức học này gây ra rất nhiều khó khăn khi mọi vấn đề, thầy và trò đều phải trao đổi qua Zoom Meetings. Song, tôi nhìn nhận, bản thân Châu và các bạn đã rất nỗ lực, cố gắng. Với tinh thần tự giác học tập, cộng với sự chỉ dẫn của thầy cô, ba mẹ, Châu đã thành công, gặt hái được kết quả ngoài mong đợi.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Châu khiến tôi rất tự hào. Bởi đây là kỳ thi lớn, trong thành phố có rất nhiều bạn giỏi, nhưng Châu lại làm được, không gì có thể mừng hơn".

Luôn ngủ trước 23h, học theo phương pháp "cuốn chiếu"

Vị trí thủ khoa khối B tại TP.HCM, đồng thời xếp thứ 4 toàn quốc là "trái ngọt" kết tinh từ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của cô gái sinh năm 2003.

Ngọc Châu cho biết, hàng ngày đi học, em luôn tập trung cao độ cho việc nghe giảng trên lớp. Không chỉ trau dồi kiến thức có trong sách vở, nữ sinh này còn thường xuyên tìm hiểu, lắng nghe kinh nghiệm học tập đến từ thầy cô hay các "đàn anh, đàn chị" khóa trước.

Châu luôn chuẩn bị cho mình cuốn sổ tay, ghi lại trọng tâm những nội dung cần nhớ cho mỗi môn học. Điều này giúp quá trình hệ thống và ghi nhớ kiến thức của Châu diễn ra dễ dàng hơn.

"Đặc biệt, em còn áp dụng phương pháp "cuốn chiếu", tức là học xong bài nào thì phải nắm thật chắc bài đó, kết hợp với việc giải bài tập liên quan thật nhiều. Kể cả với những dạng bài khó, làm nhiều lần chắc chắn sẽ quen.

Phương pháp này em được mấy anh chị khóa trên tư vấn. Khi áp dụng thử, em thấy cách học "cuốn chiếu" rất hiệu quả, vừa giúp em nắm chắc kiến thức mỗi bài, vừa không bị lấn cấn khi bước sang bài mới. Lúc cuối năm ôn lại cũng khá dễ nhớ, không tốn nhiều thời gian" - Châu chia sẻ bí quyết học tập của mình.

Thay vì lo lắng, Châu luôn giữ tâm trạng thoải mái trong suốt khoảng thời gian ôn thi.

Thay vì đặt nặng áp lực thi cử, Ngọc Châu chia sẻ, em luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, thoải mái, không thức quá khuya, dậy quá sớm. Đặc biệt, Châu duy trì thói quen đi ngủ vào trước 11h đêm để đảm bảo sức khỏe.

"Em cũng không quá nhồi nhét kiến thức đâu. Giai đoạn "nước rút", chẳng phải học kiến thức đâu xa, em chỉ chủ yếu ôn lại kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa", Châu nói.

Sở hữu bảng thành tích đáng nể, song Ngọc Châu tâm sự, em cũng từng trải qua giai đoạn "khủng hoảng", khó khăn. Đỗ lớp chuyên Sinh tại trường chuyên Lương Thế Vinh, song do bố mẹ không có điều kiện đưa đón, chăm sóc, Châu đã rẽ hướng và quyết định theo học nội trú tại ngôi trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến.

Châu giãi bày: "Ban đầu, do học nội trú nên em rất nhớ nhà và cũng gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt cá nhân. May mắn thay, 1 tháng sau đó, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, ba mẹ cũng động viên rất nhiều, nên nỗi buồn trong em cũng vơi đi phần nào. Em cố gắng, chăm chỉ học tập, đưa ra cho mình những mục tiêu riêng để phấn đấu. Dần dần, em coi Nguyễn Khuyến là ngôi nhà thứ hai của mình".

Tốt nhất hoặc không có gì!

"The best or nothing" (tạm dịch: Tốt nhất hoặc không có gì) - là câu nói mà Ngọc Châu vô cùng tâm đắc.

"Đây là câu nói mà thầy quản nhiệm lớp 10 đã nói với chúng em, mà em thấy nó thật ý nghĩa. Em nghĩ, mình phải cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu cao nhất mà bản thân đặt ra. Sự nỗ lực sẽ đem lại những thành quả tốt đẹp".

Nữ thủ khoa khối B ở TP.HCM cho biết, ước mơ của em là trở thành bác sĩ. Để hiện thực hóa giấc mơ này, Ngọc Châu đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Ngành Y đa khoa của trường Đại học Y Dược TP.HCM.

"Em nhận ra một điều, trong cuộc sống, nếu toàn tâm toàn ý, thì việc gì cũng ắt thành công. Còn cứ làm với thái độ hời hợt, thì tất nhiên kết quả sẽ chẳng thể nào tốt đẹp hơn được" - Châu bộc bạch.

Bên cạnh thí sinh Nguyễn Vân Ngọc Châu, hệ thống trường Nguyễn Khuyến còn gây ấn tượng khi ghi nhận nhiều gương mặt thủ khoa đến từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. - Em Trần Nguyễn Quốc Việt lớp 12A3 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương với tổng điểm 57 (Văn 9; Toán 9,4; Anh 9,6; Lý 9; Hóa 10; Sinh 10) đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn quốc khối Khoa học tự nhiên. Ngoài ra, với 29,4 điểm, Việt đứng thứ 12 toàn quốc khối B, đồng thời là thủ khoa khối B tỉnh Bình Dương. - Em Lê Thị Minh Trang lớp 12B1 trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông với tổng điểm 29,4 (Toán 9,4, Hóa 10, Anh 10) là thủ khoa toàn quốc khối D07. - Em Nguyễn Phước Phước lớp 12A3 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương với tổng điểm 29,2; là thủ khoa khối D07 tỉnh Bình Dương. - Em Nguyễn Ngọc Thiên Kim lớp 12A2 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương với tổng điểm 29,15 (Toán 9,4; Lý 9,75; Anh 10) là thủ khoa khối A1 tỉnh Bình Dương. - Em Đỗ Viết Lê Phương lớp 12B4 trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông với tổng điểm 29,05 (Toán 9,8; Lý 9,5; Hóa 9.75) là thủ khoa khối A của TP.HCM. - Em Phạm Ngọc Thạch lớp 12B7 trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông với tổng điểm 28,9 (Toán 9,8; Lý 9,5; Anh 9,6) là thủ khoa khối A1 của TP.HCM. - Em Nguyễn Trần Hoàng Khoa lớp 12A1 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương với tổng điểm 28,55 (Toán 9,8; Lý 9,25; Hóa 9,5) là thủ khoa khối A tỉnh Bình Dương.

Kiều Phương