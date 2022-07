SIU tặng học bổng toàn phần "khủng" để thu hút hiền tài

Bên cạnh đó, Nhà trường còn có chính sách học bổng cực hấp dẫn dành cho những sinh viên có năng lực trong học tập, nghiên cứu.

Sinh viên SIU tham gia trải nghiệm tại doanh nghiệp nhận ngay chứng chỉ cho hành trình nghề nghiệp tương lai.

Tài trợ cả học phí và sinh hoạt phí

ThS. Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh của SIU cho biết: "SIU duy trì chương trình học bổng thường niên dành cho từng đối tượng sinh viên khác nhau, đặc biệt là những sinh viên có năng lực học tập và nghiên cứu giỏi."

"Như năm nay, trường dành 20 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần, chi trả toàn bộ gồm học phí khoảng 216,4- 559,6 triệu/suất và sinh hoạt phí (trị giá 80 triệu đồng/suất) cho 4 năm đại học dành cho học sinh xuất sắc của các trường THPT trên toàn quốc. Ngoài ra, học bổng doanh nghiệp tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% toàn khóa 4 năm học dành cho sinh viên các chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Thương mại điện tử, Kế toán - kiểm toán, kế toán doanh nghiệp, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Tâm lý học, trị giá khoảng 64,9- 167,7 triệu/suất. Còn có những suất học bổng 20% toàn khóa học trị giá khoảng 102,9- 119,9 triệu/suất do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) tài trợ dành cho học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh", ThS Cao Quảng Tư thông tin.

Ngoài ra, trường còn có Quỹ phát triển tài năng dành cho các chuyên ngành Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính sẽ tài trợ học bổng 100% học phí 4 năm dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 25 điểm trở lên; Xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 25 điểm trở lên và có học lực giỏi cả năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đạt từ 950 điểm trở lên.

Sinh viên các ngành học "hot" này cũng có thể đạt học bổng 60% học phí 4 năm khi xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên, xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 24 điểm trở lên và có học lực Khá cả năm lớp 12, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đạt từ 900 điểm trở lên hay học bổng 40% học phí 4 năm dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 23 điểm trở lên, xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 23 điểm trở lên và có học lực khá cả năm lớp 12 hoặc xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đạt từ 850 điểm trở lên.

Ở SIU, bất cứ khi nào có ý tưởng kinh doanh nhưng chưa thể thực hiện được, hoặc khao khát startup, tạo dựng điều mới mẻ cho riêng mình, sinh viên có thể đến với "Vườn ươm khởi nghiệp" - SIU startUP.

Đối với sinh viên theo học ngành Ngôn Ngữ Anh sẽ được học bổng 50% học phí toàn khóa nếu có chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi; học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên có học lực năm lớp 12 đạt khá hoặc học bổng 20% học phí toàn khóa dành cho con em Cán bộ, Giáo viên đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.

Để đồng hành cùng người học, tất cả tân sinh viên khóa 2022 sẽ được trường cấp học bổng 10% học phí năm 1 trị giá khoảng 5,4 - 14 triệu/suất và 100 suất học bổng trị giá 30% học phí năm 1 trị giá khoảng 16,2 - 42 triệu/suất cho thí sinh đăng ký và hoàn tất hồ sơ nhập học sớm nhất.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành đào tạo

Với tốc độ phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, SIU tiếp tục đổi mới nội dung đào tạo, theo sát chương trình tiên tiến của các trường đại học hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, SIU luôn quan tâm, chú trọng đến quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và chất lượng đào tạo. Vì thế, SIU liên tục đẩy mạnh đầu tư chất lượng giáo dục cho các chuyên ngành về robot, AI, ứng dụng AI vào các ngành đào tạo.

SIU đầu tư phát triển Trung tâm Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI Lab) phục vụ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu ứng dụng cho sinh viên.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên được dạy và học, trải nghiệm trong môi trường giáo dục 4.0, các cơ sở hạ tầng như: Công nghệ thông tin, phòng SIU AI Lab, robot thế hệ mới, công nghệ thực tế ảo, in 3D… luôn được chú trọng đầu tư, đổi mới. Sinh viên học tại trường được thực hành nghề nghiệp ngay tại các campus: Nhà hàng - bếp, phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống trung tâm STEM hiện đại, sàn khởi nghiệp SIU Startup, trung tâm mô phỏng kế toán, trung tâm mô phỏng ngành Logistics…

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả bậc đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn chương trình đại học của Hoa Kỳ. SIU được công nhận là thành viên của International Accreditation Council for Business Education (IACBE - Hoa Kỳ, Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) từ năm 2010 và The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB - Hoa Kỳ, Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) từ 2011.

Vào tháng 3/2020, khối ngành kinh doanh của SIU chính thức được hội đồng IACBE công nhận đạt kiểm định quốc tế, trở thành trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, đồng thời cũng là một trong số ít trường đại học ở Châu Á được tổ chức này chứng nhận chất lượng giáo dục.

Chi tiết về học bổng và chính sách tuyển sinh, thí sinh có thể xem tại: www.siu.edu.vn. Hotline: 0386.809.521