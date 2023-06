Sau vụ tấn công ở Đắk Lắk, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi

Chiều 19/6, Sở GD&ĐT Đắk Lắk họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 5.900 thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 28%).

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk chủ trì họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngành giáo dục tỉnh này bố trí 33 điểm thi chính thức, 39 điểm thi dự phòng, với tổng cộng 900 phòng thi chính thức, 66 phòng thi dự phòng và 48 phòng chờ. Có 2.900 cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi.

Trả lời về vấn đề đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra kỳ thi, sau vụ tấn công khủng bố tại trụ sở chính quyền cấp xã ở huyện Cư Kuin, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa cho biết, Công an tỉnh đã có kế hoạch cụ thể thắt chặt an ninh trong kỳ thi, không chỉ trên địa bàn huyện Cư Kuin mà áp dụng với toàn tỉnh.

Qua đó, yêu cầu đặt ra là đảm bảo an ninh tuyệt đối tại 33 điểm thi cho thí sinh, cán bộ, phụ huynh đưa con em đi thi.

Ông Khoa thông tin, tại địa bàn huyện Cư Kuin có 2 điểm thi tại 2 trường THPT Việt Đức và THPT Y Jút với trên 690 thí sinh dự thi, 41 phòng thi.

Riêng trường hợp của con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu), người hy sinh trong vụ tấn công, thí sinh được đổi diện ưu tiên để đảm bảo quyền lợi trong kỳ thi.

"Sở giao nhiệm vụ cho lãnh đạo trường THPT Việt Đức hỗ trợ, động viên, chia sẻ với thân nhân của liệt sỹ Nguyễn Văn Dũng. Trường đã cử thầy cô giáo đến tận nhà, hỗ trợ con trai liệt sỹ này ôn tập, chuẩn bị thi", ông Khoa cho hay.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, sau vụ việc ở huyện Cư Kuin, Sở có văn bản triển khai xuống các nhà trường cũng như quán triệt tại hội nghị hiệu trưởng các trường THPT về tinh thần đẩy mạnh thông tin, truyền thông chính thống để học sinh an tâm tham gia kỳ thi.

"Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cơ quan chức năng đã có các phương án phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Chúng tôi sẽ không để thí sinh nào vì lo lắng, mất an ninh mà không đến điểm thi và tạo điều kiện cho tất cả các em đều tham gia kỳ thi quan trọng này", ông Khoa nêu rõ.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk Ảnh: Thúy Diễm).

Phát biểu tại họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an đã có phương án đảm bảo an ninh trong quá trình diễn kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lường trước vấn đề tâm lý với học sinh, nhất là tâm lý học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, Công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương tham mưu để cấp ủy tổ chức động viên, ổn định tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình có con em tham gia kỳ thi.

"Theo phản ánh từ công an các địa phương, đến thời điểm này, chưa có gì đáng ngại về an ninh trật tự liên quan vụ tấn công trụ sở UBND hai xã ở huyện Cư Kuin", Đại tá Lương nhấn mạnh.