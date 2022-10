Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Mong sinh viên luôn nỗ lực, phấn đấu

Trên đây là nhắn nhủ của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với sinh viên Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại lễ khai giảng năm học mới 2022- 2023, vừa diễn ra chiều 18/10.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao học bổng cho 20 sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Theo Phó Chủ tịch nước, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai giảng tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội chiều 18/10 (Ảnh: L.N).

Những vấn đề toàn cầu như: Phát triển bền vững; công bằng, công lý; bảo vệ hòa bình, an ninh con người, an ninh xã hội, an ninh phi truyền thống..., đang diễn biến phức tạp và đứng trước nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Tôi mong muốn và tin tưởng các em sinh viên luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để theo đuổi đam mê khoa học công nghệ, hiện thực hóa ước mơ, hoài bão, trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Phó Chủ tịch nước nói.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng cho 20 sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua (Ảnh: L.N).

Cũng theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, trọng hiền tài.

Trong mọi giai đoạn phát triển đất nước, Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp "trồng người".

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.

Phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, hình thành các trung tâm nghiên cứu, các nhóm đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 31/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg, về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong tiến trình phát triển kinh tế số, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ đóng vai trò then chốt, quyết định tới sự thành công.

Chính vì vậy, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đang được Chính phủ, doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực quan tâm.