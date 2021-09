Nữ sinh giỏi Văn đỗ 7 trường ĐH top đầu, giành học bổng của 3 trường đắt đỏ

Dân trí Đàm Thị Xuân Giao, nữ sinh chuyên Văn vừa được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu, giành học bổng từ 3 trường ĐH VinUni, ĐH Fullbright Việt Nam và ĐH Anh quốc Việt Nam.

Một số thành tích nổi bật của Xuân Giao: Giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2021.

Giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi Học sinh giỏi thành phố 2020.

Huy chương Bạc môn Ngữ văn kỳ thi giữa các trường chuyên miền Duyên hải Bắc Bộ 2019.

Học bổng liên kết Đại học Anh quốc Việt Nam 2021.

Được hỗ trợ tài chính của Đại học Fullbright Việt Nam.

Học bổng Đại học VinUni.

Được thông báo tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Top 30 trại sinh nhận tài trợ toàn phần tham dự trại hè "Hạt giống thế kỉ 21" tại Trung tâm Hoa Kì, tài trợ bởi YSEALI.

Top 5 Đại sứ trường James Cook University Singapore.

Đàm Thị Xuân Giao (2003, Hải Phòng), cựu học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú vừa trở thành tân sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam.

Bí quyết giành học bổng nhiều trường đại học tư thục đắt đỏ

Học giỏi môn Ngữ văn là bước đệm vững chắc để Xuân Giao giành nhiều học bổng giá trị từ 3 trường đại học quốc tế chất lượng là ĐH VinUni, ĐH Fullbright Việt Nam và ĐH Anh quốc Việt Nam. Đồng thời, nữ sinh 18 tuổi cũng được tuyển thẳng vào 4 trường công top đầu là Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khi được hỏi về bí quyết để có những thành tích trên, nữ sinh chuyên Văn cho rằng, không có một công thức cụ thể nào được đặt ra vì mỗi cá nhân sẽ có một lộ trình khác nhau.

"Mình cố gắng tập trung tiếp thu kiến thức ngay trên lớp để sử dụng thời gian hiệu quả. Khi về nhà, mình không bó buộc bản thân phải ngồi ở bàn học hàng tiếng đồng hồ.

Thay vào đó, mình lựa chọn tiếp cận tri thức từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ lướt Facebook để cập nhật tin tức, xem phim để ghi lại những câu thoại hay. Mình học cách nhìn cuộc sống qua nhiều lăng kính mới.

Tất nhiên những hình thức này cần sự tự giác của người học, nếu không đủ bản lĩnh sẽ rất dễ sa vào việc giải trí cả ngày, không tiếp thu được kiến thức mới", Xuân Giao chia sẻ.

Xuân Giao có sở thích viết lách, xem phim và cập nhật tin tức hàng ngày.

Nhớ về quá trình xin học bổng từ nhiều trường khác nhau, Xuân Giao tâm sự, thời gian đó bạn trẻ có chút bận rộn, phải xin nghỉ một số buổi học online để đi công chứng giấy tờ nhưng nhìn chung không quá căng thẳng, áp lực. Vì các trường có hạn nộp hồ sơ khác nhau nên Giao có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên hoàn thành hồ sơ của từng trường.

Đăng kí học bổng và xin hỗ trợ tài chính từ nhiều trường, Giao cũng phải viết khá nhiều bài luận khác nhau nhưng nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng, nữ sinh chuyên Văn đã hoàn thành tốt hồ sơ của mình và nhận được kết quả xứng đáng.

"Bài luận của ĐH Fulbright mình đã viết sẵn từ đợt hè trước khi lên lớp 12, bài luận của ĐH Anh quốc mình túc tắc viết suốt cả năm học và còn bài luận của ĐH VinUni mình kết hợp từ hai bài luận trên", Giao chia sẻ.

Đặc biệt, nữ sinh chuyên Văn bị thu hút bởi đề luận của Đại học Fulbright: "Tell us about an Eureka moment in your life" (Hãy kể cho chúng tôi về khoảnh khắc vỡ lẽ ra một điều mới mẻ trong cuộc đời bạn).

Xuân Giao tâm đắc nhất về câu chuyện của bản thân được kể trong bài luận đó. Với nữ sinh chuyên Văn, hành trình đến với đại học không chỉ là hành trình làm hồ sơ giấy tờ, đó còn là cơ hội để Giao nhìn nhận lại chính mình, tổng kết lại chặng đường bản thân đã đi qua.

Ấn tượng với cách thức tuyển sinh của trường và yêu mến con người nơi đây, Xuân Giao đã quyết định gửi gắm 4 năm thanh xuân của mình tại Đại học Fulbright Việt Nam. Hơn hết, bạn trẻ này hạnh phúc vì sẽ có 2 năm để trải nghiệm mọi ngành học bản thân hứng thú và tìm ra con đường phù hợp nhất của mình.

Tình yêu văn chương hình thành từ sớm

Xuân Giao đã từng có nghĩ về việc đi du học từ lớp 10 nhưng vì vấn đề gia đình, bạn trẻ tạm gác lại dự định này và chuyển hướng đến các trường đại học quốc tế.

Từ rất sớm, Xuân Giao đã nhận thấy bản thân có tình cảm đặc biệt với môn Văn và năng khiếu trong môn học này. Bạn trẻ cũng bộc bạch, bản thân được thừa hưởng máu văn chương từ bố vì bố Xuân Giao là một người thích viết lách.

Nữ sinh Hải Phòng tâm sự về những giá trị của môn Ngữ văn với bản thân nói riêng và các bạn học sinh nói chung: "Trước hết, Ngữ văn là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy cấp 3 nên tất cả học sinh đều nên có thái độ nghiêm túc đối với môn học này.

Nhưng với mình, Ngữ văn còn hơn cả một môn học. Thấm thía mỗi trang văn mình lại có cơ hội đi qua một cuộc đời, sống thêm nhiều kiếp sống cùng nhân vật để học được cách thấu hiểu và cảm thông.

Ngữ văn dạy mình cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, cho mình những dịp gặp gỡ đặc biệt với những con người có cùng niềm đam mê. Bởi vậy, môn học này có ý nghĩa và giá trị vô cùng to lớn đối với mình".

Nhớ lại những năm tháng học Văn trên ghế nhà trường, Xuân Giao nhận thấy tư duy và cảm xúc là 2 yếu tố quan trọng nhất để bạn trẻ đạt được thành tích nổi bật.

Giao và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Thùy Anh - người giáo viên bạn trẻ rất biết ơn và yêu quý vì những sự dạy dỗ của cô trên chặng đường học tập.

Trước những ý kiến giữa việc học "tốt" và học "giỏi" môn Văn, tân sinh viên ĐH Fulbright cho rằng để học "tốt", có được những điểm số cao trên lớp thì chăm chỉ là một yếu tố tiên quyết.

Còn về việc học "giỏi", với Giao, chăm chỉ là chưa đủ, ôn tập thông minh và rèn luyện tư duy là điều cần thiết để có những bài viết thực sự khác biệt và hấp dẫn.

Đặc biệt, Xuân Giao nhấn mạnh yếu tố năng khiếu trong vấn đề học "giỏi" Văn: "Nếu không có năng khiếu thì việc "giỏi" Văn sẽ khá khó. Văn chương rất quan trọng cái chất, cái giọng riêng. Người thực sự "giỏi" Văn phải là người có sẵn cái chất riêng ấy ở trong người".

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Xuân Giao còn sở hữu một giọng nói truyền cảm.

Trong mùa dịch căng thẳng, là bạn trẻ hướng ngoại, năng động nên việc không được gặp gỡ mọi người khiến Xuân Giao cảm thấy khá bức bối. Nữ sinh bày tỏ hi vọng có thể đi học trở lại để làm quen với những người bạn mới và thực sự bắt đầu cuộc sống đại học đúng nghĩa của một sinh viên.

Mai Hương

Ảnh: NVCC