Nữ sinh giành "cú đúp" học sinh giỏi quốc gia nhờ cách học... kỳ lạ

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, hai học sinh TPHCM đạt giải nhất môn tiếng Anh đều đến từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trong đó, em Võ Nguyễn Mỹ An, học sinh lớp 12CA1 giành "cú đúp" khi vừa giành giải nhất vừa là thủ khoa môn tiếng Anh của kỳ thi này với số điểm 17,4/20.

"Đây là một kết quả rất ngờ, thậm chí là em còn không tin nổi. Em chỉ nghĩ mình sẽ có giải nhưng không nghĩ sẽ giành giải nhất, càng không nghĩ sẽ là thủ khoa", Mỹ An chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nữ sinh Võ Nguyễn Mỹ An, giải nhất và là thủ khoa môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (Ảnh: Quang Ninh).

Trước thành tích này, năm học lớp 9, Mỹ An từng giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi thành phố, huy chương vàng, đồng thời là á khoa kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 toàn miền Nam môn tiếng Anh của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Giữa năm 2022, Mỹ An đạt điểm SAT 1.550/1.600, mức điểm chỉ 1% thí sinh toàn thế giới đạt được và chứng chỉ IELTS 8.0.

Tuy nhiên, với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Mỹ An tiết lộ, em đã "văng khỏi đường đua" hai lần vào năm lớp 10 và 11. Đến với kỳ thi học sinh quốc gia, An không quá căng thẳng vì trước đó là một quá trình học tập lâu dài nhưng lần này cô nữ sinh lớp 12 mang tâm lý "đây là cơ hội cuối".

Mỹ An cho biết, cũng như bạn bè, cô bị áp lực khi học với nhiều bạn bè giỏi, khó tránh việc so sánh bản thân với người khác. Trong giai đoạn học online, khi không được học trực tiếp với thầy cô, An từng hoài nghi về năng lực của bản thân...

Mỹ An sợ các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh... nên khá chật vật với các môn tự nhiên. Theo đội tuyển, xác định "học lệch" là điều khó tránh khi môn chuyên chiếm rất nhiều thời gian nhưng An đánh giá kết quả các môn học của mình ở mức "chấp nhận được".

Tự giảng bài cho chính mình

Mỹ An kể, em được tiếp xúc với tiếng Anh từ lúc 4 - 5 tuổi. Mỗi khi anh trai của An lớn hơn 3 tuổi học tiếng Anh, An đều được bố mẹ khuyến khích lại ngồi cạnh anh "học ké". Vào tiểu học, An theo học chương trình tiếng Anh tích hợp, được học với người bản xứ, gần như ngày nào cũng tiếp xúc, nói chuyện với giáo viên nước ngoài.

Tiếng Anh đến với An một cách tự nhiên như vậy. Việc nghe nói tiếng Anh, học tiếng Anh trở thành một phần đương nhiên trong cuộc sống của cô gái từ ngày bé.

Với An, tiếng Anh là môn cần khả năng ghi nhớ. Khi học một từ vựng mới, An sẽ chép vào tập và học thuộc về định nghĩa của từ đó.

An học tiếng Anh bằng cách tự giảng bài cho chính mình (Ảnh: Quang Ninh).

"Sau đó, em sẽ tự giảng lại cho bản thân như đang giảng cho người khác, như đang giảng cho một đứa trẻ vậy, hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tự nói chuyện, tự giảng bài giúp mình hiểu sâu hơn về chủ đề học, rèn luyện kỹ năng nói lưu loát nhất", Mỹ An cho hay.

Anh đưa tiếng Anh vào một phần trong cuộc sống. Không phải ngày nào cũng học hay làm bài tập tiếng Anh nhưng An luôn đảm bảo phải tiếp xúc với tiếng Anh như nghe nhạc, xem phim, những video tiếng Anh về những chủ đề yêu thích...

Theo Mỹ An, với tất cả các môn học, chăm chỉ là không đủ mà cần có năng khiếu. Ngoài ra, điều quan trọng nhất tự chủ với việc học.

Cô gái chia sẻ dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ đi du học ở Australia hoặc Singapore.

Cô Trần Kim Duyên, Tổ trưởng Tổ ngoại ngữ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, trong môn tiếng Anh, thế mạnh của Mỹ An chính là kỹ năng nói. Chính nhờ kỹ năng nói nổi bật nên An đạt kết quả cao cách biệt trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi.

Mỹ An cùng thầy cô và bạn bè trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia (Ảnh: K.D).

Theo cô Duyên, trước đó, Mỹ An đã từng hai lần rớt khỏi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thầy cô luôn động viên em cố gắng ở năm cuối cấp. Kết quả lần này cho thấy một quá trình nỗ lực của cô học trò.

"An học giỏi và còn rất tích cực trong các phong trào, dự án ở lớp, ở trường chứ không phải là kiểu "mọt sách", cô Duyên chia sẻ.