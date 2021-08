Những con số ấn tượng làm nên thành công của VUS TESOL Webinars 2021 ️

Dân trí 7.986 giáo viên Anh ngữ và các nhà quản lý giáo dục từ 16 quốc gia, 10 buổi thảo luận và hơn 3.000 lời phản hồi tích cực chính là những con số ấn tượng khép lại kỳ thứ 16 của chuỗi hội thảo giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2021.

VUS TESOL Webinars 2021 diễn ra từ 1/7 đến 3/8 với chủ đề Pushing Boundaries in the world of ELT - Khơi mở mọi giới hạn trong việc giảng dạy tiếng Anh. Chuỗi hội thảo khai thác những khía cạnh mới trong tiến trình xây dựng hệ thống dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến để đáp ứng những thay đổi của thời cuộc. Thông qua đó, người tham dự có cơ hội thảo luận cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực để nâng cấp kiến thức nghiệp vụ cần thiết và tham khảo kinh nghiệm giảng dạy quốc tế để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Trải qua 10 webinars, chuỗi hội thảo trực tuyến đã chứng minh được sức hút khi lập nên những kỷ lục mới nhất trên hành trình 16 năm tổ chức khi quy tụ đội ngũ chuyên gia từ 9 tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới như Cambridge Assessment English, Cambridge University Press, E-future, Macmillan Education, MM Publications, National Geographic Learning, Oxford University Press, Studycat. Tại kỳ thứ 16, VUS TESOL đã thu hút 7.986 lượt đăng ký từ 16 quốc gia trên khắp các châu lục: Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Đức, Philippines, Mexico, Indonesia,...và nhận được hơn 3.000 phản hồi tích cực về chương trình.

Đặc biệt, sự xuất hiện lần đầu tiên của hình thức tọa đàm quốc tế kết nối các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau cũng đánh dấu một cái kết đẹp cho chặng hành trình VUS TESOL 2021. Các diễn giả Allen Davenport từ Cambridge University Press, Rudi Cohen từ National Geographic Learning, Jake Whiddon từ Studycat và diễn giả Steven Happel từ Anh Văn Hội Việt Mỹ đã cùng góp mặt để chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm thực tế trong hành trình giảng dạy. Các diễn giả đồng ý về sự khác biệt của lớp học trực tiếp mà phương pháp trực tuyến không thể thay thế. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống dạy học từ xa (Remote education) không chỉ đơn giản là "đưa lớp học truyền thống lên online", mà phải dịch chuyển mạnh mẽ về phương pháp và tư duy giảng dạy. Cụ thể, thông qua việc tổ chức các lớp học Zoom, giáo viên và học sinh đã có những đổi mới trong cách sử dụng video. Thay vì trình chiếu video học tập như thông thường, học sinh có thể tự ghi hình về bài phát biểu hoặc phản biện để chia sẻ cùng thầy cô hoặc tự mình đánh giá (self assessment). Các diễn giả tin rằng, những trải nghiệm công nghệ đa chức năng mới như bài giảng điện tử (online workbook), hệ thống quản lý học tập (learning management system),... đã đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa công việc của các giáo viên và nhà quản lý giáo dục. Trong thời gian tới, sự chuyển đổi sẽ diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn nữa, trong bối cảnh đầy biến động của giai đoạn "Bình thường mới tiếp theo".

Chuỗi hội thảo khép lại để mở ra hành trình giảng dạy Anh ngữ mới với hàng ngàn cơ hội và thách thức. Thông qua hình thức tổ chức trực tuyến và miễn phí, VUS TESOL đã tạo cơ hội trải nghiệm học thuật mới cho các thầy cô trong nước và trên thế giới.

