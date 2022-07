Ngành nhà hàng - khách sạn: Đã hồi phục vẫn thiếu nhiều nhân lực

Ngành Nhà hàng - Khách sạn Việt Nam: Choàng tỉnh sau hai năm ngủ vùi.

Covid-19 đã khiến ngành Du lịch nói chung và Dịch vụ lưu trú, ẩm thực nói riêng đi vào ngõ cụt. Vào giai đoạn đỉnh dịch, hàng loạt khách sạn phải hoạt động cầm chừng, công suất duy trì ở mức 1 - 10%, nhân sự thi nhau rơi rụng. Thậm chí, nhiều khách sạn 4 - 5 sao chỉ còn một nhân viên, vừa dọn buồng phòng, vừa làm lễ tân.

Bước sang năm 2022, nhờ chính sách mở cửa quốc tế và tự do đi lại, ngành Nhà hàng - Khách sạn dần khoác lên tấm áo mới khởi sắc hơn. Tín hiệu đáng mừng này được phản ánh qua số lượng và chất lượng của một loạt thương hiệu vận hành quốc tế gia nhập vào nước ta.

Đối với thị trường TP.HCM, bà Võ Thị Khánh Trang - Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam cho biết từ cuối năm 2022 đến hết năm 2023, thành phố sẽ có thêm 2.500 phòng khách sạn, với 70% đến từ những thương hiệu đình đám như InterContinental, Hilton, Fusion…

Tại Hà Nội, các dự án mang thương hiệu nước ngoài như Four Seasons, Dusit, Wink… cũng đang trong quá trình xây dựng. Khu vực miền Trung dự kiến chào đón nhiều dự án quốc tế trong thời gian tới như voco Hotel Đà Nẵng, Best Western Plus Marvella Nha Trang, Hotel Indigo Hoi An Ancient Town .

Mảng F&B cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng nhân sự tăng vọt. Cụ thể, theo bà Lâm Nguyệt Thúy - Trưởng bộ phận Tuyển dụng nhân sự Công ty Cổng vàng (Golden Gate), trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp này tuyển từ 1000 - 1.500 nhân viên để đáp ứng cho mục tiêu mở rộng kinh doanh.

Các dự án quốc tế "ồ ạt" xuất hiện chính là đòn bẩy tiềm lực cho sự phục hồi của ngành Nhà hàng - Khách sạn Việt Nam. (Nguồn ảnh: IHG)

"Bình thường mới" đi kèm thách thức mới

Để trở lại vị thế hoàng kim, ngành Nhà hàng - Khách sạn cần có những thay đổi táo bạo về nhân sự theo nghề lẫn kế hoạch điều chỉnh, đổi mới đến từ các doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, hậu Covid, nhu cầu của khách du lịch ít nhiều thay đổi. Ví dụ, khách yêu cầu cao hơn về vấn đề vệ sinh, chính sách đặt phòng ít rủi ro, sự cá nhân hóa trong trải nghiệm (muốn khách sạn biết mình là ai, cần gì), tận hưởng các dịch vụ được lồng ghép công nghệ cao…

Nhu cầu trải nghiệm của du khách trở nên cầu kỳ và khác biệt hơn so với thời kỳ "tiền Covid". (Nguồn ảnh: myrealtrip)

Để phục vụ khách hàng hiệu quả trong giai đoạn "bình thường mới", các doanh nghiệp không chỉ cần đổi mới tư duy kinh doanh, mà còn nên chú trọng đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Thế nhưng, các doanh nghiệp hiện khá chật vật để tuyển được nhân sự mới thạo nghề giỏi việc (do nhiều nhân sự cũ chuyển ngành), đồng thời phải đào tạo lại cho người lao động bị mai một tay nghề vì tạm ngưng làm việc suốt 2 năm.

Nói về thực trạng tuyển dụng trên, cô Dương Thị Minh Phương - Giảng viên ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch TP.HCM (CET) nhận định các doanh nghiệp cần có sự cân bằng về số lượng và chất lượng nhân sự nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách. Điều này "vô tình" mở ra vô số cơ hội việc làm cho nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản về kỹ năng và thái độ, có ngoại ngữ, biết sử dụng công nghệ… với thu nhập hấp dẫn.

Được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng, bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp "đắt giá" trong ngành Nhà hàng - Khách sạn.

"Song song với việc giảng dạy nghiệp vụ mang tính ứng dụng cao, lồng ghép case study vào nội dung thực hành, CET còn chú trọng đào tạo cho sinh viên về tác phong, thái độ 'chuẩn dịch vụ' và tâm thế sẵn sàng học hỏi để dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường làm việc, cũng như có thể phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng", cô Phương cho biết.

Bà Hồng Thắm (Đại diện đơn vị Nguồn nhân lực Chefjob.vn) cho biết thêm, "Trong thời điểm dịch, sinh viên ngành Nhà hàng-Khách sạn có tâm lý e dè ngại không có việc làm, đặc tính thế hệ gen Z cũng khiến các bạn mau chóng đổi nhanh qua những ngành học "hot", có tính xu hướng hơn. Nhưng đến thời điểm hiện, nhu cầu thực tế của xã hội đã cho cơ hội việc làm Ngành Nhà hàng-Khách sạn là không thiếu. Đặc biệt là ứng viên đã qua đào tạo nghề ngắn hạn hay Trung cấp sẽ là lựa chọn ưu tiên của các nhà tuyển dụng. Lợi thế của các ứng viên này là thời gian học ngắn, có nền tảng chuyên môn và nghiệp vụ, sẵn sàng thích ứng nhanh trong môi trường tiêu chuẩn 4-5 sao, không mất quá nhiều thời gian đào tạo lại tại doanh nghiệp".

