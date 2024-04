Cơ quan quản lý nói gì sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng?

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 25/4, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, đã thông tin về vụ việc một trẻ mầm non bị bạo hành tại lớp mầm non Tí Bo (TP Thủ Đức).

"Lãnh đạo TPHCM luôn quan tâm đến chế độ, chính sách cho đối tượng mầm non. Đây là cấp học, ngành học được cả thành phố quan tâm và được đầu tư chính sách, đội ngũ, cơ sở vật chất", lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định.

Ông Lê Hoài Nam cho rằng, vụ việc trẻ bị bạo hành vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Qua đó, công tác quản lý của sở cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Quy).

Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động, sở cũng tới động viên phụ huynh, gia đình. Các học sinh của nhóm trẻ này được chuyển sang cơ sở khác để học tập, chăm sóc.

"Dù các cơ quan đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý nhưng vẫn để sự việc xảy ra. Qua đó, sở thấy cần nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát các trường mầm non, không để xảy ra vụ việc tương tự", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh.

Các giải pháp được ngành giáo dục đưa ra là lắp đặt camera giám sát đội ngũ cán bộ, hỗ trợ trong quản lý các trường mầm non. Tuy nhiên, ông Nam cho rằng, điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác mầm non.

Tối 23/4, UBND phường Linh Đông ghi nhận thông tin phản ánh của người dân trên nhóm facebook cộng đồng "Người dân phường Linh Đông" có 2 video ghi hình trẻ em bị bạo hành tại lớp mầm non Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông).

UBND phường đã làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga là chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, cũng là người thực hiện hành vi bạo hành đối với em N.T.C. (5 tuổi) và N.M.H. (6 tuổi).

Lớp mẫu giáo Tí Bo, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Lê Trai).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào ngày 11/4, tại lớp mẫu giáo Tí Bo. Từ khi xảy ra vụ việc, bà Nga đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đã chủ động trao đổi, gặp gỡ để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình, nhưng chưa được đồng thuận của gia đình. Do đó, sự việc được phát tán lên mạng xã hội.

Lý giải về hành động của mình, bà Nga khai do cháu H. nghịch làm hư đồ chơi, nên bà Nga dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu bé và dùng tay tát vào mặt bé, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều. Đối với cháu C., bà Nga cho rằng bé không chịu ăn, khóc, bịt miệng. Do đó, bà Nga ngồi đè lên người ép ăn quýt, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều.