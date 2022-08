Một thị xã ở Tây Ninh đồng loạt đổi tên 25 trường học

UBND thị xã Hòa Thành vừa thông báo bắt đầu áp dụng tên mới cho 25 trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trực thuộc quản lý của UBND thị xã từ ngày 1/8.

Theo đó, các trường tiểu học, THCS từ tên là địa danh của các địa phương được đổi thành tên của các danh nhân lịch sử - văn hóa. Như tại xã Trường Hòa: Trường Tiểu học Trường Hòa A đổi tên thành Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; Trường Tiểu học Trường Hòa B đổi tên thành Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; Trường THCS Trường Hòa đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Văn Linh…

Còn các trường mầm non, mẫu giáo từ tên địa phương đổi sang những tên hay, sinh động, gần gũi, dễ nhớ, phù hợp với lứa tuổi mầm non, mẫu giáo. Như Trường Mẫu giáo Trường Hòa sẽ đổi tên thành Trường Mầm non Ong Vàng; Trường Mầm non Trường Đông (xã Trường Đông) đổi tên thành Trường Mầm non Ánh Sao…

Danh sách 25 trường đổi tên tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông báo của UBND thị xã Hòa Thành, việc đổi tên các trường học nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của nhân dân, đồng thời giới thiệu, giáo dục cho học sinh và các tầng lớp nhân dân biết về tên tuổi, cuộc đời, sự nghiệp và công lao của các danh nhân lịch sử - văn hóa. Từ đó đề cao lòng tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ.