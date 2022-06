Lưu giữ kỉ niệm cùng TikTok

Khoảng thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6 đối với nhiều người chỉ đơn thuần là khởi đầu của những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, còn với đám học trò thì đây lại là báo hiệu của một mùa tốt nghiệp, một mùa chia ly đang đến.

Mùa chia ly năm nay còn đặc biệt hơn bởi sau nhiều ngày học trực tuyến, học sinh sinh viên được trở lại trường lớp gặp mặt thầy cô bạn bè. Chính bởi vậy, những ngày cuối khi sắp phải rời xa thầy cô, bạn bè, rời xa không gian trường lớp, ở trong ai cũng là bồi hồi cảm xúc.

Có những tiếc nuối khi vừa thân thiết đã phải chia xa, có những hụt hẫng khi phải tạm biệt những thanh âm, gương mặt quen thuộc và có sự trân trọng của những người bạn cùng quãng thời gian cấp 3 đầy kỷ niệm.

Tạm biệt nơi lưu giữ thanh xuân đẹp đẽ nhất của thời cắp sách tới trường.

Sẽ không còn nữa những giờ ra chơi náo nhiệt, những ngày ôn thi sáng đêm, tất cả sẽ trở thành kỷ niệm mà mỗi người đều có một cách riêng để lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi học trò.

Nếu trước đây, hầu hết mọi người đều lưu giữ kỷ niệm qua những dòng lưu bút thì ngày nay Gen Z lại có những cách riêng để lưu lại khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời.

Thay cho những cành phượng kẹp trong cuốn sổ là những hashtag lưu lại trên các trang mạng xã hội. Và #MuaTotNghiep là một hashtag điển hình trong mùa chia ly này.

Tiếng cười, ánh mắt lưu luyến của các cô cậu học trò trong #MuaTotNghiep.

Với mong muốn những kỷ niệm sẽ không bao giờ phai mờ, những hình ảnh không nhạt nhòa theo thời gian, tất cả những kỷ niệm đẹp nhất, chân thật nhất của thời học sinh, mùa tốt nghiệp sẽ được lưu giữ một cách trọn vẹn qua những thước phim ngắn đầy cảm xúc.

Có thể thấy, xu hướng ghi lại những kỷ niệm dưới dạng video ngắn đã phát triển vô cùng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Từ những chủ đề hướng dẫn chụp ảnh tốt nghiệp, cách tạo dáng chụp ảnh kỷ yếu đến những bộ phim thanh xuân vườn trường hay những món ăn vặt khiến bao thế hệ học sinh nhớ mong cũng đều được đăng tải với cái tên thân thương Và #MuaTotNghiep.

Cách đây vài năm, nếu Mùa tốt nghiệp là những bức ảnh kỷ yếu được đầu tư như những bộ hình thời trang thì ngày nay Gen Z đã biến chúng thành những đoạn phim ngắn chuyên nghiệp. Những đoạn clip ngắn chia sẻ cách trang trí lưu bút với phong cách khác nhau, những tấm bích họa học đường xuất hiện dày đặc khiến mỗi lần xem lại đều trở nên xúc động. Và đặc biệt là những tips chia sẻ cách tạo dáng chụp ảnh cùng nhóm bạn đầy vui vẻ sẽ mãi là những khoảnh khắc không bao giờ quên.

Thời học trò là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc và là những trang nhật kí viết không có trang cuối.

Những cô cậu học trò cũng được dịp trở thành các stylist chuyên nghiệp khi thể hiện khả năng phối đồ, trang điểm cho ngày bế giảng. Thông qua ô tìm kiếm của TikTok, người dùng có thể tìm thấy hàng loạt những phong cách trang điểm hay mix&match đồ phù hợp với bản thân. Như chủ kênh @anhtimi_23 sẵn sàng thay đổi bản thân trong ngày tốt nghiệp. Và từ những chia sẻ nhỏ nhặt đó mà nhiều bạn trẻ khám phá được những tài năng tiềm ẩn của chính mình.

Ngoài ra những bộ phim, bài hát về đề tài trường học cũng được "hồi sinh" mạnh mẽ trong hashtag #MuaTotNghiep. Cô nàng Amee bồi hồi nhớ lại thời đi học của mình với những giai điệu thanh xuân: " Dù răng con sún chân không dài vai chẳng thon, mặt trời còn dẹt một phần mà sao thế gian luôn cần?". Hay những câu chuyện tình cảm gà bông thời đi học trong "You are the apple of my eye" lại một lần nữa được sống lại. Đó không chỉ là những câu hát, bộ phim thần tượng mà là thời thanh xuân rực rỡ mà bất cứ ai trong chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp chính bản thân mình ở trong đó.

Sau những thành công từ các mùa chiến dịch trước, TikTok không chỉ mang đến cho người dùng những xu hướng mới, thông tin kiến thức đa dạng mà còn là nơi lưu giữ lại những ký đẹp của cộng đồng người sử dụng.