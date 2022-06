Lập 63 đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GD-ĐT vừa ban hành, đơn vị này sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra ở tất cả khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra đột xuất tại một số hội đồng thi, điểm thi khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm; xây dựng các phương án dự phòng xử lý tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ thành lập 63 đoàn thực hiện kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, chấm thi và một số đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức phúc khảo và thanh tra phúc khảo bài thi của một số Sở GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT sẽ thành lập các đoàn thành tra, kiểm tra ở tất cả khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh: M. Hà).

Cũng theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, tại 63 tỉnh, thành sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo,…

Trong đó, với công tác coi thi, thành lập đoàn thanh tra công tác tổ chức coi thi, gồm trưởng đoàn, thư ký và các tổ thanh tra.

Số lượng cán bộ tối thiểu 1 tổ thanh tra trực tiếp tại một điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: Dưới 15 phòng thi bố trí 2 cán bộ; từ 15 - 24 phòng thi bố trí 3 cán bộ; từ 25 - 34 phòng thi bố trí 4 cán bộ; từ 35 - 44 phòng thi bố trí 5 cán bộ; từ 45 phòng thi trở lên bố trí 6 cán bộ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021, do đó Bộ GD-ĐT không ban hành quy chế thi.

Thí sinh thực hiện thi 3 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Bộ GD-ĐT yêu cầu kiểm tra biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi (Ảnh: M.H).

Để chuẩn bị cho các khâu của kỳ thi, Bộ GD-ĐT lưu ý, trước khi in sao, cần kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi; thành phần cán bộ thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi; Hội đồng thi bố trí 1 cán bộ giám sát tại vòng 2 khu vực in sao đề thi.

Khi hoạt động in sao đề thi đang diễn ra, cần kiểm tra biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi và việc bố trí, thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tại vòng 3 (vòng bảo vệ ngoài) khu vực in sao đề thi.

Về công tác coi thi, Bộ GD-ĐT lưu ý, trưởng điểm thi cần bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản các vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Việc chấm thi tự luận và trắc nghiệm cũng được Bộ GD-ĐT hướng dẫn cụ thể.

Riêng với công tác chấm bài thi trắc nghiệm, toàn bộ quá trình chấm được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm với chu trình khép kín.

Sau khi kết thúc quá trình chấm thi, ban chấm thi trắc nghiệm thực hiện sao chép tệp tin danh sách thí sinh dự thi và xuất tệp tin sao lưu kết nối dữ liệu, mã nhận diện, mã cấp phép sử dụng máy trạm tương ứng, tài khoản và mật khẩu truy cập,… của máy chủ và các máy trạm ra đĩa CD. Niêm phong đĩa CD, máy chủ và máy trạm dưới sự giám sát của Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm, thanh tra, công an,…