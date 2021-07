Khối C có 2 thủ khoa cùng đạt 29,25 điểm

Dân trí Chỉ tính thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên của tổ hợp xét tuyển khối C, Nghệ An tỏ ra vượt trội khi có đến 8/12 em trong danh sách. Đồng thời, một thủ khoa khối C cũng thuộc về xứ Nghệ.

Theo thống kê sơ bộ của PV Dân trí, tại tổ hợp xét tuyển khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), thí sinh mang số báo danh 29***53 (Nghệ An) và 41***90 (Khánh Hòa) đã trở thành đồng thủ khoa với tổng 29.25 điểm, không tính điểm thưởng. Điểm số của hai đồng thủ khoa khối C kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Cụ thể, thí sinh Nghệ An giành được 9.5 điểm Ngữ văn, 10 điểm Lịch sử và 9.75 điểm Địa lý. Ngoài ra em có điểm 3 môn còn lại khá ấn tượng: Toán 8.2 điểm, tiếng Anh 8.8 điểm và Giáo dục công dân 9.75 điểm. Còn thí sinh thuộc Hội đồng thi tỉnh Khánh Hòa giành 9.25 điểm Ngữ văn, 10 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lý. Điểm còn lại của em này là 8 điểm Toán, 8.2 điểm tiếng Anh và 9.75 điểm Giáo dục công dân. Đáng chú ý, trong số 12 thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên của tổ hợp xét tuyển khối C, tỉnh Nghệ An tỏ ra vượt trội hơn các địa phương khác khi có tới 8 em trong danh sách. Các thí sinh còn lại đạt từ 29 điểm trở lên là Khánh Hòa, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Danh sách 12 thí sinh đạt 29 điểm trở lên khối C năm 2021 TT SBD Tỉnh/TP Ngữ văn Lịch sử Địa lý Tổng cộng 1 29***53 Nghệ An 9.5 10 9.75 29.25 2 41***90 Khánh Hòa 9.25 10 10 29.25 3 17***78 Quảng Ninh 9.75 9.75 9.5 29 4 19***27 Bắc Ninh 9.5 10 9.5 29 5 29***11 Nghệ An 9.5 9.75 9.75 29 6 29***57 Nghệ An 9.25 10 9.75 29 7 29***74 Nghệ An 9.75 10 9.25 29 8 29***46 Nghệ An 9.5 9.75 9.75 29 9 29***37 Nghệ An 9.5 9.75 9.75 29 10 29***04 Nghệ An 9.5 9.75 9.75 29 11 29***47 Nghệ An 9.5 9.75 9.75 29 12 41***88 Khánh Hòa 9.25 10 9.75 29 Theo công bố của Bộ Giáo dục - Đào tạo, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý của cả nước cho thấy: Có 631.137 thí sinh tham gia thi, đạt điểm trung bình 6.96 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh bị điểm liệt (từ 1.0 trở xuống) là 118 em. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 em. Ngoài ra, ở môn Ngữ văn, có 978.027 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 6.47 điểm. Điểm trung vị là 6.5 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm từ 1.0 trở xuống là 172 em. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 em. Trong khi đó, với 637.005 thí sinh dự thi, môn Lịch sử có điểm trung bình là 4.97 điểm. Điểm trung vị là 4.75 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm từ 1.0 trở xuống là 540 em. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 em. Vũ Phong