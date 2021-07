Khánh Hòa: Khẩn trương đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Dân trí Ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã đến khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác thi tại Khánh Hòa.

Không điều động cán bộ có yếu tố dịch tễ làm thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Khánh Hòa có 14.642 thí sinh dự thi tại 34 điểm thi và 628 phòng thi. Tỉnh đã huy động 1.388 cán bộ coi thi và gần 1000 cán bộ làm công tác hỗ trợ tổ chức kỳ thi.

Tới khảo sát thực tế tại một số Điểm thi, khu vực chấm thi, khu vực in sao đề thi, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và các thành viên trong đoàn đã có những khuyến cáo cụ thể về một số điểm chưa phù hợp hoặc cần khắc phục ngay để đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa Võ Hoàn Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh cho biết, hiện tại, công tác chuẩn bị trên toàn tỉnh Khánh Hòa đang được thực hiện khẩn trương và nghiêm túc. Công tác tập huấn Quy chế thi, tập huấn thanh tra, hướng dẫn nhiệm vụ coi thi được tổ chức đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài bố trí phòng thi dự phòng tại các điểm thi, các phương án vệ sinh phòng dịch, bố trí nhân viên y tế tại các điểm thi cũng được chú trọng. Sở GDĐT đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê thí sinh đăng ký dự thi, cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác thi có liên quan đến dịch tễ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

"Chúng tôi không điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan đến dịch tễ tham gia công tác thi và báo cáo Bộ GDĐT về những trường hợp thí sinh liên quan đến dịch tễ không được tham gia dự thi để được thi đợt 2", ông Hải nói và cho biết thêm, hết ngày 2/7 tỉnh sẽ có thống kê các trường hợp thí sinh có yếu tố dịch tễ, sau đó sẽ quyết định có tổ chức thi đợt 2 hay không.

Cũng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, năm nay mỗi Điểm thi của tỉnh Khánh Hòa sẽ bố trí 2 nhân viên y tế - kỳ thi những năm trước chỉ bố trí một nhân viên. Tất cả các biện pháp phòng chống dịch như khử khuẩn Điểm thi, phòng thi, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, nước sát trùng… sẽ được thực hiện chặt chẽ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

"Số lượng nhân sự tham gia công tác thi quá lớn, gần như toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trực thuộc Sở GDĐT đã được huy động. Kỳ thi lại diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên công tác đảm bảo sức khỏe cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ được chúng tôi được quan tâm đúng mức", Giám đốc Sở GDĐT Khánh Hòa cho hay.

"Người lớn hãy dành phần khó về mình"

Kết luận sau chuyến khảo sát thực tế và làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của địa phương. Những chuẩn bị cho tới thời điểm này của tỉnh Khánh Hòa, theo Thứ trưởng, là có thể yên tâm; từ việc xây dựng văn bản hướng dẫn, phân công nhiệm vụ, tới triển khai chỉ đạo với từng Điểm thi, chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất…

Nhắc đến 3 từ khóa: An toàn - An ninh - An tâm, Thứ trưởng đồng thời lưu ý Ban Chỉ đạo thi tỉnh Khánh Hòa về một số việc cụ thể cần thực hiện để tổ chức tốt kỳ thi. Trong đó, "an toàn" bao gồm: an toàn sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông.... "An ninh" là đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, từ công tác bảo mật đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, tới công bố kết quả thi, xử lý các thông tin xấu độc…

Từ khóa "an tâm" được Thứ trưởng lý giải, trong điều kiện dịch bệnh, những gì chúng ta làm trước hết là để cho thí sinh an tâm dự thi; cán bộ, giáo viên an tâm làm thi; xã hội an tâm với kỳ thi. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức kỳ thi có thể xảy ra các tình huống phát sinh, cách xử lý cũng phải làm sao giúp cho thí sinh cảm thấy an tâm.

Từ 3 từ khóa này, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý một số vấn đề mang tính nguyên tắc trong tổ chức kỳ thi như tuân thủ Quy chế, hướng dẫn thi, trong đó, người lớn hãy dành phần khó về phía mình, để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Thứ trưởng cho rằng, mặc dù đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, song mỗi thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định không chỉ tham gia với tư cách cá nhân, mà phải đại diện được cho các sở, ngành, để khi có tình huống xảy ra có thể đưa ra quyết định theo đúng thẩm quyền đã được Ban Chỉ đạo quy định.

Công tác tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ làm công tác coi thi, chấm thi được Thứ trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục được làm sát sao. Bên cạnh những trao đổi về quy chế, quy định, cần chú ý đến các nguyên tắc xử lý tình huống. "Trong một số tình huống, nếu xử lý không khéo, việc nhỏ của thí sinh có thể thành việc lớn. Cách ứng xử của con người trong từng tình huống sẽ quyết định thành công kỳ thi", Thứ trưởng nhận định.

Tiếp thu ý kiến trao đổi, lưu ý của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và các thành viên Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng - Trường Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh cho biết, sẽ chỉ đạo hoàn thiện các bước, các khâu của quá trình chuẩn bị, bổ sung các phương tiện thiết bị, cơ sở vật chất, công tác tập huấn như khuyến cáo của Đoàn kiểm tra; đảm bảo kỳ thi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra an toàn, nghiêm túc.

