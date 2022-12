Khám phá thư viện được đầu tư gần 300 tỷ bên trong trường đại học ở Hà Nội

(Dân trí) - Thư viện điện tử hiện đại nhất Việt Nam đặt tại Đại học Kinh tế Quốc dân, với tổng vốn đầu tư lên đến 11 triệu USD (hơn 272 tỷ đồng).

Thư viện điện tử Phạm Văn Đồng gồm 4 tầng, nằm giữa giảng đường A2 từ tầng 2 đến tầng 5, thuộc tòa nhà trung tâm đào tạo mới, Đại học Kinh tế Quốc dân. Tổng diện tích sử dụng hơn 10.000m2.

Thư viện thuộc Dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (Dự án SAHEP) - Chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý", do Ngân hàng thế giới (World Bank) tài trợ với tổng vốn đầu tư lên đến 11 triệu USD (hơn 272 tỷ đồng).

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017, trong đó trường Đại học Kinh tế Quốc dân được giao làm đầu mối triển khai. Sau 5 năm, thư viện chính thức được khánh thành tháng 11/2022, nguồn tài liệu được số hóa và chia sẻ cho 45 trường Đại học Việt Nam, dự kiến tiếp cận khoảng 600.000 sinh viên, 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục.

Thạc sĩ Bùi Thị Sen, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết mỗi tầng của thư viện mang một chủ đề riêng.

Tầng một được thiết kế nhiều bàn, ghế để sinh viên thuận tiện mượn sách và đọc tại chỗ. Tầng hai mang phong cách hiện đại. Tầng ba được bố trí như một quán cà phê sách nhằm tạo không gian làm việc, kích thích sự sáng tạo của sinh viên.

Tầng bốn là khu vực hành chính, dành cho cán bộ, nhân viên thư viện.

Thư viện mở cửa trong khung giờ 7h30 - 21h30 từ thứ Hai đến Sáu; thứ Bảy đóng cửa sớm hơn - lúc 17h30 và nghỉ Chủ Nhật. Mỗi ngày, khoảng 700-1.000 lượt sinh viên tới thư viện và cao hơn trong giai đoạn ôn thi.

Hệ thống thư viện điện tử được trang bị cơ sở dữ liệu lớn, đa dạng các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học… với 1.067.009 cuốn sách và 1.301.029 tạp chí. Hàng chục nghìn đầu sách được đặt khắp nơi trong không gian thư viện với nội dung đa dạng, từ sách chuyên ngành đến tri thức khoa học, công nghệ, xã hội, ngoại văn…

Hệ thống dữ liệu của thư viện số được chia thành hai nhóm ngoại sinh và nội sinh. Tài liệu ngoại sinh do Ngân hàng thế giới tài trợ, chủ yếu là sách chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Anh do các nhà xuất bản uy tín thế giới phát hành. Tài liệu nội sinh do các trường đóng góp, gồm 18.000 luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, giáo trình…

Ngoài sách bản in được chia theo nhóm và bày tại các tầng, thư viện cũng có bản sách điện tử, được số hóa thành các mã QR. Người dùng chỉ cần quét các mã để đọc bản điện tử của sách.

Đại diện Nhà trường cho biết, đến tháng 6/2022, Thư viện dùng chung đã chuẩn hóa và chuyển đổi toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu sang phần mềm quản lý thư viện mới, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Website mới cũng được triển khai đồng bộ từ giữa tháng 10/2022. Trong vòng hơn một tháng (15/10-21/11), số lượng truy cập cơ sở dữ liệu lên đến 19.000 lượt.

Hệ thống đăng nhập chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản email của tổ chức, giúp người dùng không cần tạo và sử dụng nhiều loại tài khoản, mật khẩu và chỉ cần đăng nhập một lần trong suốt quá trình sử dụng.

Căn phòng mang phong cách cổ điển, sang trọng, nằm tại tầng hai của thư viện, được sinh viên đặt tên là "phòng hoàng gia".

Sau giờ học, Nguyễn Khánh Vân, sinh viên năm nhất khoa Thống kê, Đại học Kinh tế Quốc dân, đến thư viện học thêm khoảng 1 - 2 tiếng. Vân nhận xét thư viện thoáng mát, rộng rãi, tiện nghi và hiện đại.

"Không gian yên tĩnh, mọi người đều tập trung học tập và nghiên cứu, là động lực giúp em chăm chỉ học bài", Vân nói.

Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh viên năm hai Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá thư viện hiện đại, tiện lợi trong tra cứu, đặc biệt giúp tiếp cận với nhiều nguồn tài nguyên.

Em lễ tân ngồi ngay lối vào: Nguyễn Hoài Thanh, sinh viên năm hai Khoa Kinh tế học, Đại học kinh tế Quốc dân dành nhiều thời gian đến thư viên ôn bài trước mỗi kì thi. Thanh nói đây là không gian học tập truyền cảm hứng, lại đỡ tốn kém so với trước đây em từng đến các quán cà phê.

Nam sinh áo đen ngồi một góc: Ngoài 3 buổi học/ tuần, Trần Minh Trí, sinh viên năm nhất lớp Kinh tế quốc tế chất lượng cao, ĐH Kinh tế Quốc dân dành thời gian còn lại đến thư viện học bài và nghiên cứu.

"Tại đây, mọi người tôn trọng sự riêng tư của nhau, không ồn ào như ở phòng trọ. Từ ngày đến thư viện, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức, biết cách tra cứu và đặc biệt được tiếp cận kho tài liệu mà trên Internet hay trong giáo án đều không có", Trí cho hay.

Theo Thạc sĩ Bùi Thị Sen, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Kinh tế Quốc dân, giai đoạn một của dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Sang giai đoạn hai, Nhà trường dự kiến tiếp tục liên kết với các trường Đại học đào tạo khối ngành Kinh tế trên địa bàn Hà Nội, tạo điều kiện sinh viên tại các trường có thể dùng chung thư viện.