Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển ở Quảng Ninh

Ngày 2/7, Công an Quảng Ninh cho biết, khoảng 23h5 ngày 1/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh nhận tin báo về một vụ đuối nước xảy ra tại khu vực biển Lạch Tượng, thuộc thôn 5, xã Hoàng Tân, phường Hà An, thị xã Quảng Yên (cũ).

Lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân sau khoảng 12 giờ tìm kiếm (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân được xác định là anh P.T.T. (SN 1980, quê Ninh Thuận, tạm trú tại thôn 5, phường Hà An), làm thuê trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Khoảng 22h30 cùng ngày, khi đang làm việc tại bè nuôi hải sản, anh T. không may rơi xuống biển và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 13 cán bộ, chiến sĩ, một xe cứu nạn cứu hộ, một xuồng chuyên dụng đến hiện trường. Công tác tìm kiếm được phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự địa phương và an ninh cơ sở, diễn ra trong điều kiện mưa lớn, sóng mạnh, gây nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm bằng thiết bị chuyên dụng. Đến khoảng 11h23 ngày 2/7, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới bè hầu, cách vị trí gặp nạn không xa.

Thi thể anh T. được đưa về Bến đò Hà An và bàn giao cho gia đình, chính quyền, cơ quan y tế theo quy định. Quá trình cứu nạn đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia.