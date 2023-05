Hơn 50 học sinh phải cấp cứu, nghi do uống sữa chua bị ngộ độc

Tối 9/5, ông Lê Đức Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí về vụ việc nói trên.

Theo ông Hải, hiện Bệnh viện đang tiếp nhận hơn 50 bệnh nhân (trẻ em mầm non xã Thượng Sơn, xã Thuận Sơn) để cấp cứu nghi liên quan đến ngộ độc sữa.

Người dân nhốn nháo đưa con đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Thuận Sơn (Ảnh: P.H).

"Tôi nghe nói các cháu chiều nay ở trường mầm non có uống sữa vào và bị nôn. Ngay lập tức các cháu được người dân đưa đến bệnh viện chúng tôi cấp cứu. Các cháu vào đây được chẩn đoán có một số bị rối loạn tiêu hóa. Về mặt lâm sàng hiện tại, các cháu đang ổn cả.

Thông tin chính thức về việc các cháu ăn, uống gì cụ thể ở trường dẫn đến ngộ độc thì đang được làm rõ", ông Hải cho biết.

Cũng theo ông Hải, phía bệnh viện đang tiếp nhận 51 cháu được cấp cứu tại đây. "Hiện con số các cháu từ dưới xã đưa lên cấp cứu tại bệnh viện vẫn đang tăng lên", ông Hải cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận, hiện các cháu vẫn đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Đô Lương.

"Đa phần các cháu không bị nặng. Tuy nhiên, phụ huynh đưa lên bệnh viện cho an tâm. Theo nhà trường báo cáo thì chiều cùng ngày trường mầm non Thuận Sơn cho các cháu uống sữa chua. Khả năng có thể nghi ngộ độc do liên quan đến uống sữa chua. Hiện cơ quan y tế sẽ vào điều tra làm rõ nguyên nhân", ông Tây nói.

Các cháu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (Ảnh: P.H).

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương đang tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho hơn 50 trẻ mầm non xã Thuận Sơn nghi ngộ độc.

Theo thông tin ban đầu từ phụ huynh học sinh, bắt đầu từ 18-20h, ngày 9/5 nhiều cháu học tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn đi học về có dấu hiệu nôn, mửa, lả người và một số cháu đau bụng.

Ngay lập tức các cháu được đưa vào Trạm y tế xã Thuận Sơn để cấp cứu. Quá lo lắng, nhiều phụ huynh đã tức tốc đưa con tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để được cấp cứu an tâm hơn.