Hôm nay, thí sinh Hà Nội bước vào thi 2 môn cuối là Toán và Lịch sử

Dân trí Sáng nay 13/6, hơn 93.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT với 2 môn thi cuối cùng là Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút).

Các thí sinh dự thi tại 184 điểm thi với 3.988 phòng thi. Thời tiết buổi sáng Hà Nội hôm nay tiếp tục đổ cơn mưa lớn, khiến thí sinh đến trường gặp nhiều vất vả.

Sau khi thí sinh thi xong ngày thi thứ nhất, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, UBND thành phố đã có công văn hỏa tốc yêu cầu yêu cầu Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... theo dõi chặt chẽ diễn biến của Áp thấp nhiệt đới, kiểm tra các trọng điểm xung yếu tại các khu vực liên quan tổ chức Kỳ thi, chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của an ninh thủ đô, đảm bảo an toàn công tác Kỳ thi và an toàn tuyệt đối cho thí sinh, các giáo viên, cán bộ, lực lượng tham gia Kỳ thi.

Sáng nay 13/6, thí sinh Hà Nội đến trường thi 2 môn cuối trong thời tiết đổ cơn mưa lớn!. (Ảnh: Đỗ Linh)

Trước đó, trong chiều 12/6, toàn bộ các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh khuôn viên và khu vực phòng thi. Đây là yêu cầu bắt buộc của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội để đảm bảo quy định phòng, chống dịch cho buổi thi tiếp theo vào sáng nay 13/6.

Để chuẩn bị cho buổi thi hôm nay, rút kinh nghiệm về công tác điều hành kỳ thi trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chấn chỉnh ngay các Trưởng điểm thi về tổ chức công tác coi thi đảm bảo nghiêm túc, từ việc đánh số báo danh đến công tác coi thi trong suốt quá trình thi, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng các cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Phương án phân luồng học sinh vào các điểm thi đã được Hà Nội chuẩn bị kỹ càng. (Ảnh: Đỗ Linh)

Có phương án phân luồng giao thông, bố trí địa điểm đưa đón học sinh, để tránh hiện tượng phụ huynh học sinh tập trung đông người sau buổi thi, nhất là tại một số điểm thi có số lượng thí sinh dự thi lớn như trường Amsterdam, Chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An...

Lưu ý về buổi thi sáng 13/6, ông Chử Xuân Dũng đề nghị các địa phương có phương án chuẩn bị ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và không gây ùn tắc tại khu vực cổng trường. Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cần nắm rõ thông tin các điểm úng ngập trên địa bàn thành phố và phải chuẩn bị các phương án khơi thông thoát nước kịp thời.

Phụ huynh đội mưa chờ con thi. (Ảnh: Đỗ Linh)

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cũng đề nghị Sở GD&ĐT rút kinh nghiệm trong giấy báo thi cần ghi địa chỉ các điểm thi để tránh xảy ra việc đi nhầm địa điểm thi; tiếp thu các ý kiến phản ánh của dư luận để hoàn thiện trong kỳ thi tới. Bên cạnh đó, rà soát lực lượng giáo viên làm nhiệm vụ làm phách, chấm thi để xét nghiệm Covid-19 cho 1.727 cán bộ chấm thi.

Trước đó, kết thúc buổi thi đầu tiên, có 269 thí sinh vắng thi. Trong đó, số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 38 (01 thí sinh diện F0, 20 thí sinh diện F1 và 07 thí sinh diện F2, 10 thí sinh diện phong tỏa).

Số thí sinh vi phạm quy chế trong sáng nay là 02 em, do sử dụng điện thoại di động.

Số cán bộ coi thi vắng mặt là 17 người do ốm hoặc bị cách ly, không cán bộ nào vi phạm quy chế.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động cán bộ coi thi dự phòng để thay thế cho các trường hợp cán bộ coi thi vắng mặt trên đây.

Hải Vân